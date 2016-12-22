Эксперты зафиксировали прекращение оттока валюты со счетов Сбербанка

Процесс оттока средств с валютных вкладов Сбербанка, который активно начался в августе, в октябре остановился. По данным Frank RG, валютные счета населения даже немного подросли

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Отток валютных средств из Сбербанка прекратился, более того, в октябре зафиксирован приток средств физических лиц на валютные счета и депозиты, который составил $18,3 млн. Об этом свидетельствуют расчеты исследовательской компании Frank RG, сделанные на основе отчетности банка.

Объем валюты на счетах физических лиц за месяц увеличился на 0,06%, до $32,5 млрд.

Заметный отток средств с валютных вкладов населения был зафиксирован в августе. Тогда россияне в течение месяца сняли с валютных депозитов российских банков $1,5 млрд, причем $1,2 млрд пришлось на Сбербанк. Пресс-служба банка сообщила тогда, что приток или отток средств на сумму в $1 млрд нужно рассматривать как следствие управляемой эволюции баланса.

В сентябре процесс замедлился. За месяц валютные депозиты населения в Сбербанке уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, следовало из расчетов Frank RG. Юридические лица, наоборот, обеспечили приток валюты в Сбербанк в сентябре на уровне $1,4 млрд, рублевые средства корпоративных клиентов приросли на 133 млрд руб., что обеспечило суммарный приток средств юридических лиц в районе 3–4%, хотя отток с рублевых депозитов физических лиц составил 46 млрд руб., подсчитал для РБК аналитик Fitch Антон Лопатин.

В самом Сбербанке подтвердили факт оттока валюты со счетов физлиц за сентябрь на уровне $0,9 млрд. Приток средств юрлиц за месяц, по данным банка, составил около $1,5 млрд. Пресс-служба пояснила тогда, что расчет производился по внутренней методике.

По мнению экспертов, граждане снимали валюту, опасаясь введения санкций США против российских госбанков. Процесс подстегнули слухи о возможной конвертации валютных счетов в рублевые.

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в случае введения санкций долларовые депозиты будут переведены в другую валюту. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность принудительной конвертации валютных вкладов. Президент Сбербанка Герман Греф также заявил, что подобные меры не рассматриваются «ни в каких, даже самых страшных сценариях».