ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,76 66,08 EUR Нал. 76,21 75,52 USD Бирж. 66,39 +0,07 EUR Бирж. 75,78 -0,10 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6533,40 -41,00 IMOEX 2435,91 -0,39% RTSI 1155,93 -0,72% Brent 72,24 +0,26% DJIA 26177,65 +2,12% Nasdaq 7571,66 +2,65%
Эксперты зафиксировали прекращение оттока валюты со счетов Сбербанка
Лента новостей
Дума поддержала запрет военным публиковать данные о себе в СМИ и соцсетях 15:03, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 14:59, РБК и FW Raiffeisen Премьер Литвы объяснил необходимость введения продуктовых карточек 14:54, Политика Страховщики выплатили «Роскосмосу» 2,6 млрд руб. за гибель спутника 14:53, Общество В Литве умер советский актер Арунас Сторпирштис 14:47, Общество Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 14:43, РБК и Schneider Electric Экс-жену Цеповяза вызвали на допрос после публикации его фото с икрой 14:40, Общество Последствия нападения на бар в Калифорнии 14:37, Фотогалерея  Эксперт предсказал рост курса биткоина до $20 тыс. 14:36, Крипто ЦСКА потерял двух футболистов из-за травм в матче с «Ромой» 14:34, Спорт 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 14:30, РБК и Philips В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку 14:28, Общество Шестеро детей пострадали при ДТП в Крыму 14:13, Общество Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продадут на аукционе в Париже 14:10, Общество В результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 12 человек 14:09, Общество Эксперты зафиксировали прекращение оттока валюты со счетов Сбербанка 13:59, Финансы «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 13:55, РБК и Volkswagen После обстрела машины бизнесмена из списка Forbes возбудили дело 13:51, Общество Во ФСИН объяснили перевод Цеповяза в штрафной изолятор 13:51, Общество Устроивший стрельбу в баре в Калифорнии мужчина найден мертвым 13:46, Общество Хранить или избавляться: криптовалюта Ethereum может продолжить дорожать 13:41, Крипто Кремль назвал «головной болью» США расследование о вмешательстве в выборы 13:40, Общество Болельщики «Спартака» проводили Массимо Карреру перед вылетом в Италию 13:36, Спорт Игра: виртуальное путешествие с друзьями за границу 13:35, РБК и Билайн Аэропорт Шереметьево начал принимать регулярные рейсы из Дамаска 13:30, Бизнес Плюс 54% чистой прибыли: как телеканал Fox заработал на ЧМ по футболу 13:22, Quote
Эксперты зафиксировали прекращение оттока валюты со счетов Сбербанка
Финансы, 13:59
0
Эксперты зафиксировали прекращение оттока валюты со счетов Сбербанка
Процесс оттока средств с валютных вкладов Сбербанка, который активно начался в августе, в октябре остановился. По данным Frank RG, валютные счета населения даже немного подросли
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Отток валютных средств из Сбербанка прекратился, более того, в октябре зафиксирован приток средств физических лиц на валютные счета и депозиты, который составил $18,3 млн. Об этом свидетельствуют расчеты исследовательской компании Frank RG, сделанные на основе отчетности банка.

Объем валюты на счетах физических лиц за месяц увеличился на 0,06%, до $32,5 млрд.

Заметный отток средств с валютных вкладов населения был зафиксирован в августе. Тогда россияне в течение месяца сняли с валютных депозитов российских банков $1,5 млрд, причем $1,2 млрд пришлось на Сбербанк. Пресс-служба банка сообщила тогда, что приток или отток средств на сумму в $1 млрд нужно рассматривать как следствие управляемой эволюции баланса.

В сентябре процесс замедлился. За месяц валютные депозиты населения в Сбербанке уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, следовало из расчетов Frank RG. Юридические лица, наоборот, обеспечили приток валюты в Сбербанк в сентябре на уровне $1,4 млрд, рублевые средства корпоративных клиентов приросли на 133 млрд руб., что обеспечило суммарный приток средств юридических лиц в районе 3–4%, хотя отток с рублевых депозитов физических лиц составил 46 млрд руб., подсчитал для РБК аналитик Fitch Антон Лопатин.

Почему россияне забрали с валютных депозитов Сбербанка $1,2 млрд
Экономика

В самом Сбербанке подтвердили факт оттока валюты со счетов физлиц за сентябрь на уровне $0,9 млрд. Приток средств юрлиц за месяц, по данным банка, составил около $1,5 млрд. Пресс-служба пояснила тогда, что расчет производился по внутренней методике.

По мнению экспертов, граждане снимали валюту, опасаясь введения санкций США против российских госбанков. Процесс подстегнули слухи о возможной конвертации валютных счетов в рублевые.

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в случае введения санкций долларовые депозиты будут переведены в другую валюту. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность принудительной конвертации валютных вкладов. Президент Сбербанка Герман Греф также заявил, что подобные меры не рассматриваются «ни в каких, даже самых страшных сценариях».

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Литова.
Теги: Вклады , валюта , Сбербанк
Главное
В результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 12 человек Общество
Материалы по теме
Почему россияне забрали с валютных депозитов Сбербанка $1,2 млрд Экономика
Отток валютных вкладов из Сбербанка в сентябре замедлился Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter