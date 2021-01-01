Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки под 6,5%

В конце ноября с инициативой «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — сказала она во время выступления в Госдуме.
Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести квартиру в кредит под 6,5% годовых, начала работать в апреле во время первой волны коронавируса COVID-19. Ее предложил запустить президент страны Владимир Путин. «Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия», — пояснял тогда свое предложение глава государства.
Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн руб. — в остальных регионах. Изначально программа должна была действовать до ноября 2020 года, однако позже ее продлили до 1 июля 2021-го.
Банк России еще не раскрывал статистику по выдаче ипотеки в ноябре, но ранее фиксировал бум на этом рынке. В период с января по октябрь ипотечный портфель рекордно вырос, превзойдя показатели 2018 года. За десять месяцев текущего года средневзвешенная ставка по кредитам на жилье снизилась более чем на 1,5 п.п. — с 9 до 7,31%, следует из статистики ЦБ. Стоимость ипотеки падала вслед за ключевой ставкой Банка России, а также благодаря новой льготной госпрограмме. На этом фоне выдачи ипотечных кредитов обновляли рекорды начиная с июля. Всего с начала года ипотечный портфель банков вырос на 18,6% и превысил 8,86 трлн руб. на 1 ноября.
По данным ЦБ, совокупный кредитный портфель российских банков в январе—ноябре вырос на 7,3 трлн руб. (13,6%). Основной вклад внесли рублевые ссуды: за отчетный период корпоративный портфель увеличился на 12,2%, а розничный — на 12,7%.