Мордашов предложил зафиксировать налоги и сборы на год

Рост налогов, в частности НДПИ, может подрывать доверие и мотивацию бизнеса, считает Алексей Мордашов. Он предложил зафиксировать нынешний уровень налогов на год

Алексей Мордашов (Фото: Арсений Кац / Росконгресс)

Нынешний уровень налогов следует зафиксировать хотя бы на год, считает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Об этом он сказал на деловом завтраке «Сбера» «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?» в ходе ПМЭФ.

«Стало притчей во языцех обсуждение налоговой стабильности. Александр Валентинович (Новак, первый вице-премьер. — РБК) только что сказал, что важна налоговая стабильность, но налоговая стабильность означает неизменение налогов. Это такая простая вещь, которую, наверное, нам нужно как-то принять, потому что нельзя одновременно и налоги повышать, и рассуждать об их стабильности. Я в целом не возражаю, согласен с поднятием налогов сейчас. Если у вас будет больше налог на прибыль и подоходный налог, я не думаю, что это проблема. Конечно, неприятно, но это не проблема», — сказал Мордашов. Налог на прибыль 25 вместо 20% — это «многовато», но нормально, отметил бизнесмен.

«Но мы видим постоянное введение новых поборов. Экспортная пошлина — три года назад нам ввели акциз на сталь на три года. Вот три года истекают с 1 января будущего года. По-моему, близко не идет речи о том, чтобы акцизы на сталь отменить. НДПИ на целый ряд минеральных ресурсов резко подняли, потом подумали-подумали и еще раз подняли (в виде предложения на 15%), подумали-подумали, и уже на 40% повышается НДПИ в рамках этой системы. Я скажу вещь абсолютно очевидную и абсолютно банальную, но, к сожалению, мы ее как-то не принимаем во внимание: все это подрывает доверие, подрывает нашу уверенность. И не только мою, я-то, наверное, такой человек, который все равно будет двигаться вперед, что бы ни происходило. Но я знаю, что это серьезный вызов для многих. Вот ты работаешь-работаешь, зарабатываешь деньги, вдруг кто-то очень уважаемый смотрит на все это и говорит: «Что-то у вас рентабельность высоковата». И вводит налог, он остается на многие годы, и никто его не отменяет. Это просто подрывает мотивацию. И подрывает возможности для нас планировать будущее», — подчеркнул Мордашов.

Мордашов выдвинул «одно конкретное предложение» — принять закон, согласно которому никакие платежи (не только налог на прибыль или НДФЛ) и сборы на будущий год меняться не будут. «У нас есть одно правило, что изменения налога на прибыль могут вводиться только с 1 января будущего года. Давайте такое правило распространим на все мыслимые и немыслимые виды платежей. НДПИ, акцизы, налог на имущество, экологические платежи. Если вы так все уверены в стабильности, всех призываете нас в это поверить, ну, давайте хоть какие-то меры примем или какие-то действия, подтверждающие серьезность этих утверждений», — заключил он.

Согласно законопроекту правительства, налог на прибыль организаций планируется увеличить с 20 до 25%, также вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух: