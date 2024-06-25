Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда

Минфин вышел с инициативой взыскания налоговых долгов с граждан, минуя суд. Это должно сократить нагрузку на суды и унифицировать процедуру, считают там. Эксперты с подходом согласны, но говорят о необходимости отсутствия ошибок

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Минфин предложил изменить процедуру взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Соответствующий проект федерального закона ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Министерство считает, что взыскание должно проходить во внесудебном порядке — это уменьшит нагрузку на суды и гармонизирует существующие процедуры. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. РБК разбирался в деталях и последствиях реализации предлагаемого механизма (направил запросы в Минфин и Федеральную налоговую службу).

Как изменится взыскание налоговых долгов

По действующему законодательству, взыскание налоговой задолженности с физического лица, которое не является ИП, происходит исключительно в судебном порядке (а именно на основании судебного приказа). Перед тем как обратиться в суд, налоговые органы обязаны направить должнику несколько документов о налоговых обязательствах и задолженности. В то время как долги юридических лиц и ИП налоговые органы могут взыскивать без суда на основании собственного решения.

Суть предлагаемого Минфином механизма сводится к следующему: сначала налогоплательщик получает требование об уплате налоговой задолженности — здесь ничего не меняется. Однако в случае, если требование проигнорировано, налоговые органы получат право самостоятельно принимать решение о взыскании задолженности — и порядок их действий будет зависеть от суммы долга.

Если размер отрицательного сальдо (по Единому налоговому счету) больше 10 тыс. руб., то налоговики будут принимать решение о взыскании:

либо в течение полугода с момента истечения срока исполнения требования об оплате долга;

либо не позднее 1 июля года, если на 1 января этого года сумма задолженности превысила 10 тыс. руб.

Если размер задолженности не превышает 10 тыс. руб., решение о взыскании должно быть принято не позднее 1 июля года, на 1 января которого истекло три года со срока исполнения требования об уплате долга, указано в законопроекте.

Гражданин будет информирован о решении налоговых органов через личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги». Если это невозможно, ему направят заказное письмо. По действующему законодательству взыскание осуществляется в определенном порядке: сначала — за счет денежных средств на счетах в банке и наличных, затем — за счет имущества (за исключением предназначенного для личного пользования).

При этом налогоплательщики смогут оспорить решение налоговиков, направив апелляционную жалобу в соответствующую инспекцию, указано в законопроекте. Ее рассмотрение поставит на паузу все действия налоговиков и расчет сроков для реализации взыскания. «До дня принятия решения по жалобе исполнение обжалуемого акта налогового органа приостанавливается полностью», — следует из документа.

Реализация законопроекта позволит «унифицировать процедуру взыскания» с физлиц недоимки по налогам с распространением на них действующего порядка внесудебного урегулирования спора, указано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, нововведение сократит нагрузку на суды в рамках административного судопроизводства «за счет упразднения необходимости вынесения судебного приказа при осуществлении взыскания», рассчитывают в Минфине.

С инициативой ввести внесудебный механизм взыскания налоговой задолженности с физических лиц ранее выходил Верховный суд, руководствуясь аналогичными аргументами. Ежегодно в России подается около 5 млн заявлений о взыскании налогов и сборов с граждан, оценивала ФНС. В первом квартале 2024 года число дел о взыскании налогов и сборов выросло почти в четыре раза, заявляла председатель Верховного суда Ирина Подносова.

«На повестке дня остро стоит вопрос о необходимости исключения избыточных судебных процедур и о расширении сферы применения внесудебного взыскания задолженности при отсутствии между сторонами спора о праве», — говорила она.

Какие налоги затронет новый порядок

Взыскание налоговой задолженности физических лиц в судебном порядке, действующее сегодня, несет высокие материальные затраты — например, на издание судебных приказов и их рассылку, говорит заместитель руководителя практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Мандриков. Кроме того, оно повышает загруженность участников процесса (судов и инспекций). «В 2018 году происходило списание долгов физических лиц, и основной причиной этому были два фактора: сложность администрирования и нецелесообразность взыскания», — напоминает он.

Сегодня для взыскания даже 5 тыс. руб. задолженности налоговая инспекция вынуждена идти в суд — а это время, трудозатраты, процедурная нагрузка на суды, солидарен эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев. «Все это приводит к неэффективному расходованию ресурсов и налоговиков, и судей, в рядах которых сейчас ощущается существенная нехватка», — отмечает он.

Эксперты солидарны в том, что нововведение затронет следующие виды налогов:

земельный налог;

транспортный налог;

налог на имущество физических лиц.

Это те налоги, которые физлица платят самостоятельно, и долги по ним «возникают довольно часто», отмечает Яковлев. «Могу предположить, что в настоящий момент уже накопилась критическая масса начислений, которые должны поступить в бюджет, и взыскание такой задолженности во внесудебном порядке серьезно упростит процедуру собираемости», — указывает Мандриков. ФНС не публикует статистику задолженности по налогам.

При этом отдельно взятые суммы долга, как правило, не слишком велики, а алгоритм расчета налогов «прост и понятен». Эти виды налогов автоматически рассчитываются налоговым органом и предъявляются к оплате в налоговых уведомлениях, поясняет Мандриков. В связи с этим новый порядок вряд ли приведет к большому количеству споров с налоговыми органами, считает он.

«Конечно, граждане, не привыкшие платить налоги, довольны не будут, но с точки зрения административного управления законодатели предлагают вполне эффективное решение», — полагает Яковлев.

Предлагаемый подход требует точности и надежности налоговой системы, чтобы избежать ошибок (как в ситуации с единым налоговым счетом — ЕНС — на начальном этапе), отмечает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина. При соблюдении этого условия нововведения не должны затронуть добросовестных налогоплательщиков. Кроме того, в настоящий момент также существует много возможностей мониторить уплату налога (через кабинет налогоплательщика и иные приложения ФНС), что практически исключает взыскание при своевременной уплате, указывает она.

В ближайшие годы объем налоговой задолженности физлиц может вырасти, говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. «Это связано с запланированным повышением кадастровой стоимости недвижимости, налога на дорогие авто и недвижимость, расширением шкалы ставок НДФЛ», — перечисляет он. Поэтому уже сейчас государство принимает превентивные меры, повышая эффективность взыскания долгов физических лиц.