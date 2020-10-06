Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 05 окт, 12:37
В Бишкеке на фоне протестов начались проблемы с сотовой связью Общество, 00:12 Роспотребнадзор назвал категорию людей с врожденной защитой от COVID-19 Общество, 00:01 «Русское чудо» вывело Россию в топ-5 стран по отказу от наличных Финансы, 00:01 Начать процедуру банкротства без суда смог лишь каждый пятый желающий Финансы, 00:00 Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторные выборы Политика, 05 окт, 23:53 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 05 окт, 23:52 Лавров обсудил кризис в Карабахе с главой МИД Азербайджана Политика, 05 окт, 23:27 Врачи одобрили выписку Трампа из больницы Политика, 05 окт, 23:19 МИД Польши заявил об отзыве послов Евросоюза из Белоруссии Политика, 05 окт, 23:13 В Москве за сутки умер 31 человек с коронавирусом Общество, 05 окт, 23:05 СМИ сообщили о применении протестующими в Бишкеке коктейлей Молотова Общество, 05 окт, 23:01 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 05 окт, 22:48 Киносеть «Каро» опровергла штраф из-за нарушения мер безопасности Общество, 05 окт, 22:40 Бывший тренер «Ливерпуля» рассказал о работе с Клоппом Спорт, 05 окт, 22:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Русское чудо» вывело Россию в топ-5 стран по отказу от наличных

Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге стран, чье население в пандемию активно отказывалось от наличных в пользу безналичных расчетов. Это еще один признак «русского чуда» в сфере карточных расчетов, оценили эксперты BCG
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии, говорится в докладе «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее» (есть у РБК), который подготовили аналитики Boston Consulting Group (BCG).

Аналитики оценили чистое изменение потребительских платежей наличными: показатель рассчитывается как доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные. В России он составил -48%, ее опережают только Великобритания (-62%), Канада (-59%) и Австралия (-53%). Соответствующий опрос проводился в 30 странах мира с 18 мая по 19 июня, в нем участвовали 17 600 человек. Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния (-48%), а на пятом месте Нидерланды (-47%).

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«Впервые о «русском чуде» заговорили в прошлом году, когда по итогам 2010–2018 годов был выявлен феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост», — отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер, чьи слова приводятся в сообщении компании. Он добавил, что в этом году «русское чудо» получило продолжение, так как пандемия дала толчок развитию цифровых технологий.

«Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет», — сказал управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан. Однако этот благоприятный период не будет длиться вечно, добавил он.

Почему растут безналичные платежи

По данным Банка России, за второй квартал 2020 года доля безналичных платежей выросла почти до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 года. Во время пандемии регулятор рекомендовал банкам обращать внимание клиентов «на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам».

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

За время пандемии использование наличных среди российских потребителей сократилось на 41% при расчетах и оплате заказа при доставке, использование бесконтактных карт выросло на 41%, а мобильных платежей — на 31%, сообщил РБК представитель международной платежной системы Visa.

В исследовании Mastercard в первой половине 2020 года, как отмечает ее представитель, «почти половина опрошенных россиян отметили, что в период пандемии стали реже платить наличными, а 22% сообщили, что больше совсем не пользуются наличными деньгами, предпочитая карты». «Половина участников того же опроса сказали, что стали чаще использовать карты с возможностью бесконтактной оплаты, причем среди россиян 78% уже освоили эту технологию», — добавил он.

Российские банки традиционно входят в число лидеров по удобству платежных сервисов, что объясняется несколькими причинами, говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Во-первых, во многих странах проникновение эквайринга ниже, чем в России, что иногда обусловлено большей долей малого и среднего бизнеса в экономике. Во-вторых, размер карточных комиссий в Европе существенно меньше, чем в России, что ограничивает банки в возможности предоставления кешбэка за безналичные платежи, который стимулирует пользователей расплачиваться картой.

Этот тренд также связан с развитием мобильных приложений и платежных сервисов, а также активной поддержкой цифровизации расчетов со стороны ЦБ, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин: «Данная тенденция стала еще более заметна во время периода самоизоляции, когда большое количество людей перешли на использование дистанционных сервисов, где безналичные расчеты являются средством оплаты по умолчанию».

Рост выручки от безналичных платежей

Согласно прогнозам BCG, в ближайшие пять лет совокупные среднегодовые темпы роста выручки платежного сектора России от транзакционного банковского обслуживания составят от 2,8 до 7,8% в зависимости от сценария восстановления экономики, что может быть выше мировых показателей (прогноз — 4,4%). Однако в 2014–2019 годах этот показатель достигал 15,6%: сокращение среднегодовых темпов роста выручки аналитики связывают с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Вторая половина текущего десятилетия для мира выглядит намного оптимистичнее, поскольку на нее придется экономический рост, развитие инфраструктуры платежей, подъем электронной коммерции и расширение доступа к финансовым услугам, прогнозируют в BCG. В период с 2024 по 2029 год выручка мирового рынка платежей должна расти на 4,4%–5,6% ежегодно в зависимости от сценария. Эти темпы роста примерно в полтора раза выше темпов роста банковской выручки в целом. К 2029 году пул выручки может увеличиться до $1,9–2,4 трлн в зависимости от скорости восстановления экономики, оценили эксперты. В 2019 году показатель составлял $1,5 трлн.

Автор
Евгения Чернышова
платежи наличные карты
Материалы по теме
ЦБ оценил снижение популярности наличных на фоне пандемии
Финансы
Аналитики сравнили готовность российских и иностранных банков к пандемии
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter