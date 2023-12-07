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Финансы ,  
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Советник Набиуллиной призвала не ждать, что «ЦБ всегда придет на помощь»

Ксения Юдаева считает, что с 2020 года, после поддержки правительства и ЦБ, «все всё время ждут, что их будут спасать». По ее мнению, сохранение антикризисных мер, которые выполнили свою задачу, приведет к рискам для экономики
Ксения Юдаева
Ксения Юдаева (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Меры поддержки, которые государство приняло в условиях кризиса и которые уже выполнили свою роль, нужно сворачивать, их дальнейшее сохранение создаст риски для экономики. Об этом на дискуссии в рамках Просветительских дней Российской экономической школы сказала советник главы ЦБ Ксения Юдаева, передает Forbes.

По словам Юдаевой, с середины 2010-х, после кризиса в еврозоне, центральные банки принимали меры по стимулированию экономики, а фискальная политика «ни на что не реагировала». В 2020 году ситуация изменилась, «правительства и центробанки очень активно подключились и всех спасали». С тех пор, считает Юдаева, «все всё время ждут, что их будут спасать».

Советник главы Центробанка считает необходимым отойти от принятых в кризис решений о поддержке и ограничить ожидания того, что государство и ЦБ «всегда придут на помощь».

Минфин сообщил о рекордном «бюджетном импульсе» в 2023 году
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В качестве примера Юдаева привела льготную ипотеку. По ее мнению, в ситуации разрыва цен между первичным и вторичным рынками продолжать ее не очень рационально. «Вопрос стоит о том, как проводить бюджетную политику, сочетая антикризисные меры, если они действительно нужны, и долгосрочную устойчивость», — уверена советник главы ЦБ. Сейчас, по ее словам, между двумя этими соображениями часто наблюдаются разногласия.

По оценке Минфина, в 2022–2023 годах совокупный бюджетный импульс (объем чистых вливаний бюджета в экономику, включая «квазибюджетные» операции, такие как инвестиции из Фонда национального благосостояния, то есть из сбережений прошлых периодов) достиг почти 10% годового ВВП. В пандемийном 2020-м, когда правительство активно стимулировало экономику, показатель составил порядка 4,6% ВВП.

О бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов глава Минфина Антон Силуанов говорил, что «импульс огромный». В ЦБ отмечали, что бюджетный импульс оказался больше, чем прогнозировал регуятор, что может привести к проинфляционным рискам и повлиять на решение по ключевой ставке.

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Президент Владимир Путин подписал закон о бюджете в конце ноября. В 2024 году власти запланировали доходы федерального бюджета в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ксения Юдаева Центробанк антикризисные меры экономика России

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