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Промсвязьбанк начнет выдавать карты «Мир» в ЛНР

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Промсвязьбанк начнет выдавать карты банковской системы «Мир» на территории Луганской народной республики, сообщил депутат Народного совета ЛНР Алексей Белецкий, передает Луганский информационный центр.

4 июня Народный совет республики принял закон «О деятельности публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» на территории ЛНР».

«В частности, Промсвязьбанк, который у нас начнет свою деятельность, — это будет доступ к кредитным пакетам, это будет выдача карт «Мир», это будет беспрепятственный перевод денежных средств с территории ЛНР на территорию РФ», — сказал Белецкий.

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С конца февраля несколько российских банков, в том числе ПСБ, попали под блокирующие санкции США. Американский Минфин пояснял, что Промсвязьбанк больше не сможет вести бизнес в США, а все активы банка в юрисдикции страны заморожены. «Гражданам и юрлицам США запрещено вести с ним дела без специального разрешения Управления по контролю за иностранными активами», — говорилось в заявлении.

4 апреля банк начал обслуживать физических и юридических лиц в Крыму. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга, уточнили в банке.

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