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Семь банков из России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах

В мировом рейтинге 150 крупнейших эквайеров по числу принятых карточных платежей оказалось семь российских банков. Крупнейший из них — Сбербанк — занял третью строчку, пропустив вперед только компанию FIS и американский JPMorgan
Сбербанк SBER ₽210,6 -0,27% Купить
ВТБ VTBR ₽0,03341 -1,14% Купить
Газпромбанк RU000A0ZYEE5 ₽1 062,37 +0,12% Купить
Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Семь российских банков по итогам 2019 года вошли в число 150 крупнейших эквайеров в мире по числу платежей, обработанных через их POS-терминалы — устройства для приема карт в торговых точках. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Русский стандарт», Промсвязьбанк и Альфа-банк, говорится в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК). По количеству банков из одной страны в мировом рейтинге Россия делит второе место с Францией и Ираном, уступая только Турции.

Крупнейший эквайер в России — Сбербанк — в мировом рейтинге занял третье место. В 2017 году, по итогам которого рейтинг составлялся в прошлый раз, банк был на шестой строчке. За два года Сбербанк опередил две мировые эквайринговые компании — Fiserv и Global Payments, а также Bank of America. Выше него в рейтинге — только глобальная эквайринговая компания FIS, обработавшая 36,7 млрд платежей по всему миру, и американский JPMorgan Chase с 29,4 млрд платежей внутри США. Их доли в мировом рейтинге составляют 10,7 и 8,6% соответственно.

Доля обслуживаемых Сбербанком платежей в топ-150 по итогам 2019 года составила 6% против 4,8% в 2018 году, через его эквайринговую сеть было проведено 20,6 млрд оплат (учитывались транзакции внутри страны, совершенные с помощью карт международных платежных систем), что вдвое выше показателя предыдущего года.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Эквайринговая сеть Сбербанка насчитывает 2,2 млн POS-терминалов, и их количество продолжает увеличиваться, пояснил представитель банка.

Позиции Сбербанка улучшились из-за роста объема безналичных платежей в целом в России, а также благодаря развитию им сети терминалов не только у крупных ретейлеров, но и у представителей малого и среднего бизнеса, полагает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Теперь точка насыщения по охвату торговых точек в России терминалами практически достигнута, и дальнейший рост числа обработанных транзакций в основном будет зависеть от потребительского поведения, рассуждает она: «Поэтому Сбербанк хоть и сможет улучшить свои показатели, но вряд ли это будет такой же рывок, как по сравнению с 2017–2018 годами, а без него он не выйдет в абсолютные мировые лидеры».

Какие позиции заняли другие российские банки

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Второй по величине российский банк — ВТБ — находится на 35-м месте в мировом списке. Через его сеть в 2019 году прошло 2,2 млрд платежей. ВТБ обслуживает десятки тысяч торговых точек с использованием сотен тысяч POS-терминалов по всей России, и за 2019 год количество терминалов выросло на 20%, сказал РБК вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Газпромбанк с показателем 933 млн обработанных транзакций занял 59-е место. Тинькофф Банк, впервые попавший в мировой топ, находится на 88-й строчке, сразу за ним следует «Русский стандарт», сохранивший прошлогодние позиции. Промсвязьбанк оказался на 103-м месте (239,7 млн платежей), а Альфа-банк — на 135-м. В исследовании не учитываются транзакции по картам национальных платежных систем и Системе быстрых платежей, напомнила директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова.

По итогам 2017 года в рейтинг входило шесть российских банков (те же, что и сейчас, но без Тинькофф Банка).

Российские банки уделяют много внимания доступности и удобству безналичных платежей, так как это выгодный бизнес — в России не регулируются комиссии, а клиенты охотно пользуются предлагаемыми способами безналичной оплаты, объясняет Обаева: «Аналогичная ситуация с платежными инновациями обстоит в Турции и Иране. Европейские банки менее развиты с этой точки зрения, в том числе потому, что у них регулируются комиссии за прием карт и развивать безнал не всегда выгодно».

Автор
Евгения Чернышова
банки карты платежи Сбербанк
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