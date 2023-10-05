Экс-глава судостроительной корпорации перейдет в «Ростех»

Алексей Рахманов, до недавнего времени возглавлявший Объединенную судостроительную корпорацию, станет советником гендиректора «Ростеха». В августе ОСК была передана в управление ВТБ, ее возглавил бывший первый зампред банка

Алексей Рахманов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Экс-глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в ближайшее время перейдет в «Ростех», об этом РБК рассказали два источника, знакомые с кадровыми решениями.

По их информации, бывший топ-менеджер ОСК займет должность советника гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Но пока не определено, какой у него будет функционал и зона ответственности, указывают собеседники РБК.

В пресс-службе «Ростеха» отказались от комментариев. РБК обратился за комментариями к Рахманову и в пресс-службу профильного ведомства — Минпромторга.

Рахманов, курировавший судостроение в ранге замглавы Минпромторга, возглавил ОСК в июне 2014 года и занимал этот пост девять лет. Новый пятилетний контракт с ним был перезаключен в 2019-м. Как говорили тогда источники «Ведомостей», против продления его полномочий выступали чиновники Минобороны — они «не были удовлетворены темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники».

В августе 2022 года президент Владимир Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты корпорации, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны: «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?». К работе ОСК есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка, сказал Путин уже спустя год, 10 августа 2023 года, на встрече с главой ВТБ Андрей Костиным, на которой одобрил передачу судостроительной корпорации в управление банка.

Сразу после передачи 100% ОСК в управление ВТБ Рахманов покинул пост гендиректора корпорации. Его место занял бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков.