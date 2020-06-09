Греф назвал Путину самый трудный период своей работы в Сбербанке
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 поставила Сбербанк в очень непростое положение, но в начале лета ситуация начала исправляться. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину председатель правления банка Герман Греф.
«Март, апрель, май — это, наверное, одни из самых тяжелых месяцев за весь период моей работы в банке. И, конечно, мы ощутили в полной мере все влияние кризиса», — сказал Греф в ходе прошедшей в режиме видеоконференции встречи.
Глава Сбербанка пояснил, что одним из наиболее серьезных испытаний стала беспрецедентная по масштабу реструктуризация кредитов, из-за которой около 150 тыс. сотрудников банка пришлось — чтобы не допустить заторов и очередей — работать «на передовой».
«Несмотря на все эти сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий», — добавил Греф.
По словам главы Сбербанка, об успешном восстановлении экономики свидетельствует, в частности, возобновление работы терминалов, установленных на предприятиях малого бизнеса, а также увеличение числа выдаваемых кредитов.