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Финансы ,  
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Ретейл и банки продолжат спор о комиссии по картам после встречи у Козака
Разработка мер для снижения комиссий за прием банковских карт в магазинах продолжится, предложений ЦБ недостаточно. Такое решение принято на встрече Дмитрия Козака с банкирами и ретейлерами
Дмитрий Козак (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Работа над поручением вице-премьера Дмитрия Козака о подготовке мер для снижения банковских комиссий за прием оплаты по картам в магазинах будет продолжена. Позиция вице-премьера была озвучена на его встрече с представителями торговли и банков, которая прошла 29 марта в Красноярске с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и ФНС. О результатах встречи РБК рассказали два ее участника.

Поручение было дано по итогам совещания у Козака 1 марта. Согласно ему, представители банков и торговли под контролем ЦБ должны были до 20 марта выработать свои предложения по этой проблеме. В итоге ЦБ направил в правительство предложения о снижении комиссий для социальных товаров (лекарств, образовательных и медицинских услуг), а также для крупных покупок (автомобилей и недвижимости). Минпромторг и ретейлеры эти предложения посчитали недостаточными и настаивали на снижении комиссий для торгового малого и микробизнеса.

Финансы
ЦБ не включил в план снижения комиссий по картам позиции ретейлеров

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил, что Козак высказал на встрече позицию о продолжении диалога между розницей и банками по снижению комиссий. «Поручение не снимаем, не считаем задачу решенной, оставляем до конца мая», — пересказал Беляков слова вице-премьера.

Старое поручение не сняли с контроля, но новые пока не оформляли, прокомментировал итоги встречи РБК представитель Козака Илья Джус.

Торговые предприятия платят банкам комиссию (средняя по рынку 1,5–2,5%) за прием карт к оплате. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка-эмитента карты) со средним размером 1,6–1,8% — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. К ней добавляется комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине), а также комиссии в адрес платежной системы (в среднем 0,3%).

Розница считает эту комиссию очень высокой и добивается ее снижения, банки возражают, указывая, что несут основные расходы по продвижению бесконтактной оплаты среди населения. На проблему обратил внимание президент Владимир Путин, назвав существующий комиссии квазиналогом. Он дал поручение ЦБ до 30 апреля подготовить предложения по снижению отдельных видов комиссий при расчетах с использованием банковских карт.

Ретейлеры удовлетворены выработанными ЦБ к настоящему времени предложениями только как первым шагом к решению проблемы, сказал глава АКОРТ. «Предложения платежных систем по снижению интерчейнджа для конкретных категорий товаров расширяют круг пользователей безналичных платежей, но совершенно не решают изначально обозначенной проблемы — снижения комиссий для товаров легкой промышленности, спорта, туризма, отдыха, электроники и бытовой техники», — считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Финансы
ЦБ не включил в план снижения комиссий по картам позиции ретейлеров

Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев подтвердил РБК, что на встрече в Красноярске обсуждалось предложение Минпромторга снизить комиссии на эквайринг для малого и среднего бизнеса. Он назвал этот вопрос сложным. «Здесь необходимо договариваться. Не действовать по приказу властей, а именно договариваться», — подчеркнул он. «Каждый понимает договоренность по-своему, но будем надеяться, что придем к результату, к общему удовольствию», — сказал Сысуев.

Ранее представители банковского рынка говорили РБК, что существуют технологические сложности с реализацией предложения Минпромторга — оно трудоемко и сложно в администрировании. Но, по словам Белякова, ретейлеры намерены предложить банкам выбрать конкретные торговые компании для пилотного снижения ставок на ряд категорий товаров (в основном непродовольственных), чтобы понять, как снизить комиссии.

Дальнейшее обсуждение будет проходить между ретейлерами, платежными системами и банками в рамках рабочей группы, созданной на базе ассоциации банков «Россия» (АБР). Работа должна начаться 9 апреля, рассказал РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Авторы: Евгения Чернышова, Тимофей Дзядко, Елена Сухорукова
Теги: Карты, эквайринг, Дмитрий Козак
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