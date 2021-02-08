Банки нарастили валютное кредитование иностранцев до рекорда с 2018 года

Два банка из этого списка — РСХБ и «Ак Барс» — выдали подобные ссуды впервые, отмечает Осадчий. Еще у семи кредиторов, за исключением ВТБ и Газпромбанка, портфели длинных кредитов нерезидентам за декабрь выросли более чем на 10%, добавляет он.

Чем может быть вызван рост кредитов иностранцам

Такой значительный рост валютного портфеля корпоративных кредитов для декабря нетипичен, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Он напоминает, что в ноябре и декабре в банковском секторе наблюдался значительный прирост средств компаний на валютных депозитах. «Сочетание этих двух фактов в некотором смысле уникально. То есть изначально накопился большой объем пассивов в валюте, а в следующем месяце мы видим одномоментный рост кредитования нерезидентов», — замечает эксперт.

Как следует из отчетности банков, в ноябре лидерами по привлечению валюты на корпоративные депозиты были МКБ (+$2,8 млрд), ВБРР (+$1,62 млрд) и ВТБ (+$907,3 млн). В декабре значительный приток зафиксировали Россельхозбанк (+$1,57 млрд), Газпромбанк (+$897,3 млн) и Альфа-банк (+$652,5 млн), ВТБ и МКБ остались в топ-10 по этому параметру, хотя объем привлечения сократили. На сильный рост в ноябре ранее обращал внимание Forbes.

Приток средств на счета клиентов может объясняться несколькими факторами, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: получением авансов по поставкам нефти, поступлением денег от продажи 10%-й доли ООО «Восток Ойл» нефтетрейдинговой компании Trafigura и «наращиванием валютных активов компаниями и физлицами на фоне усиления риска санкций».

«Восток Ойл» — проект «Роснефти», объединяющий несколько месторождений в Красноярском крае и на Таймыре. О продаже 10% «Восток Ойла» «Роснефть» объявила в ноябре. Как писал Bloomberg со ссылкой на сингапурские документы, сделка финансировалась за счет синдицированного кредита на $7 млрд. Его выдал пул банков, МКБ сообщил, что выступал организатором синдиката. Позднее представитель Trafigura уточнил РБК, что сумма сделки составила €7 млрд ($8,4 млрд), из которых сам трейдер профинансировал ее на €1,5 млрд ($1,8 млрд).

В МКБ ранее поясняли, что кредитное соглашение подписали более чем 10 банков (их география и доля каждого в финансировании не раскрывалась), прямое участие Trafigura составило 20%. Trafigura тоже участник синдиката, отмечал тогда источник, близкий к МКБ. По данным СПАРК, 10% «Восток Ойла» принадлежат сингапурской «дочке» Trafigura CB Enterprises Pte с 28 декабря.

РБК направил запросы в «Роснефть» и Trafigura.

Среди других крупнейших сделок ноября-декабря — передача 9% акций ВТБ из «Траста» в «Открытие» ($606,6 млн), консолидация 100% Эльгинского угольного комплекса в Якутии у компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна ($593,9 млн) и покупка норвежской Equinor 49% ООО «Красгеонац», принадлежащего «Роснефти» ($550 млн), следует из данных Refinitiv.

«Рост портфелей этих банков может отражать их возможное участие в выдаче синдицированного кредита, — говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, напоминая, что МКБ выступал организатором финансирования для Trafigura. Но $3,7 млрд, на которые выросли кредиты нерезидентам в декабре, — это 0,5% корпоративного кредитного портфеля, и кредиты нерезидентам выдаются регулярно, отмечает директор направления «Финансовые институты» рейтингового агентства S&P Сергей Вороненко. «Совершенно не обязательно», что это была сделка с «Восток Ойл», говорит он, замечая, что «есть много совпадений, но при синдикатах, если нет публичного раскрытия, сложно определить участников».

РБК запросил банки, чьи кредиты нерезидентам в декабре выросли, о причинах такого роста. Представители ВТБ и Альфа-банка отказались от комментариев. В РСХБ, МКБ, ВБРР (более 70% принадлежит «дочкам» «Роснефти»), «Открытии», Газпромбанке, банке «Санкт-Петербург» и «Пересвете» (принадлежит ВБРР) не ответили на запросы РБК.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сказал, что банк никогда не комментирует вопросы относительно сделок клиентов. «В случае, когда какая-то крупная сделка действительно была, то, как правило, по согласованию с клиентом банк выпускает пресс-релиз», — добавил он. В декабре Совкомбанк объявил о кредите на $300 млн для АО «Аккую Нуклеар» (проектная компания «Росатома») на строительство АЭС в Турции и об участии в синдицированном кредите общим объемом $300 млн для Актюбинской медной компании (казахстанской «дочки» Русской медной компании). Представитель «Ак Барса», сказал, что в конце года банк заключил большое количество сделок, и это «вылилось в значительное увеличение объемов».

Зачем нужны синдикаты Банки, участвующие в синдикации кредитов, делят кредит между собой, чтобы не увеличивать давление на собственные нормативы, объясняет Беликов: «Синдикат был нужен для того, чтобы соблюсти норматив концентрации на одного заемщика (Н6), тем более, что это валютные кредиты, а, значит, рублевый эквивалент относительно капитала может колебаться». Распределение долей в синдикате зависит от договорных условий между участниками, поясняет Вороненко из S&P. В зависимости от того, «кому что нужно из этих сторон: кому-то разместить валюту на длительный срок под хорошую ставку, а кому-то не выйти за границы нормативов, а кто-то, например, является связанной стороной этой сделки», — говорит он: «Соблюдение нормативов может быть существенным фактором при определении лимита финансирования сделки, но, как правило, доли распределяются более-менее равномерно, в пределах 5-20%».

«Синдицированная сделка готовится обычно долго, все моменты обсуждаются заранее, соответственно, и привлечение банками валютной ликвидности под размещение тоже может происходить заранее. Банки могли использовать в том числе валютные депозиты, ранее размещенные корпоративными клиентами», — объясняет Вороненко.

Динамика по пассивным счетам также может быть связана с участием крупных банков в покупке облигаций федерального займа (ОФЗ) в прошлом году, допускает Беликов: «Они поставили эти ценные бумаги себе на баланс, вполне закономерно их заложить, чтобы обеспечить дополнительную ликвидность для выдачи кредитов и получения маржи».