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Банки нарастили валютное кредитование иностранцев до рекорда с 2018 года

В декабре банки увеличили выдачу валютных кредитов нерезидентам до максимума с октября 2018 года. Параллельно росли валютные депозиты компаний. Это уникальное сочетание, говорят эксперты
Фото: Алеев Егор / ТАСС
Фото: Алеев Егор / ТАСС

В конце 2020 года российские банки нарастили кредитование иностранных компаний в валюте, следует из их отчетностей на 1 января. В декабре они увеличили портфель ссуд нерезидентам на $3,69 млрд, или 7,7%. Это обеспечило почти половину прироста общего валютного портфеля корпоративных кредитов: за месяц он вырос на $6,8 млрд, или 4,5%. Рублевые кредиты компаниям, наоборот, сократились на 237,6 млрд руб., или 0,7%.

По данным отчетностей, активнее всего банки давали нерезидентам в долг на срок свыше трех лет: рост таких кредитов за декабрь — $3,52 млрд. Это максимум с октября 2018 года, отмечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Кредиты компаниям-нерезидентам отражаются на счетах 456 группы в сводной оборотной ведомости банков (форма 0409101). В расчет брались те игроки, у которых на 1 января были ненулевые остатки на этих счетах или было движение средств по ним в декабре (всего 39 банков). Оценивались входящие и исходящие остатки в иностранной валюте и драгоценных металлах в пересчете на доллары США. Расчеты РБК подтвердили в рейтинговом агентстве Fitch.

Лидерами по росту долгосрочных кредитов иностранцам в декабре стали 11 российских банков. Это Московский кредитный банк (+$1,45 млрд), Россельхозбанк (РСХБ, +$1,23 млрд), Альфа-банк (+$610,4 млн), ВТБ (+$528,7 млн), Совкомбанк (+$523,3 млн), Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, +$306,1 млн), Газпромбанк (+$227 млн), «Открытие» (+$197,1 млн), банк «Санкт-Петербург» (+$187,5 млн), «Ак Барс» (+$135 млн) и «Пересвет» (+$113,8 млн), следует из их отчетностей на 1 января.

Два банка из этого списка — РСХБ и «Ак Барс» — выдали подобные ссуды впервые, отмечает Осадчий. Еще у семи кредиторов, за исключением ВТБ и Газпромбанка, портфели длинных кредитов нерезидентам за декабрь выросли более чем на 10%, добавляет он.

Чем может быть вызван рост кредитов иностранцам

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Такой значительный рост валютного портфеля корпоративных кредитов для декабря нетипичен, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Он напоминает, что в ноябре и декабре в банковском секторе наблюдался значительный прирост средств компаний на валютных депозитах. «Сочетание этих двух фактов в некотором смысле уникально. То есть изначально накопился большой объем пассивов в валюте, а в следующем месяце мы видим одномоментный рост кредитования нерезидентов», — замечает эксперт.

Как следует из отчетности банков, в ноябре лидерами по привлечению валюты на корпоративные депозиты были МКБ (+$2,8 млрд), ВБРР (+$1,62 млрд) и ВТБ (+$907,3 млн). В декабре значительный приток зафиксировали Россельхозбанк (+$1,57 млрд), Газпромбанк (+$897,3 млн) и Альфа-банк (+$652,5 млн), ВТБ и МКБ остались в топ-10 по этому параметру, хотя объем привлечения сократили. На сильный рост в ноябре ранее обращал внимание Forbes.

Приток средств на счета клиентов может объясняться несколькими факторами, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: получением авансов по поставкам нефти, поступлением денег от продажи 10%-й доли ООО «Восток Ойл» нефтетрейдинговой компании Trafigura и «наращиванием валютных активов компаниями и физлицами на фоне усиления риска санкций».

«Восток Ойл» — проект «Роснефти», объединяющий несколько месторождений в Красноярском крае и на Таймыре. О продаже 10% «Восток Ойла» «Роснефть» объявила в ноябре. Как писал Bloomberg со ссылкой на сингапурские документы, сделка финансировалась за счет синдицированного кредита на $7 млрд. Его выдал пул банков, МКБ сообщил, что выступал организатором синдиката. Позднее представитель Trafigura уточнил РБК, что сумма сделки составила €7 млрд ($8,4 млрд), из которых сам трейдер профинансировал ее на €1,5 млрд ($1,8 млрд).

В МКБ ранее поясняли, что кредитное соглашение подписали более чем 10 банков (их география и доля каждого в финансировании не раскрывалась), прямое участие Trafigura составило 20%. Trafigura тоже участник синдиката, отмечал тогда источник, близкий к МКБ. По данным СПАРК, 10% «Восток Ойла» принадлежат сингапурской «дочке» Trafigura CB Enterprises Pte с 28 декабря.

РБК направил запросы в «Роснефть» и Trafigura.

Среди других крупнейших сделок ноября-декабря — передача 9% акций ВТБ из «Траста» в «Открытие» ($606,6 млн), консолидация 100% Эльгинского угольного комплекса в Якутии у компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна ($593,9 млн) и покупка норвежской Equinor 49% ООО «Красгеонац», принадлежащего «Роснефти» ($550 млн), следует из данных Refinitiv.

«Рост портфелей этих банков может отражать их возможное участие в выдаче синдицированного кредита, — говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, напоминая, что МКБ выступал организатором финансирования для Trafigura. Но $3,7 млрд, на которые выросли кредиты нерезидентам в декабре, — это 0,5% корпоративного кредитного портфеля, и кредиты нерезидентам выдаются регулярно, отмечает директор направления «Финансовые институты» рейтингового агентства S&P Сергей Вороненко. «Совершенно не обязательно», что это была сделка с «Восток Ойл», говорит он, замечая, что «есть много совпадений, но при синдикатах, если нет публичного раскрытия, сложно определить участников».

РБК запросил банки, чьи кредиты нерезидентам в декабре выросли, о причинах такого роста. Представители ВТБ и Альфа-банка отказались от комментариев. В РСХБ, МКБ, ВБРР (более 70% принадлежит «дочкам» «Роснефти»), «Открытии», Газпромбанке, банке «Санкт-Петербург» и «Пересвете» (принадлежит ВБРР) не ответили на запросы РБК.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сказал, что банк никогда не комментирует вопросы относительно сделок клиентов. «В случае, когда какая-то крупная сделка действительно была, то, как правило, по согласованию с клиентом банк выпускает пресс-релиз», — добавил он. В декабре Совкомбанк объявил о кредите на $300 млн для АО «Аккую Нуклеар» (проектная компания «Росатома») на строительство АЭС в Турции и об участии в синдицированном кредите общим объемом $300 млн для Актюбинской медной компании (казахстанской «дочки» Русской медной компании). Представитель «Ак Барса», сказал, что в конце года банк заключил большое количество сделок, и это «вылилось в значительное увеличение объемов».

Зачем нужны синдикаты

Банки, участвующие в синдикации кредитов, делят кредит между собой, чтобы не увеличивать давление на собственные нормативы, объясняет Беликов: «Синдикат был нужен для того, чтобы соблюсти норматив концентрации на одного заемщика (Н6), тем более, что это валютные кредиты, а, значит, рублевый эквивалент относительно капитала может колебаться».

Распределение долей в синдикате зависит от договорных условий между участниками, поясняет Вороненко из S&P. В зависимости от того, «кому что нужно из этих сторон: кому-то разместить валюту на длительный срок под хорошую ставку, а кому-то не выйти за границы нормативов, а кто-то, например, является связанной стороной этой сделки», — говорит он: «Соблюдение нормативов может быть существенным фактором при определении лимита финансирования сделки, но, как правило, доли распределяются более-менее равномерно, в пределах 5-20%».

«Синдицированная сделка готовится обычно долго, все моменты обсуждаются заранее, соответственно, и привлечение банками валютной ликвидности под размещение тоже может происходить заранее. Банки могли использовать в том числе валютные депозиты, ранее размещенные корпоративными клиентами», — объясняет Вороненко.

Динамика по пассивным счетам также может быть связана с участием крупных банков в покупке облигаций федерального займа (ОФЗ) в прошлом году, допускает Беликов: «Они поставили эти ценные бумаги себе на баланс, вполне закономерно их заложить, чтобы обеспечить дополнительную ликвидность для выдачи кредитов и получения маржи».

Авторы
Юлия Кошкина, Антон Фейнберг
При участии
Павел Казарновский, Людмила Подобедова
банки «Роснефть» Trafigura кредитование синдицированные кредиты
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