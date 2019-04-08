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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
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Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков
Visa вводит льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные. Платежная система пошла на это на фоне острой дискуссии о снижении стоимости эквайринга в России
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год. Соответствующее уведомление Visa разослала российским банкам, рассказали РБК два источника в этой сфере. Получение письма подтвердили банк «Открытие», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт».

РБК направил запрос в Visa и Mastercard.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть комиссии за эквайринг, которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. Сейчас ее средний размер по рынку составляет 1,6–1,8% при общем размере эквайринговой комиссии 1,5–2,5%.

Каким предприятиям Visa готова дать льготы

Претенденты на льготный тариф из числа микропредприятий, кроме ежегодного оборота до 10 млн руб., должны соответствовать еще ряду требований:

  • их оборот по картам Visa не должен превышать 3 млн руб.;
  • быть новыми клиентами платежной системы, то есть не принимать карты Visa в течение минимум полугода перед подключением эквайринга;
  • соответствовать нормам федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в России.

К компаниям с годовым оборотом до 10 млн руб. могут относиться небольшие несетевые магазины — как продовольственные, так и непродовольственные, говорит директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов. Такой годовой оборот может быть у «очень маленького дворового магазинчика или очень-очень маленького интернет-магазинчика, в котором собственник выполняет практически всю работу сам», уточняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Под такие параметры, по его словам, подходят сервисы по ремонту обуви, одежды, маленькие лавки с пирожками и так далее. Сейчас эти микропредприятия не принимают карты в принципе, и единственный доступный для них способ оплаты — это наличные либо «Сбербанк онлайн», отметил представитель розницы.

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Опрошенные РБК эксперты и участники рынка затруднились оценить число предприятий, которые могут претендовать на льготный тариф. При этом в октябре прошлого года заместитель министра экономического развития Вадим Живулин говорил, что, по данным реестра субъектов МСП, в России порядка 6 млн компаний из сектора малого и среднего бизнеса, большая часть которых представляют микропредприятия.

Visa снижает комиссию на фоне дискуссии между банками и ретейлерами о снижении комиссий за эквайринг, вышедшей на правительственный уровень. Банк России 21 марта по итогам диалога двух сторон направил в правительство предложение по снижению комиссий за прием карт для социальных и крупных покупок. В свою очередь, Минпромторг, который представляет интересы ретейлеров, указал на необходимость снизить ставку интерчейнджа для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. В России к микро-, малому и среднему предпринимательству относится более крупный бизнес, нежели тот, который получит льготы от Visa. Предельный размер выручки для микропредприятий — 120 млн руб., для малого бизнеса — 800 млн руб., для среднего — 2 млрд руб.

Почему сейчас такие предприятия предпочитают наличные

Visa снижает межбанковскую комиссию для развития безналичных платежей в сфере работы микромагазинов и предоставления микроуслуг, где пока доминируют наличные, отмечает глава Национального платежного совета Алма Обаева. Но, по ее мнению, даже комиссия 1% может быть неподъемной для некоторых таких магазинов. «Тем более не ясно, как Visa будет контролировать итоговую комиссию за прием карт, которую устанавливает банк-эквайер, ведь он может оставить ее на рыночном уровне, например 2%, что совсем невыгодно для небольших магазинов», — указывает эксперт.

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Банки не слишком торопятся устанавливать оборудование для приема карт в небольших торговых точках, так как оно не окупается из-за малого торгового оборота и высокого размера комиссии, которую банк-эквайер возмещает банку-эмитенту, рассказывает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Стоимость оборудования перекладывается на сами торговые предприятия, которым либо предлагается оплатить его единовременно, либо платить ежемесячную фиксированную комиссию.

Скорее всего, по словам Хренова, поначалу банки-эквайеры не будут снижать итоговый размер тарифа для микробизнеса именно для того, чтобы компенсировать расходы на установку POS-терминалов, но в результате высокой конкуренции размер торговой уступки будет неизбежно снижаться.

Как банки будут проверять микропартнеров

У банков могут возникнуть проблемы и с проверкой соответствия магазина установленным критериям, предупреждает другой эксперт. Если оборот будет определяться по движению средств на банковском счете, то магазину ничто не помешает разбросать потоки средств по счетам в разных банках и установить для этого несколько POS-терминалов, говорит руководитель практики финансовой реструктуризации и банкротства юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Выходом может быть проверка бухгалтерской отчетности, уверен он.

Компания Visa предлагает льготный тариф только новым клиентам, потому маловероятно, что крупным торговым предприятиям удастся «схитрить», разводя свой оборот по нескольким банковским счетам, утверждает Денис Хренов.

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Банки проверяют годовой оборот по средствам на банковском счете, также они могут запрашивать у предприятий бухгалтерский баланс, но из-за тенденции к сокращению документооборота не прибегают к этой мере, рассказал РБК источник в одном из крупнейших российских банков. Требования к торговым предприятиям не выглядят сложными в администрировании, возражает директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин, отмечая, что не видит существенных сложностей в применении новой нормы. В том, что не возникнет трудностей с проверкой микропредприятий на соответствие критериям, уверен и замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов. По его словам, в ПСБ существует механизм проверки оборота юридического лица.

В целом банки и розница позитивно оценивают решение Visa. По мнению Артема Соколова, при установлении нового интерчейнджа банки смогут предложить специальные тарифы для микробизнеса, что, в свою очередь, сделает для них возможным прием карт. Предложенная форма поддержки может существенно снизить затраты небольших магазинов, поскольку даже они сейчас стараются предлагать клиентам возможность безналичной оплаты, соглашается Сергей Кузнецов.

Поддержка микробизнеса должна сделать прием карт для небольших компаний более доступным, вторит директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Решение позитивно как для эквайринга, так и для рынка торгово-сервисных микропредприятий, указывает Александр Дынин. Но в будущем оно негативно скажется на экономике карточных портфелей, опасается он. В Райффайзенбанке пока не смогли оценить плюсы и минусы новых правил. ​В Сбербанке отказались от комментариев.

В настоящее время закон предписывает всем торговым точкам с годовым оборотом от 40 млн руб. в обязательном порядке принимать к оплате только карты «Мир». Требование не касается только магазинов, расположенных в районах без доступа к интернету. Но в будущем требование об обязательной безналичной оплате (приеме как минимум трех платежных средств, в том числе карт «Мир») планируется распространить на все магазины, в том числе интернет-магазины, независимо от оборота. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Ольга Дубравицкая
Теги: Visa, Комиссия, малый и средний бизнес, эквайринг
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