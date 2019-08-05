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Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций
Курс доллара вновь опустился ниже 65 руб. Это произошло после того, как США разъяснили, как будут работать новые санкции против суверенного долга России: они не охватят бонды госкорпораций и вторичный рынок
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США. По состоянию на 10.20 мск, доллар торгуется по 65,06 руб. при том, что на закрытии торгов на прошлой неделе его курс составлял 65,27 руб. Хотя торги открылись с укрепления доллара, уже к 10.14 мск американская валюта даже ненадолго упала ниже 65 руб. (в пятницу доллар пробил эту отметку впервые с июня). Затем доллар отыграл падение, вернувшись к уровню выше 65 руб, однако к 10:26 мск снова опустился ниже этой отметки.

Снижается и курс евро: на 10:20 мск он стоит 72,33 руб. В пятницу торги закрылись на отметке 72,46 руб.

В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета «химических» санкций против России — за приписываемое ей использование химоружия для отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Первая волна этих санкций была введена год назад. Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год. Госдеп США отменит их, если Россия докажет, что отказалась от использования химоружия, и выплатит компенсацию жертвам нападения в Солсбери.

Согласно документу, США будут препятствовать предоставлению России любой финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых институтов, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российских суверенных евробондов; запрещается также экспорт в Россию химических и биологических предметов двойного назначения. На этом фоне рубль упал по итогам торгов.

Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Однако из разъяснения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое вышло в субботу, следует, что запрет на участие в первичном размещении касается только американских банков, не касается евробондов госкорпораций и вторичного рынка. Таким образом, американские банки не обязаны сбрасывать уже купленные российские еврооблигации и сохраняют возможность ими торговать, отмечал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Российское правительство в 2019 году дважды занимало на внешних рынках: в марте Минфин продал два выпуска еврооблигаций — на $3 млрд и на €750 млн, в июне еще два выпуска на $2,5 млрд. Министерство, таким образом, перевыполнило план по займам на текущий год ($3 млрд). Созданная финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в займах, следует из комментария первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова. Кроме того, при необходимости Минфин может снизить долю заимствований в евробондах, и нарастить — в ОФЗ (их санкции не затрагивают).

Автор: Татьяна Ломская
Теги: рубль, доллар
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