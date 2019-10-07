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Греф назвал условие для снижения ставок Сбербанка по кредитам
Он также выразил уверенность в необходимости введения отрицательных ставок по депозитам не только в евро, но и в долларах
Сбербанк SBER ₽222,86 +0,04% Купить

Сбербанк продолжит снижать ставки по кредитам в случае дальнейшего снижения уровня инфляции, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

«Если будет падать инфляция, то, конечно, будут падать ставки», — сказал Греф на полях ежегодного международного форума «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско (цитата по ТАСС).

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по большинству своих ипотечных продуктов на 0,3 п.п., в результате чего минимальная ставка по кредиту на покупку квартиры в новостройке (при участии заемщика в программе субсидирования кредита застройщиком) опустилась до 7,3%. Кроме того, в середине сентября Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях.

По словам Грефа, руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц.

«Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить [их], потому что, если мы этого не сделаем, мы станем просто таким привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок», — сказал Греф.

В настоящее время введение отрицательных ставок по депозитам в России невозможно из-за требований законодательства, однако ЦБ ранее заявлял, что обсуждение соответствующих поправок уже ведется. При этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов заверил, что вкладов физических лиц изменение не коснется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, Герман Греф
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