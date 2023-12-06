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Финансы ,  
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Греф не увидел потенциала для существенного укрепления рубля

Герман Греф: мы не видим потенциала для большого укрепления или ослабления рубля
Резкого укрепления или ослабления рубля ждать не стоит, считает Герман Греф. Фундаментально он должен торговаться в районе отметки 90 руб. за доллар
Доллар/Рубль USD/RUB ₽92,328 +0,06% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽12,866 -0,09% Купить
Сбербанк SBER ₽271,16 -1,95% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Серьезных предпосылок для укрепления или падения рубля сейчас нет, фундаментально он стоит около 90 руб. за доллар, сказал на брифинге в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф.

«В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 руб. за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать, у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления. Но не видим и большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб. Но предсказывать курс рубля — дело всегда неблагодарное, особенно в текущих условиях. Это всегда баланс производной платежного баланса, торгового баланса», — сказал Греф, отвечая на вопрос РБК.

Россия находится под беспрецедентным количеством санкций, напомнил он. «Но при этом сложившемся торговом балансе, который у нас сегодня, — мы исследовали и импорт, и экспорт — нам кажется, [что] сегодняшний курс рубля более-менее сбалансирован», — заключил Греф.

Курс доллара впервые с 3 ноября превысил ₽93
Инвестиции
Фото:Shutterstock

По состоянию на 14:55 мск, доллар торгуется по 92,4 руб., а еще в начале октября курс превышал 100 руб. 10 октября президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Согласно документу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, установленные правительством; ряд компаний должны предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке; в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В октябре—ноябре этого года рубль укрепился на 10% на фоне повышения ключевой ставки, роста продаж валюты экспортерами, роста цен на нефть и восстановления торгового баланса, говорила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. «Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд», — сказала Данилова. С начала ноября они превысили и этот уровень.

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Герман Греф Сбербанк рубль
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года

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Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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