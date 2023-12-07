Набиуллина рассказала о «порочном круге» льгот

Государство должно быть осторожно со льготами, направленными на смягчение последствий высоких ставок. Чем больше таких льгот, тем выше ставки для остальных, предупредила Эльвира Набиуллина

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Льготы в связи с высокими ставками могут привести к «порочному кругу», считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Перераспределение этого спроса, который сейчас более-менее достаточен, — это должны быть, на мой взгляд, конечно, прежде всего рыночные решения, возможность кооперации», — сказала глава ЦБ на форуме «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

«На это перераспределение ресурсов может повлиять и государство через бюджетные механизмы, через льготные программы, в том числе которые могут реализовываться через кредитные схемы. Но здесь я бы хотела предостеречь нас от слишком широкого применения льготных программ, потому что, чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Те, кто получают дешевые кредиты, избранные, за эти кредиты платят все остальные. И мы можем войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных программ. Они расширяются — мы еще повышаем ставку, чтобы этот элемент нивелировать, еще расширяются льготные программы. Мне кажется, это путь в тупик и нам, конечно, не к этому надо идти», — подчеркнула Набиуллина.

Центробанк перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в июле и с тех пор повысил ключевую ставку вдвое, с 7,5 до 15%. Последнее заседание совета директоров регулятора по этой теме в текущем году намечено на 15 декабря. В отличие от сценариев 2014 и 2022 годов, когда ЦБ резко повышал, а затем постепенно снижал ставку, новый цикл установится на «продолжительное время», подчеркивала Набиуллина.

При этом в России, например, сохраняются льготная программа по выдаче ипотеки для покупки квартиры в новостройках — ставка по ней составляет 8%, а разницу с рыночными ставками компенсирует бюджет. Власти уже разрабатывают меры по ужесточению программы.

По данным РБК, чиновники также обсуждали механизм хеджирования процентных рисков для бизнеса в условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ, источником финансирования которого могла стать прибыль банковского сектора. Один из вариантов — ограничить получение льготы проектами, соответствующими таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. В Минэкономразвития заявляли, что с такой инициативой не выступали.