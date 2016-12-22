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Госдеп США заявил об изучении возможности санкций против Евтушенкова
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Госдеп США заявил об изучении возможности санкций против Евтушенкова
Политика, 05:49
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Госдеп США заявил об изучении возможности санкций против Евтушенкова
Госдеп США отреагировал на запрос сенаторов, просивших рассмотреть возможность введения санкций против миллиардера Владимира Евтушенкова. Вашингтон изучает, насколько Евтушенков подпадает под критерии введения санкций
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госдеп США изучает возможность введения санкций в отношении основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Официальный ответ Госдепа США на соответствующий запрос конгрессменов в своем Twitter опубликовала сенатор Илеана Рос-Лейтинен.

Рос-Лейтинен вместе с сенатором Марком Уолкером направили обращение главам Минфина ​и Государственного департамента — ​Стивену Мнучину и Майку Помпео с просьбой изучить возможность введения санкций против Евтушенкова в конце июня.

«Госдеп подтвердил изучение возможности введения санкций против российского олигарха Владимира Евтушенкова в соответствии с законом CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций. — РБК) и за нелегальные операции с незаконно аннексированным Крымом и в Узбекистане», — сообщила сенатор. К своему сообщению она прикрепила полученный ею ответ из Госдепа США.

​«Мы усердно работаем над установлением всех транзакций, юридических и физических лиц, которые подпадают под критерии CAATSA о введении санкций. В соответствии с вашим запросом мы изучаем информацию, предоставленную вами о Евгении Евтушенкове», — говорится в письме (*pdf).

В запросе конгрессменов, призвавших изучить возможность введения санкций против Евтушенкова, было указано, что миллиардер был упомянут в так называемом «кремлевском списке» Минфина США. При этом Уолкер и Рос-Лейтинен утверждали, что АФК «Система» участвует в строительстве на территории Крыма. При этом они ссылались на разговор Евтушенкова с Владимиром Путиным в октябре 2016, в котором президент упоминал об участии компании в строительстве лечебных заведений в Крыму (запись разговора была опубликована на сайте Кремля).

Конгрессмены США попросили ввести санкции против Евтушенкова
Политика

В пресс-службе АФК «Система» на тот момент опровергли РБК участие компании в подобных проектах. «Группа АФК «Система» не ведет инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым», — заявлял представитель компании Сергей Копытов.

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Акции оператора МТС, находящегося под управлением АФК «Система», торгуются на Нью-Йоркской бирже. К моменту закрытия торгов 7 августа стоимость акций компании находилась в снижении на 0,83%.

Автор: Георгий Тадтаев.
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