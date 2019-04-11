Финансы , 11:13
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Таможенная служба раскрыла объем незаконно выведенных из России средств
В 2018 году сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России денежных средств составила 370 млрд руб.
По данным Федеральной таможенной службы в прошлом году из России были незаконно выведены 370 млрд руб., передают «РИА Новости».
«Общая сумма невозвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 миллиардов рублей в 2018 году», — сообщили в службе.
В связи с этим было открыто 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб.
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