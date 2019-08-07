ВЦИОМ зафиксировал снижение доли россиян с кредитами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 -0,26 EUR Бирж. 73,11 -0,25 Brent 59,62 -1,65% USD Нал. 65,94 63,54 EUR Нал. 73,80 71,54 USD ЦБ 65,20 +0,15 EUR ЦБ 73,07 +0,70 EUR/USD 1,1204 +0,0005 BTC/USD Бирж. 11 394,00 -407,00 IMOEX 2 683,35 +1,29% RTSI 1 294,50 +0,95% DJIA 26 023,06 +1,19% Nasdaq 7 830,87 +1,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Marriott $138 (+7,4%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,19%) прогноз Cowen к 31.07.20
Marriott $138 (+7,4%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,19%) прогноз Cowen к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 65,2 (+0,15) Quote, 06 авг, 13:25
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 73,07 (+0,7) Quote, 06 авг, 13:25
В ДНР обвинили Украину в развертывании подразделений под Мариуполем Политика, 00:29 ВЦИОМ зафиксировал снижение доли россиян с кредитами Финансы, 00:04 Адвокат заявил о задержании инициаторов автопробега «Казаки на Москву» Политика, 06 авг, 23:59 На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой Общество, 06 авг, 23:47 Суд отклонил иск второго управляющего НПФ «Сафмар» к банку «ФК Открытие» Финансы, 06 авг, 23:36 Адвокат заявил об отсутствии претензий СК к вышедшим на митинг с ребенком Политика, 06 авг, 23:28 В посольстве США подтвердили подлинность письма Хантсмана об отставке Политика, 06 авг, 23:06 Приставы насчитали ₽26 млн долгов у задержанных на акции 27 июля в Москве Общество, 06 авг, 23:03 Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Политика, 06 авг, 23:00 Нефть Brent подешевела до минимальных с января значений Бизнес, 06 авг, 22:56 Чешский клуб подтвердил переговоры с «Локомотивом» о переходе Комличенко Спорт, 06 авг, 22:42 Луценко назвал сроки подачи заявления об отставке Политика, 06 авг, 22:39 Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России Общество, 06 авг, 22:29 Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом Общество, 06 авг, 22:25
Финансы ,  
0 
ВЦИОМ зафиксировал снижение доли россиян с кредитами
На фоне бума розничного кредитования опрос ВЦИОМа зафиксировал снижение доли россиян, имеющих непогашенные кредиты. Это значит, что возросшие долги легли на меньшее число семей, в основном с невысокими доходами, говорят эксперты
Фото: ZUMA / ТАСС

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года. Доля россиян с кредитами за два года сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%.

Наибольшей популярностью кредиты (ипотечные и необеспеченные) пользуются у молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет. 72% опрошенных из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. На втором месте идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 63% из них имеют кредиты. Менее закредитованными оказались граждане 60 лет и старше (31%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%).

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек (56 и 55% опрошенных соответственно). Брали ссуды и 54% жителей городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Меньше всего людей с кредитами в Москве и Санкт-Петербурге (40%).

Финансы
Объем выданных за полгода ипотечных кредитов упал впервые с кризиса

Подавляющее большинство опрошенных, как и два года назад, не планирует брать кредиты в ближайшие шесть месяцев, хотя их доля немного снизилась и составила 84% в 2019 году против 87% в 2017 году. Самым популярным вариантом ответа у тех, кто готовится взять кредит в ближайшие полгода, стала ипотека (5%), затем идут кредиты на ремонт квартиры (4%) и покупку автомобиля (3%).

В перспективе двух-трех лет больше всего желающих брать кредиты в самой закредитованной группе заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет (35% желающих), половина из них собирается взять жилье в ипотеку. Почти столько же желающих взять кредит (32%) среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет. Самый популярный ответ о желаемом предмете покупки — также недвижимость.

Два года кредитного бума

За последние два года сильнее всего снизилась закредитованность молодежи (в возрасте от 18 до 24 лет), в 2017 году 66% их них говорили, что в семье есть непогашенные кредиты, против 37% в 2019 году). На 11 п.п. сократилась доля респондентов в возрасте от 60 лет (до 31%). По всем остальным возрастным группам наблюдается либо небольшое снижение (максимум 4 п.п.), либо рост (максимум на 2 п.п.).

Если смотреть по местожительству, то сильнее всего доля тех, кто имел кредиты, сократилась в Москве и Петербурге — с 52% в 2017 году до 40% в 2019 году. Сравнимое снижение социологи зафиксировали в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек (с 58 до 49%).

Финансы
Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза

За 2017 год долг россиян по кредитам вырос на 12,7%, в 2018 году — на 22,4%. В начале года темпы роста кредитной нагрузки у населения ускорились — до 23,8% на 1 мая, причем необеспеченное кредитование показывало более высокие темпы роста — 25,2%. В последующие два месяца наблюдалось некоторое замедление розничного кредитования — до 22,8% в годовом выражении (на 1 июля), но серьезного охлаждения пока не произошло. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 года банки выдали 9,04 млн кредитов на покупку потребительских товаров (рост на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года).

Меньше заемщиков, больше долг

Результаты опроса свидетельствуют, что при росте кредитования у нас становится меньше людей, которые аккумулируют на себе больший объем долга, объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Задолженность россиян по кредитам на 1 июля составила 16,2 трлн руб. против 14,8 трлн руб. на 1 января 2019 года и 12 трлн руб. на 1 января 2018 года, свидетельствуют данные ЦБ. В настоящее время у групп населения, которые больше всего склонны к использованию дополнительных ресурсов, средний доход на человека в домохозяйстве находится в районе 17–20 тыс. руб., говорит Орлова.

Данные опроса «в принципе соотносятся с данными, которые мы видим: средний чек стабильно растет по всем категориям кредитов — и по потребительским кредитам, и по автокредитам, и по ипотеке», говорит аналитик Moody's Светлана Павлова. По данным НБКИ, во втором квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 6,9%, до 188,4 тыс. руб. «Соответственно, портфель растет быстрее, чем число заемщиков, возможно, рост обеспечивается за счет перекредитования определенных групп», — добавляет Павлова, указывая, что не все могут честно отвечать на вопрос, есть ли у них кредиты, например, иногда респонденты не принимают во внимание, что пользуются кредитным лимитом по банковской карте.

Угроза пузыря

Центробанк обеспокоен двузначным ростом потребительского кредитования в России и последовательно с ним борется. В этом году ЦБ уже повышал надбавки к риск-весам для банков при выдаче потребкредитов, а с 1 октября готовится вводить в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН), который ухудшит банкам условия для кредитования клиентов с большой долговой нагрузкой. В дискуссию с регулятором вступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, текущие темпы роста потребкредитов могут привести к образованию пузыря и даже к рецессии в 2021 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, считает, что риска образования пузыря нет.

Авторы: Павел Казарновский, Владимир Дергачев
Теги: ВЦИОМ, Кредиты
Материалы по теме
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
Финансы
Аналитики усомнились в новом кредитном перегреве в России
Финансы
Объем выданных за полгода ипотечных кредитов упал впервые с кризиса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter