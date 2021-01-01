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Антикризисные меры ,  
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Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки под 6,5%

По мнению главы Сбербанка, эта программа в качестве стимулирующего механизма была умным шагом. «Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — сказал он
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что продлевать программу субсидирования ипотеки в России не надо.

«Я думаю, что нужно выходить из программы субсидирования ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень снизили ставки, она не стоит очень дорого», — сказал он.

По его словам, в качестве стимулирующего механизма льготная ипотека была умным шагом. «В тот период времени, если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе», — считает Греф.

Вместе с тем глава Сбербанка отметил, что из программы льготной ипотеки нужно выходить, а когда это сделать — вопрос открытый. «Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — заключил он.

Льготная ипотека: насколько она выгодна и стоит ли брать ее в 2021 году
Недвижимость
Фото:CisUl/shutterstock

В конце ноября с инициативой «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — сказала она во время выступления в Госдуме.

Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести квартиру в кредит под 6,5% годовых, начала работать в апреле во время первой волны коронавируса COVID-19. Ее предложил запустить президент страны Владимир Путин. «Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия», — пояснял тогда свое предложение глава государства.

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Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн руб. — в остальных регионах. Изначально программа должна была действовать до ноября 2020 года, однако позже ее продлили до 1 июля 2021-го.

Эксперты оценили риски льготной ипотеки после заявления Набиуллиной
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России еще не раскрывал статистику по выдаче ипотеки в ноябре, но ранее фиксировал бум на этом рынке. В период с января по октябрь ипотечный портфель рекордно вырос, превзойдя показатели 2018 года. За десять месяцев текущего года средневзвешенная ставка по кредитам на жилье снизилась более чем на 1,5 п.п. — с 9 до 7,31%, следует из статистики ЦБ. Стоимость ипотеки падала вслед за ключевой ставкой Банка России, а также благодаря новой льготной госпрограмме. На этом фоне выдачи ипотечных кредитов обновляли рекорды начиная с июля. Всего с начала года ипотечный портфель банков вырос на 18,6% и превысил 8,86 трлн руб. на 1 ноября.

По данным ЦБ, совокупный кредитный портфель российских банков в январе—ноябре вырос на 7,3 трлн руб. (13,6%). Основной вклад внесли рублевые ссуды: за отчетный период корпоративный портфель увеличился на 12,2%, а розничный — на 12,7%.

Автор
Михаил Юшков
Герман Греф льготная ипотека
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