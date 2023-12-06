Власти задумались о льготах для бизнеса из-за роста ключевой ставки

Минэкономики прорабатывает механизм хеджирования процентных ставок для бизнеса, сообщили источники РБК. Предполагается, что претендовать на льготу смогут приоритетные проекты. Обсуждается вариант ее финансирования за счет банков

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минэкономразвития готовит механизм хеджирования процентных рисков для бизнеса в условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом РБК рассказали два федеральных чиновника, участвующих в обсуждениях. Проект в явном виде сейчас не прорабатывается, но существует на уровне идеи, утверждает третий источник, знакомый с планами ведомства. По словам одного из собеседников РБК, инициатива стала реакцией на обращения компаний, имеющих кредиты с плавающими ставками.

Минэкономразвития предлагает компенсировать организациям разницу между фактическим значением ключевой ставки (сейчас — 15%) и неким базовым уровнем, определенным государством. С учетом сложной бюджетной ситуации в качестве одного из вариантов, по словам двух источников РБК, обсуждается возможность сделать источником финансирования льготы прибыль банковского сектора, которая в сумме, как ожидается, достигнет 3 трлн руб. по итогам 2023 года.

РБК направил запросы в Минэкономразвития, Минфин, ЦБ и аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Принцип расчета компенсации

Технически новый механизм хеджирования процентного риска может быть реализован по аналогии с действующим в рамках Фабрики проектного финансирования (оператор — ВЭБ.РФ), говорит один из источников РБК. На фоне увеличения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 года инициаторы проектов «фабрики» получали от госкорпорации компенсацию на покрытие разницы между фактическим значением ключевой ставки и ее максимальным уровнем, зафиксированным в соответствующих договорах хеджирования процентных рисков (6,5–7,5%).

Впрочем, для нового механизма Минэкономразвития предлагает более высокие максимальные уровни ставки. «Процентная ставка — до 7–9%, и разницу закрываем в случае роста [ключевой]. Может быть такое», — пояснил РБК федеральный чиновник.

Как ранее писал РБК, о субсидировании процентных ставок по плавающим кредитам просили госкомпании — в частности, РЖД, АвтоВАЗ, «Аэрофлот», «Роскосмос». Они заявили, что такие льготы позволили бы им сохранить инвестиционные расходы на запланированном уровне и не увеличивать тарифы. В Минэкономразвития оценивали, что около 40% корпоративных рублевых кредитов предоставлены российскими банками под плавающую процентную ставку и в большинстве таких кредитных договоров в качестве базовой используется ключевая ставка Банка России.

Минэкономразвития не впервые инициирует льготные меры для организаций, взявших кредиты по плавающим ставкам. Весной 2022 года был запущен механизм, позволяющий крупным предприятиям зафиксировать выплаты по таким кредитам, взятым до 27 февраля 2022 года, однако срок, на который можно зафиксировать размер выплат, составляет три месяца.

Как ЦБ оценивает ситуацию в корпоративном секторе Большая часть заемщиков имеет достаточный объем операционной прибыли для обслуживания процентных платежей по кредитам, а рост ключевой ставки не должен оказать существенного влияния на устойчивость крупнейших компаний в 2023–2024 годах, заявил регулятор в обзоре финансовой стабильности на второй и третий кварталы 2023 года. ЦБ провел исследование, в периметр которого вошло около 70 крупнейших компаний нефинансового сектора. Для оценки их чувствительности к росту ключевой ставки использовался показатель покрытия процентов, который рассчитывался как отношение операционной прибыли к процентным расходам. В расчетах предполагалось сохранение ключевой ставки на уровне максимального значения прогнозного диапазона ЦБ (5,0–15,2% в 2023 году, 12,5–14,5% в 2024 году). Оценки продемонстрировали, что в таких условиях показатель покрытия процентов у компаний снижался, но в основном оставался на высоком уровне, резюмировали в ЦБ.

Круг получателей субсидий

Если техническая сторона реализации инициативы в целом понятна, то оценка круга получателей льгот и необходимого финансирования — предмет дискуссии, говорят собеседники РБК. Один из вариантов — ограничить получение льготы проектами, соответствующими таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

В соответствии с постановлением правительства, к приоритетным проектам технологического суверенитета относятся 13 направлений, среди которых авиационная и химическая промышленность, автомобилестроение, медицинская промышленность, фармацевтика, электроника и энергетика. К проектам структурной адаптации экономики причисляются проекты, направленные на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам.

В ВЭБ.РФ оценивали объем требуемых инвестиций в такие проекты на уровне около 9 трлн руб. РБК направил запрос в госкорпорацию.

Источник денег на льготу

Говоря о финансировании хеджирующего механизма, собеседники РБК сходятся во мнении, что для этого необходим новый источник, который позволит «не тянуть из бюджета». По их словам, Минэкономразвития предложило задействовать в финансировании меры прибыль банковского сектора — как отрасли, которая является основным бенефициаром увеличения процентного дохода по ссудам с плавающими ставками.

«Банки переводят все в плавающие ставки, перекладывают хедж на клиента. У банков три триллиона прибыль по итогам года, экономике тяжело...» — поясняет источник РБК. Прибыль российских банков по итогам 2023 года может составить рекордные 2,9–3 трлн руб., прогнозируют в ЦБ.

В каком виде может быть оформлено такое изъятие, источники не уточнили. Предложения находятся в стадии проработки и окончательного решения по ним не принято, утверждают они.

Деление на «право имеющих» и «не имеющих»

Предлагаемая Минэкономразвития конструкция характерна для субсидированных льготных кредитов, полагает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. «Плюсы для получателей понятны, минусы — неопределенные по масштабу и срокам обязательства для бюджета, а для рынка — еще большее разделение на «право имеющих» и «не имеющих», — сказал он. В перспективе это разделение несет риск дисбалансов в экономике, считает Табах.

Распространять на весь рынок механизм субсидирования плавающих ставок было бы нецелесообразно, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Если вы взяли кредит с плавающей ставкой, но не были готовы к рискам, вам надо, наверное, один раз обжечься, чтобы понять, как быть с этим в будущем», — категорична она. Отчасти именно обилие разнообразных льготных программ и привело к тому, что ключевая ставка выросла до 15%, считает эксперт.

Такие инициативы подсвечивают тот факт, что у финансово-экономических властей нет единой политики, констатирует директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. «Сначала экономика производит инфляцию, Центральный банк начинает с ней бороться, а потом министерства все вместе начинают бороться с Центральным банком», — иронизирует эксперт.

По его мнению, идея профинансировать льготу за счет прибыли банковского сектора идет в логике изъятия сверхприбылей у разных отраслей, которой правительство придерживается в последние годы. В то же время Буклемишев отметил, что плохо себе представляет, как такое изъятие может быть законодательно оформлено.