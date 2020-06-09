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Финансы ,  
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Греф назвал Путину самый трудный период своей работы в Сбербанке

По словам Германа Грефа, таким периодом стала весна 2020 года. Но уже июнь складывается лучше, чем ожидалось
Сбербанк SBER ₽216,79 -1,59% Купить
Сбербанк SBERP ₽197,91 -1,29% Купить
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Германом Грефом
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Германом Грефом (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 поставила Сбербанк в очень непростое положение, но в начале лета ситуация начала исправляться. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину председатель правления банка Герман Греф.

«Март, апрель, май — это, наверное, одни из самых тяжелых месяцев за весь период моей работы в банке. И, конечно, мы ощутили в полной мере все влияние кризиса», — сказал Греф в ходе прошедшей в режиме видеоконференции встречи.

Глава Сбербанка пояснил, что одним из наиболее серьезных испытаний стала беспрецедентная по масштабу реструктуризация кредитов, из-за которой около 150 тыс. сотрудников банка пришлось — чтобы не допустить заторов и очередей — работать «на передовой».

«Несмотря на все эти сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий», — добавил Греф.

По словам главы Сбербанка, об успешном восстановлении экономики свидетельствует, в частности, возобновление работы терминалов, установленных на предприятиях малого бизнеса, а также увеличение числа выдаваемых кредитов.

«Я думаю, что мы должны год пройти значительно лучше, нежели мы предполагали, при условии, опять, конечно, оговорка должна быть, мы не понимаем, будет ли вторая волна, что будет осенью. Но в целом пока при том, что я уже сказал ранее в отношении сложностей, которые мы увидели в эти три месяца, ситуация складывается лучше, чем мы ожидали», — прокомментировал Греф восстановление экономики России от связанного с COVID-19 ущерба.

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
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В апреле Греф предупреждал, что кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не закончится быстро, за нынешним падением не последует быстрого отскока.

«Вы знаете, есть хороший анекдот на тему, что если наводнение неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой. Всем нам нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы», — предупреждает Греф.

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса
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Фото: Jae C. Hong / AP

Ранее эксперты Сбербанка прогнозировали замедление распространения COVID-19 в жаркие летние месяцы с приходом второй волны осенью.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Герман Греф, Сбербанк, Владимир Путин
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