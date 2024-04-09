Инвесторы попросили ЦБ проверить рейтинги АКРА по бондам Белоруссии

Владельцы евробондов Белоруссии попросили Банк России проверить оценку, которую АКРА присваивает белорусским бумагам на фоне невыплат инвесторам по другим еврооблигациям. АКРА заявляет, что ее рейтинг соответствует методологии

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Владельцы еврооблигаций Белоруссии просят Банк России проверить рейтинговое агентство АКРА на предмет соблюдения законодательства в сфере кредитных рейтинговых агентств и сфере финансовых рынков, говорится в жалобе в адрес регулятора, с которой ознакомился РБК. Руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергей Сазонов подтвердил РБК, что такое обращение было подготовлено и отправлено инициативной группой инвесторов.

Основная претензия инвесторов заключается в том, что АКРА продолжает рейтинговать один из выпусков облигаций Белоруссии — рублевые бумаги серии 08 (ISIN RU000A1052U9), который в апреле 2023 года был размещен на Санкт-Петербургской валютной бирже. 5 апреля 2024 года АКРА подтвердило рейтинг этого выпуска на уровне BBB- (RU) по национальной шкале и В+ по международной.

По мнению инвесторов, присвоенные рейтинги не соответствуют действительности. В подтверждение своей позиции в направленной ЦБ жалобе они напоминают, что ранее Белоруссия допустила просрочку выплат по пяти выпускам еврооблигаций (бумаги госдолга, выпущенные в долларах) — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. По эмиссионной документации эмитента пропуск сроков выплат означает наступление дефолта по этим бумагам и кросс-дефолты по остальным выпускам, пишут инвесторы. «Указанные рейтинги [по выпуску облигаций серии 08] вводят в заблуждение добросовестных участников рынка (инвесторов) и могут быть причиной существенных убытков для инвесторов и потенциальных инвесторов в госдолг Республики Беларусь», — считают авторы обращения.

РБК направил запрос в Банк России. Представитель АКРА сообщил РБК, что агентству неизвестно об обращении инвесторов. Он добавил, что между АКРА и правительством республики заключен договор, в соответствии с которым АКРА поддерживает рейтинги рублевого выпуска. «Эти рейтинги присвоены и поддерживаются в соответствии с действующими методологиями. По данным АКРА, обслуживание указанного рублевого выпуска происходит без задержек платежей», — подчеркнул он.

Какие аргументы приводят инвесторы

В эмиссионной документации по еврооблигациям Белоруссии говорится, что случаем дефолта является неуплата, а именно «невыполнение обязательств при выплате любой суммы основного долга или процентов, причитающихся по облигациям или любой из них», указано в обращении инвесторов в ЦБ.

В ней также описаны случаи наступления кросс-дефолта по бумагам эмитента. «В соответствии с пунктом 8 (i) Условий облигаций каждого выпуска неоплата эмитентом (Республикой Беларусь) по любому кредиту или долгу в установленную дату платежа, при условии, что совокупная сумма любого такого долга эмитента превышает $25 млн, представляет собой событие дефолта по еврооблигациям эмитента», — говорится в жалобе.

Белоруссия приостановила прямые выплаты в адрес держателей (в том числе инвесторов из России) своих евробондов в июне 2022 года, после того как Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка прекратили обслуживать эти бумаги. Сначала Минфин Белоруссии планировал искать нового контрагента, но затем объявил, что все выплаты будут проводиться в белорусских рублях в локальной инфраструктуре. Частные инвесторы из России не смогли получить выплаты таким способом, и в конце 2023 года Минск представил новую схему расчетов.

Она предполагает выплаты через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и только тем инвесторам, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 года. Также новая схема фактически отменяет ранее установленный график выплат купонов: теперь Минфин будет перечислять их вместе с погашением бумаги (то есть все купоны по выпуску с погашением в 2031 году держатели получат только в 2031-м). Еще один вариант компенсации — замена еврооблигаций на внутренние облигации или досрочный выкуп бумаг, но в постановлении Совета министров и Национального банка Белоруссии цена обратного выкупа определена в 30% от номинала.

Задолженность по купонам по нескольким выпускам облигаций, а также несвоевременное погашение выпуска Belarus 2023 (должно было произойти 28 февраля 2023-го, но фактически выплаты через НРД начались только в конце года) «в десятки раз превышают $25 млн», отмечается в обращении инвесторов. В соответствии с условиями эмиссионной документации всех выпусков еврооблигаций «Республика Беларусь допустила перекрестный дефолт по всем выпускам еврооблигаций», приходят к выводу инвесторы.

В январе 2024 года группа держателей еврооблигаций Белоруссии направила Минску уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, напоминают авторы обращения. «Следовательно, на текущий момент у Республики Беларусь возникла обязанность досрочного и немедленного погашения еврооблигаций в полном объеме на сумму $3,25 млрд», — указано в обращении инвесторов в ЦБ. Но данный факт никак не учтен при формировании рейтинга облигаций серии 08 (ISIN RU000A1052U9), выпущенных в российских рублях, обращают они внимание. По их мнению, это делает рейтинг недостоверным, что нарушает права инвесторов.

В жалобе инвесторы просят Банк России провести проверку деятельности АКРА «на предмет нарушения норм, установленных действующим законодательством в сфере кредитных рейтинговых агентств в РФ и в сфере финансовых рынков». Также они призывают «наложить дисциплинарное и административное взыскание на виновных лиц» по результатам проверки. Кроме того, инвесторы полагают, что нужно обязать АКРА отозвать рейтинг облигаций серии 08 (ISIN RU000A1052U9) или «присвоить им объективный дефолтный рейтинг».

Держатели евробондов напоминают, что ранее АКРА отозвало рейтинг Белоруссии в июне 2023 года. Тот отзыв касался незапрошенных кредитных рейтингов по международной шкале и последовал как раз за невыплатами по евробондам, которые покупали россияне. «При присвоении незапрошенных суверенных кредитных рейтингов использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий. АКРА не оказывало правительству Республики Беларусь дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения незапрошенных суверенных кредитных рейтингов выявлены не были», — подчеркивали в АКРА.

Есть ли нарушения в деятельности рейтингистов

У одного и того же эмитента разные облигации могут иметь разный рейтинг, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Рейтинги сами по себе не являются ни индикаторами качества инвестиций, ни рекомендациями по покупке, хранению или продаже ценных бумаг, обращает внимание эксперт. «Как отмечает сам ЦБ РФ, кредитный рейтинг не может и не должен являться единственным способом оценки кредитного риска», — добавляет он.

Выдавать предписания кредитным рейтинговым агентствам об отзыве или пересмотре кредитных рейтингов либо о запрете на их присвоение может только Банк России, который следит за соответствием методологии рейтингистов законодательным требованиям, объясняет Учитель. «Таким образом, только Банк России вправе принять соответствующее решение по результатам проверки соответствующего рейтинга АКРА», — заключает эксперт.

По мнению юриста адвокатского бюро NSP Глеба Бойко, требования инвесторов правомерны: «Они вправе усомниться в адекватности оценки кредитного рейтинга Белоруссии со стороны соответствующего агентства. У Центрального банка, в свою очередь, есть полномочия по проверке деятельности соответствующего агентства».

Но вряд ли ЦБ признает действия АКРА незаконными, так как методология, которую использует рейтинговое агентство, должна была быть доведена до сведения регулятора и, следовательно, ЦБ не имеет каких-либо претензий к данной методологии, рассуждает эксперт. «Кроме того, применительно к рейтингам по национальной шкале нужно учитывать требования законодательства, в соответствии с которыми агентство не может отозвать такой рейтинг исключительно на том основании, что иностранные государства применяют санкции в отношении должника, если это не влияет на его способность исполнять обязательства», — добавляет Бойко.

Также методология АКРА предполагает, что рейтинг «выборочный дефолт» может не присваиваться, если дефолт носит кратковременный характер и/или в распоряжении АКРА имеется реалистичный план выхода из дефолта либо если наступление события дефолта по отдельным обязательствам может не оказать влияния на способность рейтингуемого лица выполнять прочие обязательства, продолжает юрист. «Скорее всего, АКРА опирается на то, что Белоруссия предложила опции по реструктуризации задолженности, а также частично исполнила обязательства путем перечисления выплат в НРД. Кроме того, Белоруссия зачисляет выплаты по еврооблигациям на счет в Беларусбанке. Учитывая это, АКРА полагает, что у Белоруссии есть база для исполнения обязательств, в связи с чем не применяет установление дефолта в отношении страны», — заключает Глеб Бойко.