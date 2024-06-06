На что политики и бизнесмены хотели бы направить увеличенные налоги

Участники XXVII Петербургского международного экономического форума — экономисты, предприниматели, политики — рассказали РБК, на что им не жалко было бы платить увеличенные налоги и куда они бы предложили их направить

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На что вам не жалко платить увеличенные налоги? Если бы у вас была возможность выбора, куда направить лично ваш увеличенный налог, на какой приоритет вы бы его направили?

Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы

«Меня вполне устраивает то, что мы видим, как помогаем детишкам. Это прямо точно достойно».

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства

«Я и моя семья свои личные средства регулярно вкладываем в развитие религиозных объектов — это первое. Второе — у меня сын оказывает активную поддержку СВО, специальному отдельному отряду, с которым у него лично дружеские отношения».

Герман Греф, глава Сбербанка

«Вы знаете, я не думал на эту тему. Очевидно, что это такая гипотетическая возможность. Вне зависимости от того, кому сколько приходится платить... В целом в первую очередь приоритет — это дети: больные дети, детские дома и образование, конечно».

Роман Троценко, основатель, председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация «Аеон»

«Прежде всего, я считаю, переход к прогрессивной шкале — это справедливо, поскольку наше общество очень неоднородно в доходах. А направить в первую очередь на то, что формирует качество жизни людей, — это образование, здравоохранение, городская среда».

Виталий Мутко, генеральный директор «Дом.РФ»

«Направил бы на улучшение качества благоустройства и комплексное развитие наших городов».

Игорь Артемьев, президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

«На социальную сферу, на детский спорт. Я возглавляю Федерацию регби России, у нас очень много детских соревнований. Я бы направил на детское регби или какой-нибудь другой детский спорт».

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ

«Мне не известно ни одной страны, где государство давало бы налогоплательщику выбор. Поэтому само предположение (о направлении налога) означает, что мы бы были какой-то другой страной. Поэтому этого выбора, наверное, быть не должно. Даже в самых развитых демократиях нет такого. И для больших стран с геополитическими амбициями, для альфа-стран такого выбора быть не должно».

Александр Жаров, генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа»

«Мы, Россия, как и весь мир, находимся на переломном моменте перехода из постиндустриального общества в цифровое. Такие глобальные изменения требуют глобального переустройства уклада, экономики, общества. В этих условиях я был бы за то, чтобы дополнительные поступления в бюджет страны от моих налогов пошли на переустройство экономики».

Олег Пароев, генеральный директор сети «Вкусно — и точка»

«Запрос на справедливость в обществе существовал уже очень давно. И я думаю, что предложение, которое Минфин сделал, очень адекватное и взвешенное. В том виде, как это сейчас представлено, мне кажется, это действительно хороший и правильный шаг вперед, который, с одной стороны, ответит на запрос общества на справедливость, а с другой стороны, действительно не уйдет в какое-то экстремальное повышение и оставит нас в положении вполне комфортном, конкурентоспособном. На что налоги тратить? У нас огромное количество нерешенных проблем в социальной сфере. Когда делали первую ступеньку для НДФЛ с 13 до 15%, эти 2% направили на помощь детям со сложными заболеваниями. Мне кажется, это абсолютно правильный шаг. Мы, например, как компания, тоже помогаем детям, которые оказались в очень сложных жизненных ситуациях, которые проходят через тяжелую операцию, и мы им помогаем таким образом, что мы позволяем семьям жить вместе с детьми, родителям быть вместе с детьми... Если налоги будут идти на такого рода вещи, на все то, что важно для наших детей, повышение качества жизни, улучшение здоровья нашего населения, мне кажется, это абсолютно правильно».

Алексей Репик, председатель «Деловой России»

«У нас задача сохранения народосбережения, как это сейчас красиво звучит, она все время ставится как самая верхняя задача. Ровно потому, что все наши успехи, как бы они ни были декомпозированы, они по сути сводятся к тому, что люди живут дольше и здоровыми. И не просто живут, а, более того, принимают решения и имеют возможность, для того чтобы увеличить свои семьи, рожать детей, как следствие, повышать демографический коэффициент. Потому что многие сейчас спрашивают, как же так — мы только поставили задачу обогнать Японию (по ВВП по ППС) в 2030-м, а мы ее уже почти догнали и вроде как уже перегнали. Я могу одно сказать: главная причина, почему Япония буксует, не потому, что она технологически слабая. Главное, за счет чего они теряют свою конкурентоспособность, — это сокращение численности населения. Поэтому если, наверное, выбрать задачу номер один — то я бы говорил про нее.

Но все это невозможно без одного критерия — мы должны защитить свой суверенитет. У нас должно быть безопасно, у нас должно быть в стране четкое представление о том, что наше будущее определяем мы. Если это не так, вопросы демографии и здоровья отойдут на второй план.

Поэтому хочет ли бизнес повышения расходов на безопасность и оборону — он никогда не скажет вам «да». Но по-честному, когда бизнес перестает быть бизнесом, идет в кровать спать дома, как люди нормальные, человеки, мы, конечно, понимаем, что мы должны жить в стране, которая в состоянии защитить свое право на свои решения».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

«Мне в принципе не жалко их платить. Российское государство формирует серьезную социальную инфраструктуру, которой все пользуются. Все вносят свой вклад, и это нормально. Но если бы была возможность выбора, я бы направил эти средства на образование, на создание возможностей для получения качественного образования и самореализации для детей вне зависимости от того, в какой семье они родились».

Михаил Волков, генеральный директор «Почты России»

«Мне близок подход президента — более сбалансированная система налогообложения и справедливое распределение нагрузки, которую в большей степени должны нести люди с высоким доходом, например топ-менеджеры. И в меньшей — граждане с невысокими доходами.

Мне не «жалко» платить налоги, я не отношусь к этому как к обузе, для меня это инвестиция в жизнь страны и развитие социальной сферы. Если бы я мог выбирать, куда направить мои налоги, выбрал бы безопасность родины и благополучие людей. Я много езжу по стране, бываю в совсем маленьких и труднодоступных населенных пунктах, в которых нет никакой инфраструктуры, кроме почты, и вижу, как им нужна поддержка. Коммерческая инфраструктура не идет в такие места — нет экономической целесообразности, но это не значит, что она не нужна людям в глубинке. Моя мечта — равный доступ граждан к услугам и сервисам, в каком бы уголке страны они ни находились».

Виктор Линник, президент «Мираторга»

«На образование, в первую очередь профильное».

Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета

«На социальные инициативы, имеющие четкий образ эффективного результата, в том числе на поддержку наименее защищенных групп общества — от санаторного лечения пенсионеров до реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Вторая важнейшая история — профильное дообучение и трудоустройство (первая работа) талантливых молодых людей, которые впоследствии будут развивать свое дело в России».

Наталья Веснина, генеральный директор холдинга Independent Media

«Если говорить об Independent Media, а это компания, которая работает по принципу социальной ответственности бизнеса, то увеличенный налог, раз уж он случился, я бы в первую очередь направила на формирование и популяризацию ценностных ориентиров и ролевых моделей для аудитории, особенно для молодежи, поиск и продвижение стартапов, новых лиц, героев и талантов, а также на создание социально значимого контента. А лично свой налог я бы однозначно направила на благотворительность. Сейчас непростое время, и количество людей, нуждающихся в финансовой и психологической помощи, с каждым днем становится все больше. Мне кажется, что если хотя бы один человек станет немного счастливее, то все это будет иметь смысл».

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»

«В первую очередь это либо отчисления на благотворительность, либо, поскольку мы живем в культурной столице, где расположено огромное количество памятников архитектуры, исторических особняков, которые необходимо восстанавливать, то было бы хорошо, чтобы эти средства шли на их восстановление».

Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо»

«На сегодняшний день мы наблюдаем нехватку квалифицированных специалистов. Говоря откровенно, их катастрофически мало. И не только в высокотехнологичных областях, но и в сфере сельского хозяйства. Поэтому, со своей стороны, я бы перенаправил увеличенный налог на подготовку кадров в нашей стране».

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

«Это фундамент для дальнейшего развития. У нас множество задач социального характера, которые нужно решать прямо сегодня, но они бесконечные, и в них очень легко утонуть. Мне кажется очень важным за счет того дохода, который будет получен, сделать задел, который потом приведет к дополнительному росту. Если в деталях — наверное, это поддержка каких-то инфраструктурных проектов, за которыми потом потянется экономика, которая, в свою очередь, даст социальный эффект».

Евгений Туголуков, акционер и член совета директоров АО «Медскан»

«Я бы направил его на поддержку нашего благотворительного фонда «Медскан», который мы создали для поддержки людей с орфанными заболеваниями. Это та область, где медицина иногда бессильна, но наша общая задача — искать решения и помогать справляться с болезнью».

Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

«Два в общем-то понятных направления — социальные цели и технологическое развитие, если бы были, например, понятные технологические бумаги».

Тимати, музыкант

«На многие вещи. На инфраструктурные вопросы, на вопросы СВО, например, в одной из первых очередей. На повышение льгот, субсидий, помощь больным детям, строительство онкологических центров, увеличение пенсий, зарплат учителям, врачам. Столько всего, на что можно потратить деньги! Но если мы говорим про какие-то первые вещи, наверное, в приоритете сейчас нужды СВО».

Оксана Дмитриева, депутат Госдумы

«Во-первых, я, как автор первоначальной редакции Бюджетного кодекса, считаю, что вообще-то в бюджете единство кассы. И все это пойдет в общий котел. Поэтому говорить о том, куда направить именно эти деньги… Деньги не пахнут, но должно быть общее взвешивание расходов.

Понимаете, даже вот с фондом «Круг добра» что получилось. На эти цели по орфанным заболеваниям собирали слишком много. И в итоге все время была дискуссия, как использовать эти средства: «Нет, давайте мы увеличим, чтобы могли не только именно на лекарственные средства [направлять], давайте изменим формулировку, чтобы это ушло еще на медицинские изделия или еще что-то. А почему только дети? А давайте все-таки расширим не только детям. А детям давайте расширим не только на эти заболевания, но и на другие».

Поскольку это подоходный налог, понятно, что прогрессия будет в основном в богатых регионах. Можно использовать эти средства для перераспределения на регионы, для того чтобы, как говорил президент, зарплата бюджетников все-таки была более или менее выравнена.

Мне в принципе не жалко [платить повышенный НДФЛ], я и сейчас его плачу. Вообще считаю, что это правильно, прогрессивная шкала должна быть».

Ксения Собчак, журналист

«Я не занимаюсь распределением налогов. Мне кажется, у нас вполне профессиональные люди этим занимаются. И господин Силуанов точно лучше, чем Ксения Собчак, знает, куда направить налоги».

Валерия Чекалина (Лерчек), блогер

«Это была бы социальная составляющая, поддержка многодетных семей, дополнительное развитие детей, не только школы, но и все, что касается музыки, творчества. Также поддержка женщин, которые остались без мужского сильного плеча, в сложной ситуации, в депрессии, с большим количеством детей. Если бы я выбирала, я бы выбрала эти отрасли».