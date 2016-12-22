Курс евро впервые за четыре месяца превысил 80 руб.

Курс европейской валюты приблизился к двухлетнему максимуму, пробив отметку 80 руб. Рекордного с 2016 года уровня достиг доллар, стоивший на пике 69,23 руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 6 сентября впервые за четыре месяца пробил отметку 80 руб. К 16:25 мск стоимость европейской валюты достигала 80,1 руб.

В последний раз евро превышал планку 80 руб. в апреле 2018 года. До этого подобный уровень был достигнут два года назад, в марте 2016 года.

В ходе торгов поднялся и курс доллара. На максимуме стоимость американской валюты достигала 69,23 руб. Таким образом, доллар обновил рекорд, державшийся более двух лет, с апреля 2016 года.

Волатильность курса рубля и высокая неопределенность на рынке продолжатся, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он заявил журналистам на Московском финансовом форуме, передал корреспондент РБК.

«Высокая неопределенность связана с ожиданием нового пакета санкций. Во-вторых, новых деталей в «деле Скрипалей». Есть ожидания, что второй этап санкций будет болезненным», － ответил Кудрин на вопрос о факторах, которые влияют на волатильность курса рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что его ведомство не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления курса рубля. «Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошли серьезное ослабление рубля и кардинальный структурный сдвиг. Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль — одна из самых слабых валют», — утверждал он, отвечая на вопрос о возможности повышения доллара до уровня 80 руб.

Вместе с тем ряд аналитиков указывают на угрозу дальнейшего ослабления российской валюты. Так, макроэкономический прогноз, подготовленный главным экономистом БКС Владимиром Тихомировым, предупреждает о риске роста курса доллара более чем до 76 руб. к концу года в случае развития негативного сценария с введением антироссийских санкций. Доллар по 75 руб. прогнозировался и в отчете Danske Bank, ранее более оптимистично оценивавшего перспективы российской валюты.​