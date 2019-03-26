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Apple $197 (+3,09%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+36,49%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Финансы ,  
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Сбербанк разрешит изменить пин-код без перевыпуска карты
По подсчетам банка, каждый месяц организация вынуждена перевыпускать карты 30 тыс. клиентов после того, как они забыли цифры пин-кода
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Клиенты Сбербанка получат возможность изменить пин-код своей банковской карты с помощью мобильного приложения. Об этом на пресс-конференции рассказала зампредправления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова, передает корреспондент РБК.

«Честно сказать, по меньшей мере это не очень удобно [перевыпускать карту], особенно с приходом таких технологий, как Apple Pay и Google, мы достаточно редко достаем карту из кошелька, — пояснила Кирсанова. — И мы видим достаточно серьезный тренд на рост в этом смысле по забывчивости пин-кода, потому что нам просто не нужно каждый день его вводить». Она согласилась, что для клиента неудобна необходимость идти в отделение и подавать заявление на перевыпуск карты, а затем снова приходить в банк, чтобы получить эту карту.

Кирсанова уточнила, что сервис разрабатывается под четким руководством информбезопасности с соблюдением всех необходимых стандартов по хранению карточных и криптоданных.

По данным Сбербанка, ежемесячно 30 тыс. клиентов банка перевыпускают карту, так как забыли пин-код.

По итогам 2018 года количество активных клиентов Сбербанка составило 93 млн человек. При этом более половины — 60 млн — используют онлайн-каналы, то есть мобильное приложение или его web-версию.

Сейчас функция смены пин-кода через мобильное приложение есть в том числе у ВТБ, Альфа-банка, Тинькофф Банка и Citibank.

Сбербанк также намерен подключить в мобильном приложении функцию досрочного погашения потребительского кредита. Кирсанова пояснила, что для этого потребуется сделать несколько действий в приложении, а не идти в отделение банка, чтобы подать отдельное заявление. Такую возможность клиентам предоставляют также ВТБ, «ФК Открытие» и Альфа-банк.

Авторы: Екатерина Литова, Маргарита Девяткина
Теги: Сбербанк, мобильное приложение
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