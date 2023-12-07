ВТБ предоставит ОСК бридж-кредит на ₽50 млрд

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ВТБ выдаст «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) бридж-кредит на 50 млрд руб., сообщил журналистам на форуме ВТБ «Россия зовет» глава банка Андрей Костин, передает корреспондент РБК. ВТБ в октябре получил в управление 100% акций ОСК.

«По-моему, на полгода [будет выдан кредит], до конца 2024 года. Он (бридж-кредит) — под гарантию возврата со стороны бюджета. Объем — 50 млрд (рублей) — это с учетом тела кредита и процента под 14%», — рассказал Костин.

«Там разные цели. И первоочередные как бы цели — это зарплата, платежи в бюджет, налоговые. Но это и на строительство. Там деньги будут выделяться правительством, просто у правительства есть некие процедурные вопросы, которые не позволяют сделать это сейчас. Поэтому у нас есть гарантии правительства, что деньги будут выделены в течение полугодия следующего», — добавил он.

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