Греф назвал условие для снижения ставок Сбербанка по кредитам

Он также выразил уверенность в необходимости введения отрицательных ставок по депозитам не только в евро, но и в долларах

Сбербанк продолжит снижать ставки по кредитам в случае дальнейшего снижения уровня инфляции, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

«Если будет падать инфляция, то, конечно, будут падать ставки», — сказал Греф на полях ежегодного международного форума «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско (цитата по ТАСС).

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по большинству своих ипотечных продуктов на 0,3 п.п., в результате чего минимальная ставка по кредиту на покупку квартиры в новостройке (при участии заемщика в программе субсидирования кредита застройщиком) опустилась до 7,3%. Кроме того, в середине сентября Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях.

По словам Грефа, руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц.

«Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить [их], потому что, если мы этого не сделаем, мы станем просто таким привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок», — сказал Греф.