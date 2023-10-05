 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Экс-глава судостроительной корпорации перейдет в «Ростех»

Экс-глава ОСК Алексей Рахманов станет советником Сергея Чемезова в «Ростехе»
Алексей Рахманов, до недавнего времени возглавлявший Объединенную судостроительную корпорацию, станет советником гендиректора «Ростеха». В августе ОСК была передана в управление ВТБ, ее возглавил бывший первый зампред банка
ВТБ RU000A0JV3Q3 Купить
Алексей Рахманов
Алексей Рахманов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Экс-глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в ближайшее время перейдет в «Ростех», об этом РБК рассказали два источника, знакомые с кадровыми решениями.

По их информации, бывший топ-менеджер ОСК займет должность советника гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Но пока не определено, какой у него будет функционал и зона ответственности, указывают собеседники РБК.

В пресс-службе «Ростеха» отказались от комментариев. РБК обратился за комментариями к Рахманову и в пресс-службу профильного ведомства — Минпромторга.

Рахманов, курировавший судостроение в ранге замглавы Минпромторга, возглавил ОСК в июне 2014 года и занимал этот пост девять лет. Новый пятилетний контракт с ним был перезаключен в 2019-м. Как говорили тогда источники «Ведомостей», против продления его полномочий выступали чиновники Минобороны — они «не были удовлетворены темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники».

В августе 2022 года президент Владимир Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты корпорации, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны: «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?». К работе ОСК есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка, сказал Путин уже спустя год, 10 августа 2023 года, на встрече с главой ВТБ Андрей Костиным, на которой одобрил передачу судостроительной корпорации в управление банка.

Сразу после передачи 100% ОСК в управление ВТБ Рахманов покинул пост гендиректора корпорации. Его место занял бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков.

Читайте на РБК Pro
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Какие цифровые сервисы востребованы за границей у релокантов из России
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Артём Кореняко Артём Кореняко
Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов ВТБ Ростех Сергей Чемезов
Материалы по теме
Костин заявил об использовании на верфях ОСК немецких станков 1932 года
Бизнес
Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК
Бизнес
ВТБ решил не отдавать судостроительный Балтийский завод «Росатому»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 18:18
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 20:45
ФХР попросит международную федерацию допустить юниоров по примеру ФИФА Спорт, 20:33
Шольц пообещал передать Украине новый комплекс Patriot Политика, 20:28
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:22
Путин сообщил об осколках гранат в телах погибших в крушении с Пригожиным Политика, 20:22
Экс-глава судостроительной корпорации перейдет в «Ростех» Бизнес, 20:12
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Путин заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек после начала контрнаступления Политика, 19:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:42
Путин назвал спикера парламента Канады либо идиотом, либо негодяем Политика, 19:39
Месси вызвали в сборную Аргентины, несмотря на пропуск четырех матчей Спорт, 19:34
Путин обвинил «вашингтонский обком» в срыве поставок газа в Германию Политика, 19:33
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 19:26
«Тенденция печальная». Что происходит с p2p на крипторынке в России Крипто, 19:21