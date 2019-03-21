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ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссий по картам
ЦБ с опозданием на сутки направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят за прием карт. Среди них уменьшение тарифов для автосалонов и аптек, а также развитие платежей по QR-кодам
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Банк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за прием карт, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Козака, этот документ должен был быть направлен до 20 марта.

Предложения разрабатывались по поручению президента Владимира Путина. ЦБ и правительство должны их представить главе государства до 30 апреля. Поскольку в начале марта представители торговли, которая выступает за снижение комиссий, и банков, которые готовы идти на уступки по ряду направлений, не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг, было принято решение, что рынок самостоятельно подготовит меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий, а ЦБ консолидирует их позиции.

ЦБ направил в правительство следующие предложения, отметив, что речь идет о первом этапе определения мер по снижению комиссий за эквайринг:

  • снизить межбанковскую комиссию (интерчендж) в отношении социально значимых товаров/услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости)
  • необходимость развития и продвижения Системы быстрых платежей (СБП), в рамках которой планируется запустить оплату товаров и услуги, в том числе по QR-коду, что будет способствовать в том числе снижению издержек предприятий
  • продолжить обсуждать вопросы эквайринговых комиссий в рамках межотраслевой рабочей группы на площадке Ассоциации банков «Россия»

Все эти вопросы обсуждались ЦБ с кредитными организациями, платежными системами, торгово-сервисными предприятиями, профильными ассоциациями, а также министерствами и ведомствами, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Предложения по снижению межбанковской комиссии были выработаны на закрытом заседании ЦБ с платежными системами, ФАС, Минфином и Минпромторгом 15 марта. Как писал РБК со ссылкой на протокол заседания, платежные системы предложили установить предельные межбанковские тарифы по крупным покупкам на уровне 0,8–1,2% от суммы чека (в зависимости от платежной системы), но не больше 10 тыс. руб. с одной покупки. Для социально значимых покупок в аптеках предлагаются предельные комиссии на уровне 1,2–1,3%, при оплате образовательных услуг и услуг в сфере здравоохранения — от 0,3 до 1%. Ретейлеры ранее заявляли, что считают эти предложения недостаточными и выступают за снижение комиссий по товарам категории non-food (электроника, бытовая техника, одежда, обувь и т.п.).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, Карты
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