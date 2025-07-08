«Известия» узнали, что кабмин одобрил списание долгов по налогам без суда
Правительственная комиссия 7 июля поддержала поправки, упрощающие взыскание задолженностей по налогам. Они подготовлены ко второму чтению законопроекта, разработанного Минфином, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.
Законопроект был подготовлен по поручению президента. В марте Госдума приняла его в первом чтении.
В настоящее время внесудебный порядок взыскания налоговых долгов применяется только к бизнесу, но с ноября 2025 года его планируют распространить и на граждан. Новые правила коснутся тех, кто самостоятельно заявляет о своих налоговых обязательствах — например, при подаче декларации или при самозанятости.
Сейчас налоговая подает в суд, который выносит решение без заседания и передает его приставам. Гражданин получает уведомление через федеральные сервисы. Если он не согласен, то может подать краткое возражение — тогда приказ отменят. Но если пропустить срок, налоговая почти всегда выигрывает дело, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании BiznesiNalogi Евгения Мемрук.
Процесс может растянуться на год, за который долг постепенно растет из-за пеней, госпошлины и исполнительского сбора, пояснила юрист.
Согласно новым правилам, налоговая будет направлять гражданам через «Госуслуги» или их личный кабинет на сайте ФНС уведомления или требования об уплате долга. Если гражданин не заплатит и не подаст возражения в течение месяца, инспекция вынесет решение о взыскании. ФНС спишет деньги со счетов, а при их нехватке передаст дело приставам, которые будут взыскивать средства за счет имущества. Если возражение подано, налоговая, как и раньше, пойдет в суд.
Согласно документу, при взыскании долгов будут действовать те же гарантии, что и при обычном принудительном изъятии — например, сохранение прожиточного минимума и блок на арест определенного имущества.
Среди плюсов новых правил в ФНС отметили увеличение срока на возражения граждан и упрощение способа их подачи, а также защиту спорных сумм — если налогоплательщик оспаривает платеж, эти средства нельзя будет списать до окончательного решения суда. Сейчас такой гарантии нет.
О необходимости введения внесудебного взыскания налоговых задолженностей ранее говорили Минфин и Верховный суд. Опрошенные РБК эксперты предупредили о необходимости избегать ошибок в этом вопросе.
Читайте РБК в Telegram.
Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество
Кадры с места гибели Романа Старовойта
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Последствия наводнения в Техасе. Видео
МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства
Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов