Связанные с туроператорами авиакомпании потеряли почти 40% самолетов

Azur Air и ее конкуренты лишились более 40 самолетов за пределами России

Пассажиропоток российских авиакомпаний, связанных с туроператорами, резко сократился из-за потери почти 40% авиапарка и запрета большинства международных полетов. Несмотря на это, они рассчитывают на прибыль по итогам 2022 года

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air планирует в 2022 году перевезти около 2,2 млн человек, рассказал РБК ее гендиректор Евгений Королев. Это на 40% меньше, чем в 2021 году, когда авиакомпания перевезла 3,7 млн пассажиров.

Суммарный пассажиропоток еще двух компаний, специализирующихся на перевозке туристов, — Nordwind и Pegas Fly — в этом году упадет на 50%, рассказали гендиректор туроператора Pegas Touristik и член совета директоров Nordwind Анна Подгорная. Таким образом, эти две компании перевезут около 3,8 млн человек. Еще один перевозчик, iFly, за восемь месяцев 2022 года перевез 175 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. «До конца года планируем не снижать динамику», — утверждает гендиректор и совладелец iFly Кирилл Романовский.

Такие авиакомпании работают преимущественно в интересах туроператоров, зачастую выполняя чартерные рейсы: Azur Air была создана при участии туроператора Anex Tour, Nordwind и Pegas Fly — Pegas Touristik, iFly — Tez Tour, а Royal Flight появилась для решения задач туроператора Coral Travel.

Кому принадлежат авиакомпании Azur Air, по данным ЕГРЮЛ, через компанию «Ван2Флай» принадлежит Анне и Людмиле Фукаловым. Авиакомпанию называют аффилированной с туроператором Anex Tour. Представитель Azur Air отказался комментировать вопросы, связанные с собственниками перевозчика. Nordwind на 95,1% принадлежит туроператору Pegas Touristik, еще 4,9% у нового владельца этого туроператора Каринэ Букрей. До января 2022 года основным владельцем туроператора был его создатель Рамазан Акпынар, он продолжает контролировать авиакомпанию, утверждают два источника РБК, близких к Nordwind и Pegas Fly. Акпынар также контролирует авиакомпанию Pegas Fly, добавляют они. Подгорная это не комментирует. Royal Flight полностью принадлежит компании «Энтеринвест», которая на 99% принадлежит гендиректору «Coral Travel Market Россия» Наталии Кулинцевой, на 1% — гендиректору Royal Flight Вадиму Михайлову. В 2021 году перевезла почти 1,5 млн пассажиров. РБК направил запрос представителю Royal Flight. Ключевой владелец iFly — сооснователь Tez Tour Александр Буртин, ему принадлежит 56% перевозчика. Еще 30% — у компании «Юнокс», связанной с совладельцами Внуково Виталием Ванцевым и Владимиром Скочем. «Их участие в капитале iFly позволяет более тесно взаимодействовать с Внуково, предлагать проекты по развитию на базе аэропорта инфраструктурных проектов», — говорит Романовский. Самому Романовскому принадлежит 5% перевозчика. Еще 9% — у компании «Шелковый путь» — это инвестиции китайских партнеров, которые не участвуют в управлении авиакомпанией, объясняет топ-менеджер.

Почему упал пассажиропоток

Существенное падение перевозок в 2022 году Подгорная объясняет сокращением парка. По ее словам, из-за введения беспрецедентных санкций против российской авиаотрасли (запрет на поставку и аренду самолетов и запчастей, на обслуживание лайнеров и др.) после начала спецоперации России на Украине авиакомпаниям Nordwind и Pegas Fly удалось спасти более 30 самолетов, а свыше 20 лайнеров остались за рубежом. У Azur Air в иностранных аэропортах были задержаны 11 самолетов, говорит представитель перевозчика. iFly не смогла вернуть после техобслуживания за границей два самолета, отмечает Романовский. У Royal Flight за пределами России остались 11 самолетов. То есть в сумме пять перевозчиков потеряли минимум 44 лайнеров, или 39% совокупного парка.

Читайте на РБК Pro Pro Болезни сердца — от нервов? Болезни сердца — от нервов? Статьи Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Статьи Pro Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Инструкции Pro x The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Статьи Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции Pro Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Статьи

У этих пяти компаний остается около 70 самолетов, и все они иностранного производства — Airbus, Boeing и Embraer. Azur Air сможет в перспективе минимум пяти-шести лет обслуживать свои лайнеры и любые их компоненты на 100% в России, утверждает Королев. В iFly также уверены, что смогут эксплуатировать без проблем для безопасности полетов весь парк минимум пять-шесть лет. Вопросы с запчастями перевозчик решает в том числе через компании из дружественных стран, включая Иран.

В Nordwind и Pegas Fly не называют конкретных сроков эксплуатации существующих самолетов. По словам Подгорной, в будущем обе авиакомпании заинтересованы в развитии за счет самолетов российского производства. Для iFly перспективны Ил-96, отмечает Романовский. В Azur Air готовы рассматривать для обновления парка отечественные Ил-96 или МС-21 при появлении конкретных предложений с технической документацией, говорит Королев.

Как правительство поддерживает авиакомпании

В 2021 году суммарная чистая прибыль пяти авиакомпаний, связанных с туроператорами, составила 1,3 млрд руб. при общей выручке 169,3 млрд руб., следует из их отчетностей. Несмотря на прогнозы резкого снижения пассажиропотока в 2022 году, в Nordwind, Pegas Fly и Azur Air рассчитывают получить прибыль и по итогам этого года.

«Мы рассчитываем на прибыль благодаря регулярной программе [полетов] по России», — говорит Подгорная. По ее словам, у Nordwind остается одна из самых широких маршрутных сетей внутренних перелетов, которая формировалась на протяжении нескольких лет. Власти выделили 100 млрд руб. на поддержку авиаперевозок внутри России, из них Nordwind рассчитывает получить 1,36 млрд руб.

Романовский также надеется, что, несмотря на все сложности, iFly удастся закрыть год без убытка, опираясь на поддержку государства. Перевозчик получит субсидии почти на 245 млн руб. Этим летом компания запустила программу регулярных рейсов из Сочи в Хабаровск и Владивосток. У нее появились также рейсы в Сочи из Москвы и Санкт-Петербурга. «Эта программа хорошо себя зарекомендовала. Средняя загрузка кресел составляет 92%, при плановой — 80%. Каждое из направлений рентабельно», — утверждает гендиректор iFly.

Pegas Fly, Azur Air и Royal Flight не претендовали на господдержку в этом году, следует из протокола подведения итогов на предоставление субсидии.

Куда можно возить туристов

Все пять перевозчиков являются частью туроператорского бизнеса, поэтому перспективы каждого из них связаны прежде всего с величиной потока отдыхающих, который формирует туроператор, отмечает главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов.

В прошлом году суммарный пассажиропоток этих компаний составил 13,1 млн человек, которые в основном были отправлены за рубеж. Все российские авиакомпании перевезли на международных рейсах 23,5 млн человек. В 2022 году этот показатель по всей отрасли снизится до 10 млн человек, а к 2030 году должен немного увеличиться, достигнув 11,6 млн пассажиров, указано в комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России, утвержденной в июне. Снижение международного трафика объясняется закрытием ключевых рынков для полетов российских авиакомпаний. Евросоюз принял такое решение в конце февраля, через несколько дней после начала военной операции на Украине, к нему присоединились США и Канада и другие западные страны.

Несмотря на существенное давление на отрасль, часть традиционных для туроператоров рынков остаются открытыми: Турция, Египет, Тунис, Таиланд, Шри-Ланка, говорит партнер Startegy Partners Сергей Жужлин. «Это рынки, где прежде всего пользуются спросом бюджетные туры, при этом спрос круглогодичный, а значит, туроператоры будут нуждаться в чартерных мощностях», — уверен эксперт. Авиакомпании, связанные с туроператорами, действительно могут продолжать зарабатывать на полетах за рубеж, соглашается гендиректор Infomost Consulting Борис Рыбак. Во-первых, выросли цены на перевозку, что компенсирует снижение пассажиропотока. Во-вторых, из-за запрета на полеты в Европу сильно «повысилась устойчивость» Турции, Египта и стран Юго-Восточной Азии — теперь полеты на эти рынки сложнее закрыть по политическим причинам.

Azur Air сфокусировалась на полетах в Турцию, поскольку может выполнять рейсы за рубеж на большей части оставшегося флота, говорит ее представитель. Но возможности таких рейсов даже в дружественные страны ограничены, предупреждает Королев: полет может проходить над страной, присоединившейся к антироссийским санкциям, которая в случае посадки на ее территории из-за форс-мажора может задержать самолет.

Pegas Fly тоже сейчас ориентирована на выполнении рейсов в Турцию, отмечает Подгорная. iFly запустила рейсы в Египет, как в интересах туркомпаний (к примеру, Tez Tour и Fun & Sun), так и самостоятельных путешественников, рассказывает Романовский. Но iFly пришлось закрыть программы полетов в Узбекистан, Китай и Гонконг, так как ей не удалось снять самолеты с регистрации в Ирландии.