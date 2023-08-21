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Российские банки в июле заработали на ослаблении рубля почти ₽100 млрд

ЦБ: ослабление рубля в июле принесло банкам почти ₽100 млрд
В июле валютная переоценка дала свыше четверти чистой прибыли банковского сектора, оценил ЦБ. На нее пришлось 93 млрд руб. из прибыли в 327 млрд руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В июле 2023 года чистая прибыль российского банковского сектора составила 327 млрд руб., сообщил Центробанк в обзоре о развитии банковского сектора. Свыше четверти (28%) финансового результата за июль обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 млрд руб. В условиях ослабления рубля она возникает, когда валютные активы банка превышают валютные пассивы, то есть он имеет длинную открытую валютную позицию (ОВП).

На 1 июля 236 игроков (65% от количества действующих) имели чистую длинную валютную позицию на 888,5 млрд руб., следует из статистики ЦБ. На них приходится 60,8% активов сектора. В начале этого года количество таких игроков было больше — 273 банка с долей в активах на уровне 82,2%. Организации с чистой короткой валютной позицией (валютные пассивы больше активов) занимают меньшую долю на рынке, но величина их общей ОВП растет — с 19,3 млрд руб. на начало года до 158,6 млрд руб. на 1 июля.

Валютная переоценка имела значительный положительный эффект для финансового результата банков в первом полугодии: за январь—июнь этот компонент принес сектору дополнительный доход на 569 млрд руб. (.pdf). За этот период рубль ослаб к доллару на 33,2%. Этот же фактор обеспечил почти половину чистой прибыли банков в июне — 147 млрд руб. из 314 млрд руб. Всего за семь месяцев 2023 года чистая прибыль российских банков составила 2 трлн руб.

Глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов указывал на высокую непредсказуемость этой составляющей финансового результата банков и подчеркивал, что экстраполировать рекордные результаты сектора за первое полугодие на вторую часть года может быть некорректно.

Что еще происходило с банковским сектором в июле

Корпоративное кредитование в июле выросло на 2,1%, или 1,4 трлн руб. Это значительно выше средних темпов в первом полугодии (1,1% в месяц), отмечает ЦБ. Регулятор указывает на значительное ускорение рублевого кредитования, поскольку компании «стремились успеть взять кредиты в рамках ранее одобренных лимитов» на фоне роста ставок.

По оценкам ЦБ, ипотечное кредитование в июле выросло на 2,5%, а необеспеченное — на 2% «на фоне высокой потребительской активности».

Средства компаний на счетах и депозитах в отчетный месяц увеличились на 349 млрд руб, или 0,7%. Вклады населения за июль выросли на 351 млрд руб., или 1,1%.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Банк России чистая прибыль отчетность по РСБУ
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