Сбербанк разрешит изменить пин-код без перевыпуска карты

По подсчетам банка, каждый месяц организация вынуждена перевыпускать карты 30 тыс. клиентов после того, как они забыли цифры пин-кода

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Клиенты Сбербанка получат возможность изменить пин-код своей банковской карты с помощью мобильного приложения. Об этом на пресс-конференции рассказала зампредправления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова, передает корреспондент РБК.

«Честно сказать, по меньшей мере это не очень удобно [перевыпускать карту], особенно с приходом таких технологий, как Apple Pay и Google, мы достаточно редко достаем карту из кошелька, — пояснила Кирсанова. — И мы видим достаточно серьезный тренд на рост в этом смысле по забывчивости пин-кода, потому что нам просто не нужно каждый день его вводить». Она согласилась, что для клиента неудобна необходимость идти в отделение и подавать заявление на перевыпуск карты, а затем снова приходить в банк, чтобы получить эту карту.

Кирсанова уточнила, что сервис разрабатывается под четким руководством информбезопасности с соблюдением всех необходимых стандартов по хранению карточных и криптоданных.

По данным Сбербанка, ежемесячно 30 тыс. клиентов банка перевыпускают карту, так как забыли пин-код.

По итогам 2018 года количество активных клиентов Сбербанка составило 93 млн человек. При этом более половины — 60 млн — используют онлайн-каналы, то есть мобильное приложение или его web-версию.