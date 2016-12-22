Рубль обновил минимумы после сообщения Госдепа о новых санкциях

Новые санкции США против России вступят в силу в 20-х числах августа и будут связаны с «делом Скрипалей», заявили в Госдепартаменте США

Фото: Андрей Любимов / РБК

Курс доллара к рублю вырос на торгах на Московской бирже до 65,69 руб., свидетельствуют данные торгов. Накануне, во вторник, доллар закрывал торги на отметке 63,49 руб. ​Курс евро впервые за три месяца (с 3 мая) поднялся выше 76 руб. — и достиг отметки 76,26 руб., рост к закрытию предыдущих торгов составил 2,61 руб.

Заметное падение рубля началось в середине дня, тогда российская валюта снизилась по отношению к доллару до минимальных с апреля показателей, а к вечеру обвалилась до двухлетнего минимума.

В среду США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество «Новичок» в британском Солсбери. Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезопасностью электронных устройств двойного назначения и их компонентов.

Причиной для падения рубля стали также попавшие ранее в СМИ детали американского законопроекта о новых санкциях против России. «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» предлагает объединить все американские ограничения против России в одну базу, создать специальный санкционный офис и признать Москву «спонсором терроризма».

Кроме рубля, в среду дешевели также акции Сбербанка и ВТБ: американские сенаторы предлагают запретить операции в США этим организациям, а также ВЭБу, Промсвязьбанку, Россельхозбанку и Газпромбанку. Падение показали и акции АФК «Система», ранее Госдепартамент подтвердил, что изучает возможные санкции и против нее.