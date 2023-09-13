Власти предложили ВТБ поучаствовать в закрытии «финансовой дыры» в ОСК

«Все должно быть честно»: какую-то часть финансовых проблем ОСК должны погасить власти, но и ВТБ нужно инвестировать в нее, заявил Евтухов. Костин считает, что за закрытие старых финансовых дыр компании должно отвечать государство

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ВТБ, который станет управляющим акциями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), должен будет выступить ее соинвестором, считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По завершении аудита ОСК нужно решить, «что готово дать государство партнеру, и что сам банк ВТБ готов будет инвестировать в корпорацию», сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»). По словам Евтухова, «все должно быть честно»: если власти передают госкомпанию с финансовыми проблемами, какую-то их часть надо погасить, но и сам ВТБ должен в нее инвестировать.

Замглавы Минпромторга отметил, что привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на эти цели не предусмотрено, так как они прежде всего предназначены для «инфраструктурных проектов, связанных с развитием, а не с покрытием убытков». В то же время, сказал Евтухов, «Государственная транспортная лизинговая компания» направила на верфи ОСК часть средств из полученных из ФНБ 21,2 млрд руб. — «именно под строительство судов».

Удастся или нет за пять лет вывести ОСК на прибыльный уровень, «покажет время», считает замминистра. По его словам, если ВТБ согласился управлять этим активом, «значит они чувствуют в себе силу и возможности добиться результата».

В августе президент Владимир Путин поддержал передачу 100% акций корпорации (находятся в федеральной собственности) в доверительное управление ВТБ на пять лет. Гендиректором ОСК вместо Алексея Рахманова стал Андрей Пучков, бывший первый зампред ВТБ. Глава банка Андрей Костин был назначен председателем совета директоров корпорации.

Костин в интервью РБК назвал ОСК одной из наименее эффективных компаний, которыми владеет государство. «Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание», — говорил он. ВТБ дали полгода на аудит корпорации. По словам Костина, государство должно взять на себя закрытие финансовых дыр ОСК и капитализировать ее, «это не должно делаться за счет банка». О докапитализации будет дискуссия в правительстве, но «даже не очень щедрый Минфин» признает, что поддержка нужна, заявил глава ВТБ. На вопрос о том, будет ли банк кредитовать ОСК, Костин ответил: «Надо будет — будем кредитовать».

В августе 2022 года Путин критиковал Рахманова за убыточные контракты корпорации, а год спустя на встрече с Костиным заявил, что к работе есть вопросы, требующие внимания и со стороны банка. Выручка компании в прошлом году составила около 350 млрд руб., что примерно на 8,7% меньше, чем в 2021-м; Рахманов связывал это с переносом части заказов и срывом поставок части оборудования. Убыток ОСК он оценил в 20 млрд руб.