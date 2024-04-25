АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы

Дополнительные доходы бюджета от изменений в налоговой системе могут достигать 2,5% ВВП в год в зависимости от выбранных параметров, оценили в АКРА. Среди рисков увеличения налогов они называют рост популярности схем оптимизации

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Рейтинговое агентство АКРА оценило возможное влияние налоговой прогрессии в России с 2025 года на доходы бюджета: каждый процентный пункт рост налога на прибыль может увеличить поступления на 0,2% ВВП, а НДФЛ — на 0,15% ВВП в зависимости от доходной группы, которую затронет повышение. Такие оценки приводятся в исследовании директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова «Увеличение прогрессии в налоговой системе России» (есть у РБК).

Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы России для того, чтобы налоговое бремя распределялось более справедливым образом в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Позднее он уточнил, что речь идет о прогрессивном налоге. РБК направил запрос в Минфин.

Варианты изменения налоговой нагрузки

Дальнейшая дифференциация налогоплательщиков по доходам с целью сокращения неравенства осуществима посредством ряда мер, пишет в обзоре Куликов. К ним могут быть отнесены следующие:

изменение ставок и границ ступеней на шкале НДФЛ, а также его налоговой базы;

увеличение списка и сумм налоговых вычетов;

изменение ставок и границ ступеней на шкале социальных взносов;

изменение ставки налога на прибыль для организаций;

изменение ставок или налоговой базы имущественных налогов для физических лиц и организаций;

коррекция шкалы налога на доходы по банковским вкладам.

«Согласно оценкам АКРА, наиболее вероятным вариантом проведения налоговой реформы является изменение параметров НДФЛ в комбинации с коррекцией ставок налога на прибыль», — указано в исследовании.

НДФЛ и налог на прибыль

При нынешних ставках и уровне собираемости налог на прибыль ежегодно приносит в консолидированный бюджет доходы, эквивалентные 4% ВВП, оценил Куликов. Соответственно, теоретический рост налога на прибыль может дать дополнительный доход в размере чуть менее 0,2% ВВП на каждый процентный пункт прироста налоговой ставки. «Например, в случае повышения ставки налога с 20 до 25% бюджетные доходы вырастут на величину порядка 1% ВВП», — отмечается в материалах АКРА.

НДФЛ (основная ставка — 13%, для доходов, превышающих 5 млн руб. в год, — 15%) приносит в консолидированный бюджет ежегодный доход в размере около 3,5–3,8% ВВП, говорится в исследовании, но расчет потенциальных поступлений от модернизации прогрессивной шкалы осложнен двумя факторами.

Первый — это расхождение данных Росстата и ФНС. Например, за 2022 год, согласно данным Росстата, доходы свыше 5 млн руб. в год имели около 50 тыс. человек. Однако данные ФНС за тот же период свидетельствуют о том, что доход свыше 10 млн руб. задекларировали 100 тыс. человек, а количество налоговых уведомлений об уплате налога по ставке НДФЛ 15% (платится с части доходов, превышающей 5 млн руб. в год) составило около 275 тыс.

Второй ограничивающий фактор — последние данные о распределении доходов относятся к 2023 году и могут быть неактуальными для оценки эффектов от изменений налоговой системы, которые вступят в силу с 2025 года, указано в исследовании. «Можно сделать вывод о том, что модельные статистические данные скорее занизят оценку дополнительных налоговых доходов [от повышения НДФЛ]», — предупреждает Куликов.

Согласно расчетам АКРА, увеличение ставки НДФЛ на один процентный пункт может принести до 0,15% ВВП бюджетных доходов на каждой условной доходной ступени. Так, увеличение налоговой нагрузки на 1 п.п. для граждан с годовым доходом 1–2 млн руб. даст бюджету дополнительные доходы в диапазоне 0,09–0,15% ВВП. Для доходной группы 2–3 млн руб. — 0,02–0,05% ВВП, для групп с более высокими доходами (их АКРА выделяет три — 3–4 млн, 4–5 млн и 5+ млн руб. в год) — не более 0,03% ВВП в совокупности.

Суммарный дополнительный доход

Совокупный бюджетный эффект будет зависеть от конкретных параметров налоговой реформы и видов налогов, которые она затронет, следует из доклада. Так, рост ставок налога на прибыль и НДФЛ (в части невысоких, но все же превышающих средний уровень доходов) может принести в консолидированный бюджет до 1,6% ВВП дополнительных поступлений, оценили в АКРА.

Если налоговая реформа затронет другие налоги и обязательные платежи, например социальные взносы, либо если параметры НДФЛ и налога на прибыль изменятся кардинальным образом, суммарный эффект реформы может оказаться более существенным, указывает Куликов.

«В некоторых разумных сценариях можно говорить о 2–2,5% ВВП. Однако такая перспектива оценивается АКРА как менее вероятная», — констатируется в докладе.

Оценки АКРА фискального эффекта от налоговой реформы вполне реалистичны, но пока преждевременны, полагает директор ИНП РАН Александр Широв. «Конфигурация повышения может быть очень разной. Например, если повышение налога на прибыль произойдет при параллельном введении инвестиционных налоговых льгот, то бюджет от этого получит минимальный рост доходов — на пару сотен миллиардов», — оценивает он. Ранее о необходимости сопроводить увеличение налога на прибыль введением «системных инвестиционных налоговых вычетов» говорил глава РСПП Александр Шохин.

То же самое касается НДФЛ: если введение дополнительных шкал прогрессии будет сопровождаться расширением налоговых вычетов, то бюджетный эффект может быть скромнее, чем прогнозирует АКРА, считает Широв. Впрочем, самое важное сегодня — «не сколько доходов мы соберем, а что с ними сделаем», констатирует он.

Исследование АКРА показывает многофакторность задачи, которая стоит перед Минфином, полагает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. «Каких-либо сомнений или возражений у меня оценки и выводы не вызвали», — говорит он. При этом конкретные пороги и ставки, скорее всего, будут определены по «раскладочному принципу», то есть в зависимости от того, сколько необходимо будет дополнительно получить в бюджет.

Индексация и риски ухода в тень

Рост прогрессии в налоговой системе затрагивает много смежных тем, а техническая реализация этой инициативы существенно повлияет на эффект от реформы, предупреждают в АКРА. В этом контексте необходимо обратить внимание на ряд аспектов:

Важность индексации порогов налогообложения

С одной стороны, неизменные в денежном выражении границы ступеней дохода — это формально предсказуемые налоговые условия. С другой стороны, со временем из-за инфляции эти границы в реальном выражении смещаются вниз.

«Если границы ступеней не индексируются вслед за инфляцией, налоговая нагрузка в прогрессивной системе автоматически растет, поскольку распределение доходов довольно быстро дрейфует вправо, то есть в зону повышенных ставок», — констатирует Куликов.

В экономическом смысле это сложно назвать стабильностью, отмечается в исследовании. Если предположить, например, что граница какой-либо из новых ступеней ежегодного дохода в России будет находиться на уровне 2 млн руб. и останется неизменной в период с 2025 по 2030 год, то доля людей, которые за это время пересекут указанную границу в сторону большей налоговой ставки, составит около 3% (только из-за инфляции на целевом уровне Банка России).

«При таком гипотетическом сценарии доля людей, облагаемых по ставке НДФЛ более 13%, может увеличиться за шесть лет примерно на 6 п.п. (процентных пунктов)», — указывают в АКРА.

Риски увеличения стимулов для налоговой оптимизации

Увеличение прогрессии и дискретности налоговой шкалы может сформировать у компаний и работников новые стимулы для перехода к неформальным — так называемым серым — практикам, считают в АКРА. Внешне это может проявляться в том, что концентрация налогоплательщиков, которые декларируют доход, минимально необходимый для того, чтобы не перейти в категорию со следующим (более высоким) уровнем налоговой ставки, будет существенно выше, чем в среднем по доходной ступени. При этом валовой доход (до налогов и трансфертов) теоретически должен иметь распределение, слабо зависящее от шкал налогов или социальной поддержки, указано в исследовании.

Российские власти работают над сокращением теневой занятости: в частности, в начале года регионы получили целевые показатели по выявлению «серых» работников, сообщала пресс-служба правительства. Ранее соответствующую методику разработал Минтруд. О планах властей усилить контроль за неформальным трудоустройством и оптимизацией налогообложения фонда оплаты труда РБК писал в апреле 2023 года.

Риски ухода части доходов в тень при повышении НДФЛ действительно есть, указывает Зарипов. Для разных порогов это могут быть разные схемы. При доходах до нескольких миллионов в год — это зарплаты «в конверте» и схемы с самозанятостью, при порогах выше — схемы работы с индивидуальными предпринимателями на УСН (упрощенной системе налогообложения), отмечает эксперт.

Опыт с введением прогрессии для доходов свыше 5 млн руб. в год был успешным, так как дополнительная налоговая нагрузка не стоила хлопот и рисков для достаточно обеспеченных людей, указывает Зарипов. «Для доходов до 5 млн даже небольшое повышение будет более чувствительным», — считает он.

При реформировании налоговой системы также важно учесть, что прогрессия НДФЛ несправедлива в отношении семей, где зарабатывает только один, писал управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев.

«Заработанный одним родителем доход потребляется семьей в целом и ей же, по существу, принадлежит. <...> Так правильно и справедливо ли, что человек, стремящийся получить — зачастую на нескольких работах — высокий доход для достойного содержания большой семьи, оказывается в зоне повышенного налогообложения? Очевидный ответ — нет», — отмечал он.