Греф не увидел потенциала для существенного укрепления рубля

Герман Греф: мы не видим потенциала для большого укрепления или ослабления рубля

Резкого укрепления или ослабления рубля ждать не стоит, считает Герман Греф. Фундаментально он должен торговаться в районе отметки 90 руб. за доллар

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Серьезных предпосылок для укрепления или падения рубля сейчас нет, фундаментально он стоит около 90 руб. за доллар, сказал на брифинге в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф.

«В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 руб. за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать, у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления. Но не видим и большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб. Но предсказывать курс рубля — дело всегда неблагодарное, особенно в текущих условиях. Это всегда баланс производной платежного баланса, торгового баланса», — сказал Греф, отвечая на вопрос РБК.

Россия находится под беспрецедентным количеством санкций, напомнил он. «Но при этом сложившемся торговом балансе, который у нас сегодня, — мы исследовали и импорт, и экспорт — нам кажется, [что] сегодняшний курс рубля более-менее сбалансирован», — заключил Греф.

По состоянию на 14:55 мск, доллар торгуется по 92,4 руб., а еще в начале октября курс превышал 100 руб. 10 октября президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Согласно документу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, установленные правительством; ряд компаний должны предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке; в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В октябре—ноябре этого года рубль укрепился на 10% на фоне повышения ключевой ставки, роста продаж валюты экспортерами, роста цен на нефть и восстановления торгового баланса, говорила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. «Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд», — сказала Данилова. С начала ноября они превысили и этот уровень.