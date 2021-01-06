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СМИ узнали о роли МКБ в кредите на покупку Trafigura доли в «Восток Ойл»

Трейдер Trafigura ранее сообщал, что купил у «Роснефти» 10% проекта «Восток Ойл». Кредит компании выдал синдикат банков, а организацией финансирования занимался МКБ, узнал Bloomberg
«Роснефть» RU000A0JUFV8 Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Международный нефтетрейдер Trafigura при покупке доли в нефтяном проекте ПАО «Роснефть» «Восток Ойл» использовал синдицированный кредит в размере $7 млрд, который выдал пул банков, а организатором финансирования выступил ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на корпоративное раскрытие информации Trafigura в Сингапуре.

Соглашение о привлечении финансирования, как отмечает агентство, было заключено в декабре. Источники Bloomberg сообщили, что купленная «дочкой» Trafigura доля выступает залогом по кредиту. Сделка между Trafigura и «Роснефтью» по покупке десятипроцентной доли в ООО «Восток Ойл» стала крупнейшей для сингапурской компании за всю историю ее существования (основана в 1993 году), пишет Bloomberg.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В дополнение к кредиту, который был выдан полностью принадлежащей Trafigura компании CB Enterprises Pte Ltd, через которую она выкупила долю, нефтетрейдер инвестировал собственные средства, заявил Bloomberg источник, знакомый с деталями сделки.

Представитель «Роснефти» в беседе с агентством заявил, что эта сделка является «логическим продолжением» сотрудничества с Trafigura и предоставит нефтетрейдеру «долгосрочный доступ к высококачественным углеводородам, которые будут производиться с низким уровнем выбросов углерода и могут в будущем поставляться как на Запад, так и на Восток».

Он добавил, что сделка была полностью оплачена Trafigura. В МКБ отказались от комментариев для Bloomberg.

Представитель «Роснефти» в разговоре с РБК от комментариев воздержался. РБК направил запрос в пресс-службу МКБ и Trafigura.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«Восток Ойл» — новый стратегический проект «Роснефти», куда также войдут Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения (Ванкорский кластер, его добыча в 2019 году составила 18,17 млн т) и Западно-Иркинский участок (пока не ведет добычу). «Роснефть» оценивает подтвержденную ресурсную базу «Восток Ойл» в 6 млрд т нефти. Первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября 2020-го.

Иностранные инвестбанки оценивали весь «Восток Ойл» в $70–100 млрд. 30 декабря прошлого года Trafigura сообщил, что завершил сделку по покупке 10% этого проекта. «Эта сделка обеспечивает Trafigura доступ к новому крупному нефтедобывающему региону мирового класса на Таймыре, включающему Ванкорский и Пайяхский кластеры, с ресурсами высококачественной нефти примерно в 6 млрд т. Она также основана на давних коммерческих отношениях между Trafigura и «Роснефтью», обеспечивая доступ к долгосрочным поставкам нефти, в том числе от «Восток Ойл», — говорилось в сообщении трейдера.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Павел Казарновский, Людмила Подобедова
Trafigura «Роснефть» нефть
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