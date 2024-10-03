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Мосбиржа предложила ввести льготы для IPO крупного бизнеса

Для компаний с большой капитализацией нужны льготы по размеру free float, чтобы они могли проводить небольшие размещения, которые рынок сможет «переварить», объяснили на бирже
Индекс IPO Московской биржи MIPO 699,35 -1,86% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Для крупных эмитентов можно ввести льготированные требования по free-float (доля акций в свободном обращении), так как рынку в будущем может быть сложно находить спрос на IPO большого объема, сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына в рамках обсуждения проекта «Основных направлений развития финансового рынка России на 2025 год и на период 2026–2027 годов».

«Рынок сейчас тестировал объемы [IPO] 10–15 млрд [рублей]. Пока они собираются, но все-таки с большей вероятностью закрываются сделки 3–5 млрд. Это означает, что, когда мы говорим о крупной компании с большой предполагаемой капитализацией, для того чтобы соответствовать требованиям по free-float, который для первого котировального списка составляет 10%, необходимо сделать очень большую сделку, которую сейчас рынок просто не в состоянии переварить», — объяснила Курицына.

«Поэтому кажется, что здесь могла бы иметь место настройка регулирования требований по листингу, чтобы большие компании с большой капитализацией, больше 200 млрд [руб.], могли иметь льготированные требования к размеру free-float», — предложила она.

В то же время председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова, которая также принимала участие в обсуждении, высказалась против сокращения минимального порога free-float для компаний, выходящих на IPO. Для институциональных инвесторов такие сделки связаны с риском «застрять» в бумагах, и они не будут принимать в них участие.

Банк России ранее предлагал ужесточить требования для компаний, выходящих на биржу с первичным размещением акций. «Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, то есть незначительный free-float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free-float небольшой. Понятно, что он может быть небольшой у компании, которая делает первые шаги, но он остается [таким] и у тех, кто уже давно на рынке. Но если при этом незначительна и капитализация, то при незначительном free-float очень легко двигать рынок, и мы это видим, и мы, кстати, думаем о том, чтобы для допуска к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free-float», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Фото:Justin Lane / EPA / ТАСС

На Мосбирже уже действуют «льготные» требования по free-float, но пока только для компаний из второго уровня листинга (как правило, это надежные бумаги, но для них действуют более мягкие требования к корпоративному управлению, раскрытию, уровню рейтинга). С 1 августа 2023 года для включения акций во второй уровень листинга минимальный порог для free-float снижен с 10 до 1%. При этом требования к капитализации остались на уровне 1 млрд руб. по обыкновенным акциям и 500 млн руб. по привилегированным акциям.

С начала 2024 года на российском рынке прошло 12 IPO, из них 11 — на Мосбирже. По оценке Курицыной, в результате этих сделок удалось привлечь на рынок 80 млрд руб. Еще одно IPO прошло на СПБ Бирже: компания «Элемент» привлекла на площадке 15 млрд руб.

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