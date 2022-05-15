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ДНР изымет имущество банков Украины на «освобожденных» территориях

Власти ДНР решили изъять имущество украинских банков на «освобожденных» территориях ДНР в пользу республики. Такое постановление издал глава республики, глава Госкомитета обороны Денис Пушилин, следует из публикации на его сайте.

«Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — сказано в документе.

В собственность ДНР перейдет все движимое и недвижимое имущество банков, которое принадлежало им по состоянию на 19 февраля 2022 года. При этом сделки по отчуждению их имущества после этой даты власти будут считать «ничтожными и недействительными».

Ценности в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах и платежных терминалах «определяются как имущество Центрального республиканского банка ДНР», указал Пушилин.

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31 марта Пушилин поручил создать администрацию ДНР в Мариуполе «в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».

В нем находятся UKRSIBBANK, Альфа-банк Украина, Ощадбанк, Первый Украинский Международный банк, Укргазбанк и другие.

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