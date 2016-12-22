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Московская биржа подготовилась к жестким санкциям США
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Московская биржа подготовилась к жестким санкциям США
Финансы, 11:17
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Московская биржа подготовилась к жестким санкциям США
Мосбиржа создала «подушку безопасности» на случай жесткого сценария санкций США, рассказал финансовый директор биржи. Накануне Госдеп заявил о готовности ввести второй пакет санкций против России — из-за отравления Скрипалей
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московская биржа провела стресс-тесты на случай жесткого варианта санкций США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на финансового директора Мосбиржи Максима Лапина.

По его словам, сейчас Мосбиржа ожидает развития событий и потенциально готова к новым санкциям против российских компаний. «Есть сценарий, по которому в Национальный клиринговый центр (НКЦ) может прийти значительная ликвидность от участников рынка, именно так было в декабре 2014 — начале 2015 года. Размещение средств клиентов означает давление на капитал», — рассказал Лапин.

По его словам, из-за риска санкций на состоявшемся в сентябре заседании наблюдательного совета биржи его члены должны были сделать выбор: «либо выплатить промежуточный дивиденд, либо оставить средства в Национальном клиринговом центре».

По итогу заседания было принято решение создать «подушку безопасности» на случай санкций, на эти цели будут направлены средства, которые ранее планировалось направить на выплату промежуточных дивидендов в 2018 году, рассказал Лапин.

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Запас средств в НКЦ позволяет в случае необходимости увеличить капитал Мосбиржи и не выйти за рамки нормативных требований. «Если раунд санкций будет менее жестким, необходимость держать такую «подушку безопасности» уйдет, этот резерв можно будет направить на дивиденды по итогам года. При нормальном течении бизнеса Московской биржи капитал НКЦ может колебаться в районе 55–65 млрд руб.», — добавил он, отметив, что по данным на 1 октября 2018 года эта сумма составляет 60,9 млрд руб.

В сентябре Наблюдательный совет Мосбиржи признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Госдеп объявил о намерении ввести второй пакет санкций против России
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В августе США ввели против России санкции за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок», обещав, что второй пакет будет более «суровым», и последует, если Москва не предоставит «надежные гарантии» того, что она больше не будет использовать химическое оружие, а также не допустит международных специалистов на свои химические объекты.

Госдеп не сумел проверить, соблюдает ли Россия законодательство о химическом оружии, заявила накануне официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. По ее словам, Госдеп уже проинформировал конгресс об этом обстоятельстве, а значит, американские власти вскоре введут дополнительные санкции в отношении Москвы.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Мосбиржа , Санкции
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