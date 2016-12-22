Рубль обвалился до двухлетнего минимума

На фоне сообщений о новых американских санкциях рубль обвалился до уровня ноября 2016 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вечером в среду, 8 августа, курс рубля продолжил падение, к 19:39 мск курс доллара составил 65,095 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К 19:54 мск доллар еще несколько подорожал — до 65,135 руб., к 20:10 мск — до 65,2 руб.

Таким образом, рубль вернулся к уровню ноября 2016 года. 30 ноября 2016 года торги за доллар опускались до отметки 65,39 руб.

Биржевой курс евро во время торгов 8 августа также вырос и достиг отметки 75,49 руб. Позже, к 19.50 мск — отметки 75,56 руб.

Рубль начал дешеветь в среду и пробил отметку в 65 руб. к 16:00, побив тем самым минимум апреля 2018 года. Падение последовало после сообщений о планах США ввести новые санкции против России, которые на этот раз затронут операции и активы госбанков на территории Штатов. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Россельхозбанке и ВЭБе. В течение дня нерезиденты распродавали бумаги Сбербанка и ВТБ и избавлялись от облигаций федерального займа, отмечал представитель «БКС Брокер» Сергей Кучин.

На этом фоне почти на 4% снизились котировки КамАЗа, «Яндекса», «Мечела» и «Газпромнефти». Падением отметилась и АФК «Система» Владимира Евтушенкова (спад на 3%). Накануне, 7 августа, стало известно, что конгрессмены предложили включить бизнесмена в санкционный список.

Спад наблюдается и на сырьевом рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent с погашением в октябре потеряли почти 4%, опустившись до $71,83 к 20:07.