Россияне столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном

ФНС начала рассылать россиянам, получавшим доходы в Казахстане, уведомления с требованием оплатить НДФЛ по полной ставке. При этом в Казахстане их заработок уже облагался ИПН. В ФНС заявили, что проводят «контрольные мероприятия»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Граждане России, получавшие доходы от работодателей в Казахстане, столкнулись с двойным налогообложением, сообщили «Ведомости». По словам опрошенных газетой налоговых юристов, ФНС обратила внимание на россиян, работающих на иностранные компании, «из-за стремительного распространения удаленной занятости», а также релокации как граждан, так и компаний в Казахстан после 2022 года.

В начале июня налоговая стала вызывать в инспекцию россиян, которые в 2022–2023 годах получали доход от казахстанских компаний и отразили в декларации уплату индивидуального подоходного налога (ИПН) в республике, рассказала юрист Линда Куркулите. При этом в Казахстане заработок таких россиян уже облагался ИПН по ставке от 5% до 20%. Управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров отметил, что обращения за консультациями в связи с двойным налогообложением доходов, полученных в Казахстане, носят массовый характер. Первый запрос от клиента юрист получил еще в мае.

РБК направил запрос в ФНС.

В 1996 году Россия и Казахстан подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения. Устранение двойного налогообложения представляет собой процедуру, когда каждая из сторон обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз — в одном из государств. Конвенция предусматривает, что для определения государства, которое будет взимать налог с доходов от работы по найму, имеют значение два основных обстоятельства: в какой стране находился сотрудник при выполнении работы, а также его должность.

По общему правилу ИПН остается в Казахстане, если работник жил там во время выполнения своих обязанностей, даже при сохранении налогового резидентства России, отмечают «Ведомости». Если же работник находился на территории России, то он должен платить только НДФЛ. Исключения предусмотрены только для так называемых гонораров директоров — доходов сотрудника на одной из высших управленческих должностей — налог с них платится в стране нахождения работодателя.

В ФНС заявили «Ведомостям», что проводят «контрольные мероприятия», направленные на подтверждение права зачета иностранного налога. По словам представителя ведомства, чтобы использовать зачет, россияне должны указать сумму налога, уплаченного в другой стране, в декларации по форме 3-НДФЛ, а также предоставить трудовой договор, где указано место фактического выполнения работ. Если же работа выполнялась за пределами России, хотя работник в этот период сохранил статус российского налогового резидента, должны быть представлены сведения о командировании сотрудника. Сохранение статуса налогового резидента России не означает, что территория страны будет автоматически признаваться местом выполнения работы, подчеркнули в ФНС.

К концу декабря 2023 года в Казахстане остались не более 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, говорил генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев. Выбор Казахстана в качестве страны для переезда он связывал с безвизовым режимом и отсутствием языкового барьера. При этом дипломат отмечал, что россияне переезжали в Казахстан «во многом на эмоциях».