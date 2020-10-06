«Русское чудо» вывело Россию в топ-5 стран по отказу от наличных

Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге стран, чье население в пандемию активно отказывалось от наличных в пользу безналичных расчетов. Это еще один признак «русского чуда» в сфере карточных расчетов, оценили эксперты BCG

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Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии, говорится в докладе «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее» (есть у РБК), который подготовили аналитики Boston Consulting Group (BCG).

Аналитики оценили чистое изменение потребительских платежей наличными: показатель рассчитывается как доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные. В России он составил -48%, ее опережают только Великобритания (-62%), Канада (-59%) и Австралия (-53%). Соответствующий опрос проводился в 30 странах мира с 18 мая по 19 июня, в нем участвовали 17 600 человек. Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния (-48%), а на пятом месте Нидерланды (-47%).

«Впервые о «русском чуде» заговорили в прошлом году, когда по итогам 2010–2018 годов был выявлен феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост», — отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер, чьи слова приводятся в сообщении компании. Он добавил, что в этом году «русское чудо» получило продолжение, так как пандемия дала толчок развитию цифровых технологий.

«Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет», — сказал управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан. Однако этот благоприятный период не будет длиться вечно, добавил он.