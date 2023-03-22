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ФСБ закрыла печатавшую более 1 млрд поддельных рублей в год типографию
ФСБ: в Дагестане пресечена работа типографии, напечатавшей более 1 млрд поддельных рублей
Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла деятельность типографии в Дагестане, которая печатала фальшивые деньги, следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ (есть у РБК).
Согласно оперативным данным ФСБ, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции типографии превысил 1 млрд руб.
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