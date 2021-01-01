Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки под 6,5%

По мнению главы Сбербанка, эта программа в качестве стимулирующего механизма была умным шагом. «Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — сказал он

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что продлевать программу субсидирования ипотеки в России не надо.

«Я думаю, что нужно выходить из программы субсидирования ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень снизили ставки, она не стоит очень дорого», — сказал он.

По его словам, в качестве стимулирующего механизма льготная ипотека была умным шагом. «В тот период времени, если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе», — считает Греф.

Вместе с тем глава Сбербанка отметил, что из программы льготной ипотеки нужно выходить, а когда это сделать — вопрос открытый. «Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — заключил он.