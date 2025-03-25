Госдума в первом чтении одобрила внесудебное взыскание долгов по налогам

Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект о внесудебном взыскании налоговых задолженностей с физлиц. Согласно инициативе, речь идет о случаях, когда требования ФНС являются бесспорными

Фото: АГН «Москва»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесудебном порядке взыскания налоговых задолженностей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Документ предлагает поправки к Налоговому кодексу и закону «Об исполнительном производстве».

Согласно законопроекту, речь идет о долгах по налогам, сборам и страховым взносам. «Если же сумма задолженности начислена налоговым органом на основании налогового уведомления или решения о привлечении к ответственности (отказе в привлечении к ответственности) за совершение налогового правонарушения, решения об отмене (полностью или частично) решения о предоставлении налогового вычета полностью или частично, то внесудебный порядок может быть применен только при отсутствии возражений физического лица», — говорится в пояснительной записке.

Инициатива предусматривает приостановку или судебный порядок взыскания налоговой задолженности при наличии возражений налогоплательщика. Срок обжалования предлагается увеличить с десяти до 30 дней.

Сейчас внесудебный порядок взыскания задолженностей применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Авторы инициативы полагают, что предлагаемые ими поправки сократят временные и финансовые издержки судебной системы, в частности исключат избыточные госпошлины и исполнительский сбор, которые увеличивают основной долг по средней сумме иска 30 тыс. руб. на 43%. Для реализации этих мер из федерального бюджета потребуется выделить 0,9 млрд руб. на доработку автоматизированной информационной системы ФНС и 1,21 млрд руб. на почтовые расходы, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Его автором выступило правительство. До 8 апреля будут внесены поправки ко второму чтению законопроекта.

О необходимости введения внесудебного взыскания налоговых задолженностей ранее говорили Минфин и Верховный суд. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что нововведение затронет земельный, транспортный и имущественный налоги.