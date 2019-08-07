ВЦИОМ зафиксировал снижение доли россиян с кредитами

На фоне бума розничного кредитования опрос ВЦИОМа зафиксировал снижение доли россиян, имеющих непогашенные кредиты. Это значит, что возросшие долги легли на меньшее число семей, в основном с невысокими доходами, говорят эксперты

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Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года. Доля россиян с кредитами за два года сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%.

Наибольшей популярностью кредиты (ипотечные и необеспеченные) пользуются у молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет. 72% опрошенных из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. На втором месте идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 63% из них имеют кредиты. Менее закредитованными оказались граждане 60 лет и старше (31%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%).

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек (56 и 55% опрошенных соответственно). Брали ссуды и 54% жителей городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Меньше всего людей с кредитами в Москве и Санкт-Петербурге (40%).

Подавляющее большинство опрошенных, как и два года назад, не планирует брать кредиты в ближайшие шесть месяцев, хотя их доля немного снизилась и составила 84% в 2019 году против 87% в 2017 году. Самым популярным вариантом ответа у тех, кто готовится взять кредит в ближайшие полгода, стала ипотека (5%), затем идут кредиты на ремонт квартиры (4%) и покупку автомобиля (3%).