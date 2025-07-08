 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

«Известия» узнали, что кабмин одобрил списание долгов по налогам без суда

«Известия»: правительство одобрило списание долгов по налогам без суда
Сюжет
Новые законы в России
По новым правилам ФНС будет уведомлять должников через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ведомства. У граждан будет месяц на подачу возражений. Если человек не отреагирует, средства спишут автоматически

Правительственная комиссия 7 июля поддержала поправки, упрощающие взыскание задолженностей по налогам. Они подготовлены ко второму чтению законопроекта, разработанного Минфином, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Законопроект был подготовлен по поручению президента. В марте Госдума приняла его в первом чтении.

В настоящее время внесудебный порядок взыскания налоговых долгов применяется только к бизнесу, но с ноября 2025 года его планируют распространить и на граждан. Новые правила коснутся тех, кто самостоятельно заявляет о своих налоговых обязательствах — например, при подаче декларации или при самозанятости.

Сейчас налоговая подает в суд, который выносит решение без заседания и передает его приставам. Гражданин получает уведомление через федеральные сервисы. Если он не согласен, то может подать краткое возражение — тогда приказ отменят. Но если пропустить срок, налоговая почти всегда выигрывает дело, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании BiznesiNalogi Евгения Мемрук.

Процесс может растянуться на год, за который долг постепенно растет из-за пеней, госпошлины и исполнительского сбора, пояснила юрист.

Согласно новым правилам, налоговая будет направлять гражданам через «Госуслуги» или их личный кабинет на сайте ФНС уведомления или требования об уплате долга. Если гражданин не заплатит и не подаст возражения в течение месяца, инспекция вынесет решение о взыскании. ФНС спишет деньги со счетов, а при их нехватке передаст дело приставам, которые будут взыскивать средства за счет имущества. Если возражение подано, налоговая, как и раньше, пойдет в суд.

Россияне столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Согласно документу, при взыскании долгов будут действовать те же гарантии, что и при обычном принудительном изъятии — например, сохранение прожиточного минимума и блок на арест определенного имущества.

Среди плюсов новых правил в ФНС отметили увеличение срока на возражения граждан и упрощение способа их подачи, а также защиту спорных сумм — если налогоплательщик оспаривает платеж, эти средства нельзя будет списать до окончательного решения суда. Сейчас такой гарантии нет. 

О необходимости введения внесудебного взыскания налоговых задолженностей ранее говорили Минфин и Верховный суд. Опрошенные РБК эксперты предупредили о необходимости избегать ошибок в этом вопросе.

Читайте РБК в Telegram.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
ФНС взыскание долгов налоги законопроект Взыскание задолженности
Материалы по теме
Большинство россиян выступили против налога на тунеядство
Общество
В ВШЭ спрогнозировали замедление роста доходов россиян из-за налогов
Экономика
Силуанов пообещал не повышать налоги, хотя «бюджет серьезно штормит»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Кризис середины карьеры. Почему работа делает нас несчастными к 40 годамПодписка на РБК, 07:00
В Израиле — налоговая «революция». Как поменяются критерии резидентстваПодписка на РБК, 07:00
Посольство потребовало у США сведения об экстрадированном россиянине Политика, 06:59
WP рассказала, почему программа «золотых карт» Трампа не заработает Бизнес, 06:44
На Камчатке объявили награду за сведения об убившей младенца матери Общество, 06:37
«РИА Новости» узнали о задержании 9 мая обвиняемого в подготовке теракта Политика, 06:11
«Известия» узнали, что кабмин одобрил списание долгов по налогам без суда Финансы, 06:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия на Украину Политика, 05:39
Трамп оценил решение России «не останавливаться» в конфликте с Украиной Политика, 05:06
WSJ узнала, сколько оружия пообещал Зеленскому Трамп Политика, 04:51
В Хабаровском крае задержали подозреваемую в поджоге релейных шкафов Политика, 04:32
Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 04:08
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России Общество, 04:02
Reuters назвал, кто не получит письмо Трампа про пошлины Политика, 04:00