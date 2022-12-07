Эксперты предсказали двукратное сокращение сборов в инвестстраховании

Из-за санкций, высоких банковских ставок и недоверия к рынку инвестстрахование по итогам года может лишиться почти половины сборов. В 2023-м сегмент может отыграть позиции на фоне девалютизации и ограничений для инвесторов

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Из всех сегментов рынка страхования жизни больше всего по итогам года пострадает инвестиционное страхование, в нем объем премий (сборов) сократится почти в два раза, следует из обзора «Эксперт РА», с которым ознакомился РБК. В целом снижение сборов по страхованию жизни будет в разы меньшим, полагают аналитики.

Подавляющее большинство участников рынка воздерживаются от дальнейших прогнозов, констатирует «Эксперт РА», «что подчеркивает высокую степень неопределенности» в этом сегменте.

В целом объем собранных премий в страховании жизни составит порядка 495 млрд руб., что будет на 5–6% меньше, чем за 2021 год, оценивают аналитики. Больше всего сократится ИСЖ — примерно на 45%: премии в сегменте составят около 120 млрд руб. против 219 млрд руб. годом ранее. НСЖ, напротив, вырастет на 50–55%, говорится в обзоре, до 240 млрд руб. Сегмент кредитного страхования потеряет 7–9% совокупной годовой премии, прочие виды страхования жизни (кредитное, рисковое) — до 20%.

Что происходило на рынке страхования жизни в 2022 году

Наиболее сильному негативному влиянию в этом году подвергся сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — к такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА» на основании результатов опроса участников страхового рынка, который был проведен в октябре 2022 года. 75% участников этого опроса ожидают, что по итогам года рынок ИСЖ сократится более чем на 20%, еще 12,5% опрошенных оценили потенциальное сокращение в 10–20%.

Одной из ключевых проблем, с которой столкнулся сегмент ИСЖ, «Эксперт РА» называет ограниченный доступ к ряду активов для инвестирования. Сокращение ассортимента активов вызвано введением санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), в результате не только затруднились новые инвестиции в иностранные активы, но и были заморожены выплаты доходов и погашений по уже имеющимся бумагам.

Как ранее оценивали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), проблема с блокировкой выплат коснулась значительной части страховщиков и их клиентов. По признанию самих участников рынка, большинство предлагаемых ими стратегий ИСЖ состояло именно из активов иностранных компаний. Во-вторых, в марте значительно изменилось регулирование страхования жизни, что потребовало перестройки продуктовой линейки и некоторых операционных процессов, добавляет вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Третий фактор — рекордная ключевая ставка в 20% (действовала с 28 февраля до начала апреля), которая привела к временному оттоку денег на банковские депозиты, добавляет он.

Оценки текущего состояния накопительного страхования жизни (НСЖ) и прогнозы на будущее выглядят более позитивно. В 2022 году НСЖ стало драйвером рынка страхования, отметили аналитики «Эксперт РА». «Возникшие в первом и втором кварталах проблемы с доступностью широкого ряда финансовых инструментов, которые использовались для наполнения полисов ИСЖ, вынудили страховщиков временно переключиться на продажи НСЖ. Дополнительно этому способствовало появление на рынке краткосрочных программ НСЖ с гарантированной доходностью на фоне высоких банковских ставок», — говорится в обзоре.

По итогам девяти месяцев 2022 года продукты НСЖ стали безусловным лидером по показателям темпов роста сборов — 62%, отметил в комментарии РБК генеральный директор «Ингосстрах Жизнь» Владимир Черников. Общая доля премий НСЖ на рынке страхования жизни уже составляет 47,4% от общего объема сборов, уточнил он. В «СберСтрахование жизни» за этот же период сборы по НСЖ выросли на 52%, рассказал финансовый директор компании Александр Жуков. Генеральный директор «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич сообщил о росте премий в НСЖ на 62%.

Больше половины участников рынка ожидают роста сегмента НСЖ по итогам 2022 года, следует из обзора «Эксперт РА». 25% респондентов считают, что сегмент вырастет на четверть, еще 25% ожидают положительной динамики в 10–20%, а 12,5% полагают, что рост по итогам года составит 5%. Четверть опрошенных заявили о вероятном сокращении сегмента на 10–20% и более.

Что касается общего состояния рынка страхования жизни (ИСЖ, НСЖ и кредитного страхования жизни), то 62,5% участников ожидают негативной динамики, следует из результатов опросов, приведенных в обзоре «Эксперт РА». Так, четверть респондентов ждут сокращения рынка на 5–10%, самый негативный сценарий — сокращение более чем на 20% — предсказывают 12,5% участников рынка. Еще четверть полагает, что динамика рынка будет околонулевой, а 12,5% дают прогноз по росту на 5%.

Среди основных рисков страховщики назвали волатильность фондового рынка, снижение рентабельности продуктов и страхового бизнеса в целом, говорится в обзоре. «Вместе с этим респонденты обращают внимание на падение доходов населения и изменение потребительского поведения, в том числе сокращение клиентами сроков планирования и выбор в пользу более краткосрочных финансовых инструментов, что снижает спрос на долгосрочное страхование жизни», — указывают в «Эксперт РА».

Сможет ли рынок восстановиться в следующем году

Виктор Дубровин ожидает, что по итогам 2022 года премии в сегменте ИСЖ просядут в два раза, но в целом рынок страхования жизни потеряет только 5%. А в 2023-м эксперт прогнозирует общий рост рынка на 10–20% «в зависимости от того, какой экономический сценарий будет реализовываться», в том числе будет восстанавливать позиции и ИСЖ.

«Основной фактор роста — это то, что и рынок, и страховщики отыграют весь негатив, который был в 2022-м, адаптируются к ним, и клиенты вернутся к таким базовым ценностям, как потребность в накопительных продуктах, потребность в осторожных инвестиционных продуктах (которым является ИСЖ)», — объясняет он. Вторым фактором роста Дубровин называет девалютизацию: граждане воспринимали валюту как инструмент накопления, теперь эти средства могут перейти на рынок страхования. В-третьих, ИСЖ поддержит ограниченность инвестирования в других юрисдикциях. В-четвертых, ставки по депозитам снизились и проигрывают инфляции, что также делает привлекательными страховые продукты, заключает эксперт.

Рост объемов премий в районе 15–20% в сегменте ИСЖ и НСЖ в следующем году прогнозирует и заместитель генерального директора по финансам «Уралсиб Жизнь» Олег Воробьев. При этом он отмечает, что прогнозы в целом сейчас делать сложно, так как ситуация может сильно измениться, причем в короткие сроки. Врио генерального директора «БКС Страхование жизни» Иван Денисов в начале 2023 года ожидает, что объемы ИСЖ «еще немного сократятся», так как негативные факторы в виде ужесточения регулирования и санкций ЕС действовали не с начала года и еще не исчерпаны. Но затем ситуация нормализуется, полагает Денисов.