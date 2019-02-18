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Госдума отложит срок обязательного внедрения оплаты по картам в магазинах
Срок, с которого все торговые точки, в том числе интернет-магазины и киоски, будут обязаны принимать карты, отложат на 2023 год. Ранее обсуждалось его введение с 1 июля 2021 года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Срок, с которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесен на полтора года, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, требование планируется распространить на все торгово-сервисные предприятия (ТСП) с 1 января 2023 года вместо 1 июля 2021 года — даты, которая обсуждалась ранее.
Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» сейчас находятся на стадии обсуждения и должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию, пояснил Аксаков.

«В законопроекте точно сдвинутся сроки, с которых магазины должны будут в обязательном порядке принимать карты к оплате. Сейчас мы рассматриваем вариант обязать ТСП с торговым оборотом от 20 млн руб. принимать карты к оплате с 1 января 2020 года, от 10 млн руб. — с 1 января 2021 года, от 5 млн руб. — с 1 января 2022 года, все магазины вне зависимости от оборота — с 1 января 2023 года», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынкам.

Действующее законодательство предписывает принимать к оплате в обязательном порядке только карты «Мир», и это требование распространяется на все торговые точки с оборотом 40 млн руб., за исключением тех, что расположены в районах без доступа к интернету.

В 2018 году началось обсуждение поправок, которые предусматривали поэтапное распространение обязанности принимать карты на все торговые точки — не только «Мир», а не менее трех видов безналичных платежных средств. Первая версия законопроекта, разработанная рабочей группой в рамках АНО «Цифровая экономика», предлагала завершить полный переход на новые правила в 2023 году, но в последующих версиях срок сократился до 1 июля 2021 года (ноябрьский вариант есть у РБК).

Банк России в целом поддерживает инициативы по снижению порога [для обязательного приема карт] до 20 млн руб. [от оборота], а в дальнейшем и ниже, поскольку это в том числе содействует росту доли безналичных операций, сообщили в пресс-службе ЦБ. «При этом в случае реализации таких шагов крайне важно учитывать развитие инфраструктуры приема карт, в том числе среди малых и средних ТСП, а также в удаленных регионах», — добавили там.

Против теневого рынка

Разработчики законопроекта считают, что массовое внедрение безналичной оплаты обеспечит прозрачность торговли, особенно в интернете, для налоговых органов. Масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафактной продукции, существует в значительной степени именно за счет микропредприятий, использующих исключительно наличную форму расчетов с покупателями, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Чаще всего такая продукция реализуется именно через интернет из-за практически полного отсутствия механизмов контроля со стороны государственных органов.

В настоящее время на розничном рынке соотношение наличных и безналичных платежей примерно равное — 50 на 50, привели свои данные в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В обороте интернет-магазинов доля безналичных платежей составляет 60–75%, оставшуюся часть занимают наличные расчеты. Всего в России работает более 40 тыс. интернет-магазинов, указали там.

Установление требований по внедрению безналичной оплаты полезно для бизнеса, отмечает президент АКИТ Артем Соколов. «Если кто-то работает только за наличку, а ты предлагаешь два способа оплаты, ты должен в стоимость товара включать комиссию за эквайринг. Тому же, кто работает за наличные, это не нужно. Магазины в таком случае находятся в неравных конкурентных условиях», — отметил он.

Доля магазинов, которые не предоставляют возможность безналичной оплаты, сегодня невелика, указывает директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов. Все торговые сети, как федеральные, так и региональные, принимают к оплате банковские карты, говорит он, а на сети приходится не меньше 60% розничного рынка продуктов питания. Из оставшихся значительная часть торговых точек также предоставляет возможность безналичной оплаты, говорит Кузнецов. Большинство торговых точек, которые не принимают банковские карты, расположены в малых населенных пунктах, в общем товарообороте объем таких ретейлеров невелик, заключил он.

«Для того чтобы все торговые организации в обязательном порядке предлагали покупателям возможность оплаты банковскими картами, следует, в том числе, решить задачу, поставленную президентом и стимулирующую безналичные операции, а именно снизить ставку эквайринга», — считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Авторы: Евгения Чернышова, Павел Казарновский
При участии: Евгения Баленко, Ольга Дубравицкая
Теги: Банковские карты
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