Ретейл и банки продолжат спор о комиссии по картам после встречи у Козака

Ретейл и банки продолжат спор о комиссии по картам после встречи у Козака

Разработка мер для снижения комиссий за прием банковских карт в магазинах продолжится, предложений ЦБ недостаточно. Такое решение принято на встрече Дмитрия Козака с банкирами и ретейлерами

Дмитрий Козак (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Работа над поручением вице-премьера Дмитрия Козака о подготовке мер для снижения банковских комиссий за прием оплаты по картам в магазинах будет продолжена. Позиция вице-премьера была озвучена на его встрече с представителями торговли и банков, которая прошла 29 марта в Красноярске с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и ФНС. О результатах встречи РБК рассказали два ее участника.

Поручение было дано по итогам совещания у Козака 1 марта. Согласно ему, представители банков и торговли под контролем ЦБ должны были до 20 марта выработать свои предложения по этой проблеме. В итоге ЦБ направил в правительство предложения о снижении комиссий для социальных товаров (лекарств, образовательных и медицинских услуг), а также для крупных покупок (автомобилей и недвижимости). Минпромторг и ретейлеры эти предложения посчитали недостаточными и настаивали на снижении комиссий для торгового малого и микробизнеса.

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил, что Козак высказал на встрече позицию о продолжении диалога между розницей и банками по снижению комиссий. «Поручение не снимаем, не считаем задачу решенной, оставляем до конца мая», — пересказал Беляков слова вице-премьера.

Старое поручение не сняли с контроля, но новые пока не оформляли, прокомментировал итоги встречи РБК представитель Козака Илья Джус.