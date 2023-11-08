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ЦБ спрогнозировал чистую прибыль банков по итогам года на уровне ₽3 трлн

ЦБ: чистая прибыль банков в 2023 году составит ₽2,9–3 трлн
ЦБ заложил в прогноз по прибыли банков ее резкое падение в конце года, следует из оценок зампреда регулятора Ольги Поляковой. За четвертый квартал финансовый результат банков может составить до 300 млрд руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам 2023 года совокупная прибыль российских банков может достичь 2,9–3 трлн руб., сообщила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis.

«Ориентировочно 2,9–3 трлн руб. Это разве плохой результат?» — сказала она.

По данным Банка России, за девять месяцев 2023 года финансовый результат сектора уже составил 2,7 трлн руб. Таким образом, из оценок Поляковой следует, что за четвертый квартал российские банки заработают порядка 200–300 млрд руб. Для сравнения: в январе—сентябре чистая прибыль сектора находилась в диапазоне 224–353 млрд руб. ежемесячно.

«Не забывайте о том, что мы с 1 января отменяем послабления, которые перестают действовать, и те банки, которые продолжали ими пользоваться, они должны будут досоздать резервы», — объяснила замедление динамики чистой прибыли банков Полякова. При этом зампред ЦБ подчеркнула, что рост ключевой ставки не оказал давления на финансовый результат сектора.

«Мы не видим замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе. Если говорить о динамике, которая, как вам кажется, замедляется, то влияние окажет не повышение процентной ставки, а скорее то, что в банки в последний квартал начинают доформировывать резервы там, где это нужно», — отметила она.

Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику в июле, с тех пор прошло уже четыре раунда повышения ставки, показатель вырос вдвое — с 7,5 до 15%. При этом среднесрочный прогноз ЦБ допускает еще один подъем ставки до конца года.

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Рост ставок на рынке и следующее за ним замедление кредитования может сильно ударить по финансовому результату сектора, говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также обращал внимание, что из-за роста ставок банки сталкиваются с отрицательной переоценкой ценных бумаг в своих портфелях.

Даже с учетом замедления роста чистой прибыли в четвертом квартале финансовый результат российских банков по итогам года станет рекордным за все время функционирования сектора. Участники рынка уже заработали больше, чем за весь 2021 год, который до этого считался самым успешным для сектора (чистая прибыль тогда составила 2,4 трлн руб.). Существенный положительный эффект на прибыль банки зафиксировали летом этого года на фоне ослабления рубля, писал РБК.

Глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов ранее допускал, что во втором полугодии влияние положительной валютной переоценки на результаты сектора начнет сокращаться.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки чистая прибыль Банк России
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