Греф назвал Путину самый трудный период своей работы в Сбербанке

По словам Германа Грефа, таким периодом стала весна 2020 года. Но уже июнь складывается лучше, чем ожидалось

Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Германом Грефом (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 поставила Сбербанк в очень непростое положение, но в начале лета ситуация начала исправляться. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину председатель правления банка Герман Греф.

«Март, апрель, май — это, наверное, одни из самых тяжелых месяцев за весь период моей работы в банке. И, конечно, мы ощутили в полной мере все влияние кризиса», — сказал Греф в ходе прошедшей в режиме видеоконференции встречи.

Глава Сбербанка пояснил, что одним из наиболее серьезных испытаний стала беспрецедентная по масштабу реструктуризация кредитов, из-за которой около 150 тыс. сотрудников банка пришлось — чтобы не допустить заторов и очередей — работать «на передовой».

«Несмотря на все эти сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий», — добавил Греф.

По словам главы Сбербанка, об успешном восстановлении экономики свидетельствует, в частности, возобновление работы терминалов, установленных на предприятиях малого бизнеса, а также увеличение числа выдаваемых кредитов.