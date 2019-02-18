Госдума отложит срок обязательного внедрения оплаты по картам в магазинах

Срок, с которого все торговые точки, в том числе интернет-магазины и киоски, будут обязаны принимать карты, отложат на 2023 год. Ранее обсуждалось его введение с 1 июля 2021 года

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Срок, с которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесен на полтора года, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, требование планируется распространить на все торгово-сервисные предприятия (ТСП) с 1 января 2023 года вместо 1 июля 2021 года — даты, которая обсуждалась ранее.

Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» сейчас находятся на стадии обсуждения и должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию, пояснил Аксаков.

«В законопроекте точно сдвинутся сроки, с которых магазины должны будут в обязательном порядке принимать карты к оплате. Сейчас мы рассматриваем вариант обязать ТСП с торговым оборотом от 20 млн руб. принимать карты к оплате с 1 января 2020 года, от 10 млн руб. — с 1 января 2021 года, от 5 млн руб. — с 1 января 2022 года, все магазины вне зависимости от оборота — с 1 января 2023 года», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынкам.

Действующее законодательство предписывает принимать к оплате в обязательном порядке только карты «Мир», и это требование распространяется на все торговые точки с оборотом 40 млн руб., за исключением тех, что расположены в районах без доступа к интернету.

В 2018 году началось обсуждение поправок, которые предусматривали поэтапное распространение обязанности принимать карты на все торговые точки — не только «Мир», а не менее трех видов безналичных платежных средств. Первая версия законопроекта, разработанная рабочей группой в рамках АНО «Цифровая экономика», предлагала завершить полный переход на новые правила в 2023 году, но в последующих версиях срок сократился до 1 июля 2021 года (ноябрьский вариант есть у РБК).

Банк России в целом поддерживает инициативы по снижению порога [для обязательного приема карт] до 20 млн руб. [от оборота], а в дальнейшем и ниже, поскольку это в том числе содействует росту доли безналичных операций, сообщили в пресс-службе ЦБ. «При этом в случае реализации таких шагов крайне важно учитывать развитие инфраструктуры приема карт, в том числе среди малых и средних ТСП, а также в удаленных регионах», — добавили там.