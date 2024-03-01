Набиуллина заявила о поддержке единого QR-кода со стороны банков

«Подавляющее большинство» банков поддержали инициативу создать единый QR-код для работы на платежном рынке, заявила Эльвира Набиуллина. Ранее идею раскритиковал Герман Греф, чей банк развивает свой аналогичный сервис

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Подавляющее большинство крупных банков поддержали введение единого QR-кода для оплаты покупок. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством регулятора.



«Мы проработали эту технологию (единого QR-кода. — РБК). Буквально недавно провели совещание с рядом крупных банков, где подавляющее большинство высказалось за. Мы продолжим прорабатывать эту тему», — сказала Набиуллина. Она добавила, что для внедрения технологии необходимо создать равноудаленную инфраструктуру, которая даст возможность разным участникам внедрять инновационные платежные сервисы, так как на рынке должна быть справедливая конкуренция.

ЦБ планирует провести пилот этой технологии в 2024 году, при этом регулятор не намерен регулировать бизнес-модели и комиссии банков по их сервисам, добавила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По словам Набиуллиной, единый платежный QR востребован людьми, которые путаются с несколькими разными кодами.

Впервые банки и ЦБ подняли вопрос о необходимости создания единого QR-кода для оплаты товаров и услуг осенью 2023 года на форуме «Финополис». Как объясняла Скоробогатова, если этого не сделать, люди будут иметь по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции. ЦБ также фиксирует «некую подмену» и «введение в заблуждение» пользователей по поводу того, каким QR-кодом они платят, уточняла Скоробогатова. Изначально с предложением ввести единый QR-код на платежном рынке на форуме выступил зампред ВТБ Георгий Горшков. «Сегодня можно платить и картой, и QR-кодом, и лицом. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить [к платежному терминалу], чтобы оплатить пачку чипсов. Может быть, сделаем единый QR заодно?» — говорил Горшков.

С идеей единого платежного QR-кода не согласен Сбербанк. 29 февраля его глава Герман Греф заявил, что если единый QR будет работать только на базе Системы быстрых платежей, которую создал ЦБ, то это «убьет» стимул к инновациям у Сбербанка. Это (единый код), может быть, «самое негативное решение, которое регулятор может принять», предупредил Греф. «Мы сейчас это обсуждаем, Центральный банк, как нам кажется, подходит к этому очень взвешенно, будем надеяться, что будет найдено решение. В противном случае это будет очень плохой прецедент. Честно сказать, мы очень подумаем, зачем нам заниматься инновациями», — предупредил Греф. В качестве решения проблемы Сбербанк предложил ЦБ создать единый QR-код не только на базе СБП, но и на базе решения Сбербанка, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке.

Сейчас на платежном рынке работают несколько QR-кодов, в том числе от СБП и Сбербанка. QR-код от СБП позволяет оплачивать покупки со счетов любых банков, но оператором таких платежей является СБП. QR от Сбербанка доступен в его платежных терминалах. Им могут пользоваться клиенты не только «Сбера», но и банков-партнеров, среди которых «Тинькофф», Альфа-банк, Совкомбанк, МТС-банк и другие. Как уточнил Греф, к сервису от Сбербанка в качестве партнеров подключились почти все крупные банки, кроме банков группы ВТБ и некоторых региональных игроков, но «с ними уже ведутся переговоры».