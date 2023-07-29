Силовики задержали изготовившего 25 млн фальшивых рублей белгородца

Житель Белгорода изготовил «кустарным способом» фальшивые купюры номиналом 5 тыс. руб. на 25 млн. Его арестовали, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

Фото: МВД РФ

Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ по Белгородской области задержали 37-летнего местного жителя, изготовившего 25 млн фальшивых рублей, говорится на сайте местного МВД.

«У злоумышленника изъяты 50 пачек по 100 купюр номиналом 5000 руб. на общую сумму 25 000 000 руб. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом», — сказано в сообщении. Оборудование для изготовления подделок у белгородца также изъяли.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемого взяли под стражу. Мужчина был ранее судим.

В марте ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность печатавшей фальшивые деньги типографии в Левашинском районе Дагестана. Годовой объем изготавливаемой и сбываемой ею поддельной продукции превышал 1 млрд руб. Типография выпускала купюры номиналом 5 тыс. руб., их распространяли в разных регионах России.

Силовики провели обыски не только в типографии, но и в Ростовской области, Ингушетии и Чечне. В их ходе были найдены более 20 млн поддельных рублей, а также составные элементы клише для изготовления российской валюты, матрица для изготовления долларов США, оборудование для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная денежная бумага с водяными знаками, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, по одному из адресов было изъято более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

Было возбуждено уголовное дело по той же статье, что и в случае с белгородцем, но по ч. 3 (совершение преступления организованной группой), она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.