Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций

Курс доллара вновь опустился ниже 65 руб. Это произошло после того, как США разъяснили, как будут работать новые санкции против суверенного долга России: они не охватят бонды госкорпораций и вторичный рынок

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США. По состоянию на 10.20 мск, доллар торгуется по 65,06 руб. при том, что на закрытии торгов на прошлой неделе его курс составлял 65,27 руб. Хотя торги открылись с укрепления доллара, уже к 10.14 мск американская валюта даже ненадолго упала ниже 65 руб. (в пятницу доллар пробил эту отметку впервые с июня). Затем доллар отыграл падение, вернувшись к уровню выше 65 руб, однако к 10:26 мск снова опустился ниже этой отметки.

Снижается и курс евро: на 10:20 мск он стоит 72,33 руб. В пятницу торги закрылись на отметке 72,46 руб.

В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета «химических» санкций против России — за приписываемое ей использование химоружия для отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Первая волна этих санкций была введена год назад. Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год. Госдеп США отменит их, если Россия докажет, что отказалась от использования химоружия, и выплатит компенсацию жертвам нападения в Солсбери.

Согласно документу, США будут препятствовать предоставлению России любой финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых институтов, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российских суверенных евробондов; запрещается также экспорт в Россию химических и биологических предметов двойного назначения. На этом фоне рубль упал по итогам торгов.