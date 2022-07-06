Россияне стали активнее скупать автомобили у банкротов

Площадки по продаже имущества банкротов зафиксировали всплеск спроса на автомобили. Они связывают его с ростом цен на рынке и дефицитом не только новых, но и подержанных машин

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России резко выросли продажи автомобилей в счет погашения долгов при банкротстве, подсчитали аналитики «Портала DA» — маркетплейса Сбербанка для реализации активов (данные есть у РБК). По их оценкам, за январь—май на электронных торговых площадках по всей стране было продано 4,2 тыс. машин граждан, проходящих процедуру банкротства, что в 1,8 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

В целом объем торгов имуществом физлиц-банкротов вырос на 43,4% в годовом выражении — до 10,5 тыс. реализованных лотов. Увеличение продаж наблюдалось в марте и апреле — примерно на 30% относительно уровней начала года. Реализация имущества юрлиц-банкротов за пять месяцев, наоборот, сократилась на 11% в годовом выражении.

Представители крупных банкротных торговых площадок тенденцию подтверждают. Межрегиональная электронная торговая система по итогам пяти месяцев 2022 года зафиксировала рост в сегменте продаж легковых автомобилей физлиц на 117,8% в годовом выражении (1,2 тыс. сделок). Весной количество таких сделок увеличилось на 11,8% по сравнению с показателями начала года, сообщил РБК представитель компании. В Центре дистанционных торгов рост продаж машин физлиц в процедуре банкротства оценили в 152% в годовом выражении. «Категория автомобилей стабильно занимает первое место по количеству лотов, начиная с весны этого года», — уточнил представитель площадки.

Почему вырос спрос на автомобили граждан-банкротов

Реализация имущества гражданина на торгах — часть процедуры банкротства, напоминает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его словам, в среднем признание физлица финансово несостоятельным в судебном порядке занимает девять месяцев, а продажа имущества как раз заканчивается ближе к финалу процедуры.

Рост продаж на банкротных торгах коррелирует с динамикой банкротств, добавляет Юхнин: девять месяцев назад, в апреле—августе 2021-го, число граждан-банкротов как раз существенно выросло — в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом (до 79 тыс. человек).

Всплеск продаж автомобилей банкротов объясняется и ростом интереса со стороны покупателей, считают представители торговых площадок. «По сравнению с прошлым годом количество подаваемых заявок на один лот увеличилось по крайней мере в два раза», — отмечает представитель Центра дистанционных торгов. По оценкам «Портала DA», в сегменте «авто» в этом году на один лот подавалось в среднем пять заявок (годом ранее — три).

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Еще один фактор, поддерживающий спрос именно на машины банкротов, — низкая цена. Имущество на торгах обычно продается с дисконтом к рыночной стоимости, а сам механизм продажи может быть выгоден покупателю в условиях высокой инфляции.

«Начальная цена определяется минимум за полтора месяца до старта торгов. В условиях естественной инфляции и текущей обстановки фиксированные на уровне начала 2022 года цены являются очень привлекательными», — отмечает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников.

Продажа активов должника при банкротстве может начаться только после запуска процедуры реализации имущества, причем с согласия гражданина, напоминает директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Кирилл Ноготков. По его словам, на практике должники «всячески затягивают этот процесс», и он может длиться от полугода до нескольких лет. «Большинство автомобилей, выставляемых на торги [сейчас], приобретались более трех лет назад за совершенно другие деньги», — говорит он о возможной выгоде для покупателей машин на банкротных торгах.

Интерес к транспортным средствам на торгах также связан с ситуацией на российском авторынке, считает директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев: «Производство новых авто сокращается, а ценник уверенно идет вверх».

Как продавались машины в России 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ на это западные страны ввели жесткие санкции против Москвы, а многие автоконцерны приостановили поставки новых машин или заморозили производство в стране. Это привело к дефициту новых автомобилей у дилеров и росту цен. Крах автомобильного рынка в России. 5 главных фактов мая Авто По данным агентства «Автостат», в январе—мае в стране продано 319,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 50,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Конкретно в мае продажи упали уже на 78% год к году. В сегменте подержанных машин также наблюдался спад, но меньший: на 19,6% за январь—май (до 1,82 млн машин) и в мае — на 30%. Сжатие сегмента авто с пробегом в «Автостате» ранее тоже связывали с дефицитом машин. К этому в том числе привело снятие продавцами уже размещенных объявлений «из-за возможного риска обесценения денег» в начале марта.

Рост спроса на автомобили потенциальных банкротов объясняется ограниченным предложением на авторынке, утверждает представитель группы компаний «Автодом». «Объем предложения значительно отстает от покупательского спроса, несмотря на то что снижение спроса фиксируется во всех ценовых категориях», — поясняет он. На фоне незначительного снижения цен на авто с пробегом (до 10%) многие потенциальные покупатели откладывают покупку, также влияет сезонный фактор, указывает представитель «Автодома».

В компании выделяют три категории тех, кто интересуется машинами потенциальных банкротов. «Основными покупателями на аукционах по банкротству выступают перекупщики. Вторая категория — те, кто приобретает автомобиль для личных нужд. Наконец, третьи покупают авто для разбора на запчасти», — перечисляет представитель «Автодома».

Но тех, кто покупает автомобили банкротов на запчасти, немного, считают эксперты. «Встречаются случаи реализации на торгах битых автомобилей, не на ходу, так что приобретение такого транспорта для последующей реализации по запчастям вполне может иметь место», — говорит управляющий партнер консалтинговой группы GRM Константин Каричев, но, по его оценке, доля таких лотов на подобных торгах несущественна.

Директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков добавляет, что рост продаж автомобилей на банкротных торгах вряд ли связан с дефицитом запчастей на рынке. «На центральных складах сейчас сохраняется определенный запас запчастей из Европы. Кроме того, многие поставщики располагают объемом неоригинальных комплектующих. И смысла [покупать автомобили], чтобы разбирать [их] на запчасти, нет», — заключает эксперт.