«Известия» узнали, что кабмин одобрил списание долгов по налогам без суда

По новым правилам ФНС будет уведомлять должников через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ведомства. У граждан будет месяц на подачу возражений. Если человек не отреагирует, средства спишут автоматически

Правительственная комиссия 7 июля поддержала поправки, упрощающие взыскание задолженностей по налогам. Они подготовлены ко второму чтению законопроекта, разработанного Минфином, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Законопроект был подготовлен по поручению президента. В марте Госдума приняла его в первом чтении.

В настоящее время внесудебный порядок взыскания налоговых долгов применяется только к бизнесу, но с ноября 2025 года его планируют распространить и на граждан. Новые правила коснутся тех, кто самостоятельно заявляет о своих налоговых обязательствах — например, при подаче декларации или при самозанятости.

Сейчас налоговая подает в суд, который выносит решение без заседания и передает его приставам. Гражданин получает уведомление через федеральные сервисы. Если он не согласен, то может подать краткое возражение — тогда приказ отменят. Но если пропустить срок, налоговая почти всегда выигрывает дело, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании BiznesiNalogi Евгения Мемрук.

Процесс может растянуться на год, за который долг постепенно растет из-за пеней, госпошлины и исполнительского сбора, пояснила юрист.

Согласно новым правилам, налоговая будет направлять гражданам через «Госуслуги» или их личный кабинет на сайте ФНС уведомления или требования об уплате долга. Если гражданин не заплатит и не подаст возражения в течение месяца, инспекция вынесет решение о взыскании. ФНС спишет деньги со счетов, а при их нехватке передаст дело приставам, которые будут взыскивать средства за счет имущества. Если возражение подано, налоговая, как и раньше, пойдет в суд.

Согласно документу, при взыскании долгов будут действовать те же гарантии, что и при обычном принудительном изъятии — например, сохранение прожиточного минимума и блок на арест определенного имущества.

Среди плюсов новых правил в ФНС отметили увеличение срока на возражения граждан и упрощение способа их подачи, а также защиту спорных сумм — если налогоплательщик оспаривает платеж, эти средства нельзя будет списать до окончательного решения суда. Сейчас такой гарантии нет.

О необходимости введения внесудебного взыскания налоговых задолженностей ранее говорили Минфин и Верховный суд. Опрошенные РБК эксперты предупредили о необходимости избегать ошибок в этом вопросе.