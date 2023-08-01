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Полиция задержала подделывающих стодолларовые купюры фальшивомонетчиков

Представитель МВД Волк: в Пензе полиция задержала изготовителей поддельных купюр в $100
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Полиция задержала в Пензе группу фальшивомонетчиков, которые подделывали стодолларовые купюры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, международная группа организовала изготовление и сбыт в Пензе поддельных купюр номиналом $100. Злоумышленники печатали банкноты на профессиональном оборудовании с использованием качественного сырья.

«В ходе обысков в типографии изъято 3,6 тыс. листов формата А4 с подготовленными для нарезки купюрами номиналом $100, а также шесть полиграфических клише, компрессор, станок шелковисто-трафаретной печати, три станка офсетной печати, детекторы банкнот и другое оборудование», — сообщила Волк. По ее словам, четыре злоумышленника заключены под стражу, двое из них находятся под подпиской о невыезде.

Волк также сообщила, что в машине одного из соучастников обнаружено 100 поддельных стодолларовых купюр.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальное наказание по ней — до пяти лет принудительных работ или до восьми лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

В марте Федеральная служба безопасности вместе с МВД закрыла в Дагестане типографию, печатавшую более 1 млрд поддельных рублей в год. Злоумышленники изготавливали купюры номиналом 5 тыс. руб. и сбывали в разных регионах России. При обыске ФСБ обнаружило более 20 млн поддельных рублей и долларов. Всего задержано и заключено под стражу 11 человек, уточнили в ФСБ.

Теги
фальшивомонетчики Пенза МВД Ирина Волк
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