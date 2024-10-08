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Финансы ,  
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ЦБ предложил раскрывать больше данных при выходе на IPO

Компании, выходящие на IPO, могли бы раскрывать в проспекте эмиссии прогнозные показатели на год вперед, считает глава департамента ЦБ. Также регулятор видит необходимость раскрытия отчетов независимых аналитиков
Индекс IPO Московской биржи MIPO 696,66 Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компании, выходящие на IPO, могли бы публиковать в проспектах эмиссии прогнозные показатели развития бизнеса на ближайший год, сказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева на сессии «IPO форума», организованного рейтинговым агентством АКРА.

«Нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые, с нашей точки зрения, можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг. Например, с горизонтом хотя бы год», — сказала Абашеева.

Это сделает компанию более прозрачной для институциональных и частных инвесторов, объяснила глава департамента ЦБ. На сегодняшний день инвесторы видят в проспекте «либо прошлое, либо текущее состояние компании», отметила Абашеева. Примерные будущие показатели инвесторам почерпнуть неоткуда, кроме рекламных и маркетинговых материалов, которые направлены на продажу соответствующей бумаги, указала она. Чуть больше возможностей для анализа потенциала эмитента у институциональных инвесторов, но и их возможности ограничены ввиду неполного раскрытия информации компаниями, добавила Абашеева.

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Фото:Сергей Лантаухов / Global Look Press

«В случае, если такая информация (прогнозные показатели. — РБК) представлялась бы не в рекламных буклетах, а в проспекте ценных бумаг, это накладывало бы на эмитента, в первую очередь, определенные обязательства в части содержания такой информации и необходимости следования тем обязательствам, которые были на себя приняты», — объяснила глава департамента ЦБ. Сегодня в регулировании есть нормы, которые рекомендуют раскрывать в проспекте и будущие показатели, но на практике это не действует, констатировала Абашеева.

Кроме того, «имеет смысл раскрывать отчеты независимых аналитиков при выходе компании на рынок», считает глава департамента ЦБ. Это нужно, чтобы у инвесторов была возможность сравнить заявленную стоимость компании при выходе на биржу с рекомендациями, которые этой части дают профессионалы, объяснила она.

Важным с точки зрения повышения прозрачности компаний для инвесторов является и работа организаторов, отметила Абашеева. «Именно организаторы размещения в нашем случае могут быть таким лицом, который продвигает лучшие стандарты IPO, лучшие стандарты для выхода компании на рынок», — полагает она. Подпись организатора размещения под проспектом при условии раскрытия информации о нем могла быть подтверждением подлинности информации, которую раскрывает компания, выходящая на биржу, полагает глава департамента ЦБ.

При этом основные инвесторы в российские IPO — это лица, готовые брать на себя высокий риск. «Как мы уже говорили по профилю инвестора IPO и высокодоходных облигаций, это один и тот же инвестор», — отметила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына на форуме. Деньги перетекают из размещения в облигации в размещения в акции, и наоборот, но и объем этих денег конечный, уточнила она. По оценке Курицыной, с начала 2024 года компании, выходившие на IPO на Мосбирже, совокупно привлекли 61,7 млрд руб. против 40,7 млрд руб. за весь 2023 год.

К 2030 году капитализация российского фондового рынка должна составить 66% ВВП, ранее заявил президент Владимир Путин. «По сути, это трехкратный рост с текущих значений с учетом роста ВВП. На сегодняшний день, я напомню, это значение у нас составляет 34%», — отметил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на форуме АКРА. Для реализации задачи роста капитализации совокупный объем новых размещений компаний должен составить не менее 4,5 трлн руб., отметил Яковлев. 1 трлн руб. из них — это размещения акций государственных компаний. По прогнозам Минфина, ежегодно должно проходить не менее 20 IPO.

С начала 2024 года на российском рынке прошло 12 IPO: 11 компаний разместили акции на Московской бирже, еще одна — на СПБ Бирже. Всего до конца 2024 года может пройти до 20 сделок по первичному и вторичному листингу, прогнозировал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

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