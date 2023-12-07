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Форум «Россия зовет!» ,  
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ВТБ предоставит ОСК бридж-кредит на ₽50 млрд

Костин: ВТБ предоставит ОСК бридж-кредит на 50 млрд руб. на полгода
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Фото: Денис Вышинский / ТАСС
Фото: Денис Вышинский / ТАСС

ВТБ выдаст «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) бридж-кредит на 50 млрд руб., сообщил журналистам на форуме ВТБ «Россия зовет» глава банка Андрей Костин, передает корреспондент РБК. ВТБ в октябре получил в управление 100% акций ОСК.

«По-моему, на полгода [будет выдан кредит], до конца 2024 года. Он (бридж-кредит) — под гарантию возврата со стороны бюджета. Объем — 50 млрд (рублей) — это с учетом тела кредита и процента под 14%», — рассказал Костин.

«Там разные цели. И первоочередные как бы цели — это зарплата, платежи в бюджет, налоговые. Но это и на строительство. Там деньги будут выделяться правительством, просто у правительства есть некие процедурные вопросы, которые не позволяют сделать это сейчас. Поэтому у нас есть гарантии правительства, что деньги будут выделены в течение полугодия следующего», — добавил он.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Полина Мартынова Полина Мартынова
ВТБ ОСК Андрей Костин

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Повышенные ставки по вкладам

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Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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