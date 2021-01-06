СМИ узнали о роли МКБ в кредите на покупку Trafigura доли в «Восток Ойл»

Трейдер Trafigura ранее сообщал, что купил у «Роснефти» 10% проекта «Восток Ойл». Кредит компании выдал синдикат банков, а организацией финансирования занимался МКБ, узнал Bloomberg

Фото: Олег Яковлев / РБК

Международный нефтетрейдер Trafigura при покупке доли в нефтяном проекте ПАО «Роснефть» «Восток Ойл» использовал синдицированный кредит в размере $7 млрд, который выдал пул банков, а организатором финансирования выступил ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на корпоративное раскрытие информации Trafigura в Сингапуре.

Соглашение о привлечении финансирования, как отмечает агентство, было заключено в декабре. Источники Bloomberg сообщили, что купленная «дочкой» Trafigura доля выступает залогом по кредиту. Сделка между Trafigura и «Роснефтью» по покупке десятипроцентной доли в ООО «Восток Ойл» стала крупнейшей для сингапурской компании за всю историю ее существования (основана в 1993 году), пишет Bloomberg.

В дополнение к кредиту, который был выдан полностью принадлежащей Trafigura компании CB Enterprises Pte Ltd, через которую она выкупила долю, нефтетрейдер инвестировал собственные средства, заявил Bloomberg источник, знакомый с деталями сделки.

Представитель «Роснефти» в беседе с агентством заявил, что эта сделка является «логическим продолжением» сотрудничества с Trafigura и предоставит нефтетрейдеру «долгосрочный доступ к высококачественным углеводородам, которые будут производиться с низким уровнем выбросов углерода и могут в будущем поставляться как на Запад, так и на Восток».