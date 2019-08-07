Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС

Нововведения затронут граждан и других стран Евразийского экономического союза. В объединении уже действует норма об обязательном декларировании наличных средств на сумму от $10 тыс.

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Коллегия Евразийской экономической комиссии — органа ЕЭАС, чьи решения обязательны для исполнения — установила порог наличных денег или денежных инструментов, свыше которого при прохождении таможни необходимо будет подтвердить их происхождение. Этот порог составляет $100 тыс., говорится в сообщении комиссии.

При прохождении границы нужно будет при таможенном оформлении суммы более чем в $100 тыс. «представить документы для подтверждения их происхождения».

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Действующая редакция Таможенного кодекса ЕАЭС предусматривает обязательное декларирование наличных средств на сумму от $10 тыс., а также любых денежных инструментов, за исключением дорожных чеков. При этом в декларации должны содержаться «сведения об источнике происхождения наличных денежных средств».