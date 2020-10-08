Семь банков из России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах

В мировом рейтинге 150 крупнейших эквайеров по числу принятых карточных платежей оказалось семь российских банков. Крупнейший из них — Сбербанк — занял третью строчку, пропустив вперед только компанию FIS и американский JPMorgan

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Семь российских банков по итогам 2019 года вошли в число 150 крупнейших эквайеров в мире по числу платежей, обработанных через их POS-терминалы — устройства для приема карт в торговых точках. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Русский стандарт», Промсвязьбанк и Альфа-банк, говорится в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК). По количеству банков из одной страны в мировом рейтинге Россия делит второе место с Францией и Ираном, уступая только Турции.

Крупнейший эквайер в России — Сбербанк — в мировом рейтинге занял третье место. В 2017 году, по итогам которого рейтинг составлялся в прошлый раз, банк был на шестой строчке. За два года Сбербанк опередил две мировые эквайринговые компании — Fiserv и Global Payments, а также Bank of America. Выше него в рейтинге — только глобальная эквайринговая компания FIS, обработавшая 36,7 млрд платежей по всему миру, и американский JPMorgan Chase с 29,4 млрд платежей внутри США. Их доли в мировом рейтинге составляют 10,7 и 8,6% соответственно.

Доля обслуживаемых Сбербанком платежей в топ-150 по итогам 2019 года составила 6% против 4,8% в 2018 году, через его эквайринговую сеть было проведено 20,6 млрд оплат (учитывались транзакции внутри страны, совершенные с помощью карт международных платежных систем), что вдвое выше показателя предыдущего года.

Эквайринговая сеть Сбербанка насчитывает 2,2 млн POS-терминалов, и их количество продолжает увеличиваться, пояснил представитель банка.